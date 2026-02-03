Perú

Rafael López Aliaga plantea cárceles aisladas en la selva para delincuentes de alta peligrosidad

La propuesta busca crear colonias penitenciarias en zonas inhóspitas de la Amazonía, donde la distancia, la geografía y la fauna funcionarían como barreras naturales para evitar fugas, en un intento por aislar a los delincuentes más peligrosos

Guardar
En declaraciones a la prensa, Rafael López Aliaga plantea revivir el concepto del penal 'El Sepa', enviando a los criminales más peligrosos a la selva. Según su plan, si un reo intenta escapar, "muere solito" por las víboras de la zona. | Panamericana

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, propuso la creación de cárceles totalmente aisladas en la selva peruana destinadas a reclusos considerados de alta peligrosidad. La iniciativa surge en respuesta al avance del crimen organizado y a la preocupación por la inseguridad ciudadana en el país.

Durante una entrevista con Panamericana, López Aliaga explicó que la propuesta consiste en construir nuevos centros, especialmente en áreas cercanas a las fronteras con Ecuador y Colombia, para separar a los internos más peligrosos del resto de la población penitenciaria y, a la vez, minimizar cualquier contacto con redes criminales externas.

“Hay que crear el Sepa... Pero en la selva peruana, en la zona más al norte, más cerca a la frontera con Ecuador o Colombia; ahí hay lunares donde vamos a hacer las cárceles”, afirmó el candidato, quien remarcó la urgencia de implementar la medida como parte de un enfoque más severo contra la delincuencia.

El líder de Renovación Popular sostuvo que este sistema permitiría mantener a los delincuentes completamente aislados de la sociedad y bajo estricta vigilancia. “Básicamente, llevar al delincuente de alta peligrosidad a la selva peruana, tenerlo aislado”, señaló, al referirse a casos como el de Erick Moreno Hernández, alias “Monstruo”, quien, a su juicio, no debería permanecer en penales convencionales debido a su peligrosidad.

Control de identidad contra Erick
Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

Barreras naturales y trabajo forzado

Uno de los aspectos más polémicos de la propuesta es el uso de la geografía y la fauna amazónica como elementos de seguridad adicionales. El exalcalde de Lima hizo referencia a las serpientes como una “frontera natural” que dificultaría cualquier intento de fuga por parte de los internos. “Las víboras son la mejor frontera natural, porque están las chuchupe y la jergón ahí, es la mejor barrera. Si el delincuente se escapa, muere. Solito, pues, buscó su muerte”, expresó entre risas el candidato, quien consideró que estas condiciones extremas serían un disuasivo para quienes intenten huir.

El plan contempla, además, que los reclusos realicen trabajos forzados dentro de las colonias penitenciarias, contribuyendo al crecimiento y mantenimiento de los propios penales. “Hay que hacerlo trabajar, desbrozando para tener más área, para hacer crecer el penal con la misma mano de obra de estos asesinos”, explicó López Aliaga, quien considera que esta medida serviría tanto para la rehabilitación como para el control estricto de los internos.

La propuesta forma parte del conjunto de acciones que el candidato ha delineado para combatir la inseguridad y responder al avance del crimen organizado. López Aliaga insistió en la necesidad de adoptar medidas drásticas ante la situación que atraviesa el país.

Rafael López Aliaga postula al
Rafael López Aliaga postula al Senado y a la Presidencia de la República. Foto: Facebook Rafael López Aliaga

El exalcalde de Lima recordó que el antiguo Sepa —referido como un penal de alta peligrosidad en la selva— dejó de cumplir esa función cuando el entorno comenzó a ser habitado por civiles, lo que motivó la necesidad de buscar nuevas ubicaciones más remotas. “El Sepa actual ya está pedido comercial, ahí vive gente cerca. Por eso debe hacerse en zonas donde no haya población, en lugares inhóspitos”, remarcó.

Aclaró que, de no concretarse la medida durante el actual gobierno, la ejecutará “rápidamente” en caso de asumir la presidencia. “Si no se hace ahora, el 28 de julio lo vamos a hacer rápidamente, porque ya está”, aseguró, subrayando que el proyecto ya cuenta con avances en su diseño y localización.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación Popularperu-politica

Más Noticias

Magaly Medina anuncia su regreso a ATV con look renovado y promesas de novedades: día y hora confirmadas

La ‘Urraca’ despeja rumores y pone fin a la incertidumbre anunciando su retorno y nuevas investigaciones en su clásico horario, generando revuelo entre seguidores y detractores del espectáculo local

Magaly Medina anuncia su regreso

Resultados del Gana Diario este lunes 2 de febrero

Esta lotería peruana realiza un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario este

Hernando de Soto aparece en archivos divulgados del caso Epstein: “Realmente decepcionante”

Juan Esteban Ganoza Temple no es el único peruano que aparece en los correos. El economista y excandidato presidencial también es mencionado en distintos documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Hernando de Soto aparece en

Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Hinchas y compañeros lamentaron la partida de Tatiana Quiroz Alosilla. Duro momento para el arquero peruano de 35 años. Todas las condolencias

Murió la mamá de Pedro

¿Por qué ordenaron rapar a ‘El Monstruo’ y vestirlo de blanco después de su extradición desde Paraguay? Minjus responde

El ministro de Justicia, Walter Martínez, explicó por qué Erick Moreno Hernández fue rapado y vestido de blanco antes de quedar aislado en una celda de la Base Naval del Callao

¿Por qué ordenaron rapar a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hernando de Soto aparece en

Hernando de Soto aparece en archivos divulgados del caso Epstein: “Realmente decepcionante”

Renzo Reggiardo admite contacto con Zamir Villaverde, investigado por corrupción, pero niega amistad: “No tengo vínculo”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

JEE archiva investigación contra Lady Camones: congresista califica denuncia de “maliciosa”, pero se salvó solo porque todavía no era candidata

Keiko Fujimori afirmó que la criminalidad “explotó” en 2017, pero las cifras oficiales lo desmienten

ENTRETENIMIENTO

La reacción del productor de

La reacción del productor de La Manada tras el intento de María Pía Copello por fichar a un integrante: “nadie puede venir aquí a sabotear”

La contundente respuesta de Samahara Lobatón ante las acciones del Ministerio de la Mujer: “no me los van a quitar”

Pamela López responde a Pamela Franco, afirma que sí trabaja y lanza advertencia por sus hijos: “Ten mucho cuidado”

Samahara Lobatón no responde si denunciará a Bryan Torres: “ya hay una carpeta abierta”

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

DEPORTES

Murió la mamá de Pedro

Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Juan Pablo Goicochea consigue salir temporalmente de Platense: fue anunciado como incorporación del Defensor Sporting

Jean Ferrari asegura que “Mano Menezes es el técnico ideal para recuperar la identidad” de la selección peruana

Lionel Messi agradece a Perú por su recibimiento en el Champions Tour del Inter Miami con una imagen en Matute enfrentando a Alianza Lima

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5