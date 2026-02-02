Perú

Rafael López Aliaga arremete contra Keiko Fujimori: “hay gente que vive de la campaña, no hace nada 5 años y luego aparece”

El candidato de Renovación Popular vuelve a enfrentarse con la lideresa de Fuerza Popular, a quien antes había llamado “vaga”

El candidato de Renovación Popular
El candidato de Renovación Popular vuelve a enfrentarse con la lideresa de Fuerza Popular, a quien antes había llamado “vaga”. Foto: MML

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló a Keiko Fujimori y la acusó de cambiar sus opiniones, además de no ser coherente ante sus electores. Según el ex alcalde de Lima, la lideresa de Fuerza Popular “cambia su discurso respecto a la vida de acuerdo a los aires que le soplan”.

En referencia directa a la hija del ex dictador, Alberto Fujimori, López afirmó en conversación con RPP que “hay gente que vive de la campaña política, que en 5 años no hace nada y luego se aparece a ver cómo recauda fondos y guarda la mitad ‘pan para mayo’ y la otra mitad lo meterá, pues, en su campaña política”.

En la misma línea, López Aliaga argumentó que él no había recibido dinero de “la corrupta Odebrecht” y afirmó que, si bien no fue considerado como un delito, Keiko Fujimori sí recibió donativos de otras empresas para beneficiar a su campaña política.

“La señora (Keiko Fujimori) sí ha recibido dinero, que no es delito, entiendo porque estaba en campaña y no era delito en ese momento. Ahora sí es delito, ¿no? Pero ya es el tema moral. Si eso le parece moralista, bueno, soy moralista, pues yo sí tengo principios, yo no los cambio", afirmó en conversación con RPP.

López Aliaga llamó “vaga” a Keiko Fujimori

No es la primera vez que el líder de Renovación Popular señala a Fujimori con sus críticas. En noviembre del 2025 López Aliaga ya se había referido a la hija del exdictador Alberto Fujimori, como una “vaga” sin trabajo conocido. Esto en línea con las críticas constantes en su contra vinculadas con su poca experiencia laboral por fuera de la gestión de su propia organización política.

“Uno entra a política a sacarse a trabajar (...) teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga. Y si uno asume un compromiso político, tiene que asumirlo por cinco años (...) No es que postulo y vago cinco años más, pues”, señaló desde el distrito de Santa Anita.

“¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Pero le respondo en una también, porque manco no soy. Yo trabajo, señora. Yo trabajo. Yo no soy vago", añadió.

"Tengo el orgullo de haber creado 100 mil puestos de trabajo formales en la zona más deprimida de nuestro país y no he cobrado un mango como alcalde”, agregó al mencionar a que, cuando estuvo al frente de laMunicipalidad Metropolitana de Lima(MML), cubrió sus propios gastos personales y los “viajes para pelear contra la corrupción”.

Keiko Fujimori responde: “No soy errática, no soy una improvisada”

El pasado 18 de enero, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió este domingo a las críticas del también aspirante presidencial Rafael López Aliaga, quien la llamó “vaga” y cuestionó que no haya transparentado “de qué vive”.

En una entrevista con el diario Trome, la candidata que busca llegar por cuarta vez a la presidencia criticó al exalcalde de Lima por renunciar a su cargo para postular a las elecciones generales de 2026, a pesar de que negó que dejaría el puesto en reiteradas ocasiones.

No soy errática, dirijo un partido político formal, no soy una improvisada y cumplo con mi palabra. Es lamentable que él, teniendo la oportunidad de trabajar como alcalde, prácticamente no haya hecho mucho”, afirmó.

