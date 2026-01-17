Joven que recibió un “like” de José Jerí en Instagram asume dirección en Sunafil, desatando críticas por posibles favoritismos

El programa Grado Cinco expone la conexión entre José Jerí y María Isabel Paredes. Un 'like' en una foto en bikini precede al nombramiento de la joven en un alto cargo público, generando un debate sobre la meritocracia en el gobierno. Fuente: Epicentro

La designación de María Isabel Paredes Velásquez como directora de Inteligencia Inspectiva en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha puesto, una vez más, a José Jerí bajo la lupa. El motivo: la relación cercana y visible entre el presidente y la funcionaria en redes sociales. Jerí, conocido por su actividad en Instagram, fue visto dando “me gusta” a fotos personales de Paredes Velásquez antes de que ella asumiera el cargo.

El nombramiento, oficializado el 23 de diciembre de 2025, ha reavivado dudas sobre cómo se eligen a los funcionarios de confianza en puestos clave del Estado.

Esta controversia llega en un momento en que Jerí ya había sido cuestionado por su historial online. No es la primera vez que su comportamiento en redes sociales genera debate, especialmente tras sus propias declaraciones sobre su afinidad con mujeres y su interacción frecuente con modelos y figuras del entretenimiento. Todo esto ha hecho que la designación de Paredes Velásquez no pase desapercibida y que muchos se pregunten si realmente cumple con el perfil para liderar un área estratégica de la Sunafil.

La designación de María Isabel Paredes Velásquez como directora en Sunafil genera controversia por su vínculo en Instagram con el presidente José Jerí y despierta dudas sobre transparencia y meritocracia en la función pública.

La polémica se alimenta por la suma de incidentes similares en torno a Jerí, lo que deja la sensación de que la transparencia y el mérito no siempre son la prioridad en los nombramientos del actual gobierno.

Dudas sobre el proceso de selección en un cargo clave en Sunafil

La designación de Paredes Velásquez como directora de una de las áreas más relevantes de Sunafil ha desatado controversia desde que se hizo oficial. Las sospechas surgieron cuando se conoció que José Jerí le dio “me gusta” a una fotografía publicada por Paredes Velásquez en Instagram en 2024, donde aparece en traje de baño bajo el sol de Paracas.

Este antecedente, junto a su reciente nombramiento, ha generado dudas sobre si la selección respondió realmente a los méritos profesionales de la funcionaria, o si la decisión estuvo influida por la cercanía personal, dejando en entredicho si cumple o no con el perfil requerido para el cargo.

Sunafil es clave para vigilar que se respeten los derechos laborales en el país, por lo que el proceso de selección debería ser muy riguroso. Sin embargo, la coincidencia entre la cercanía online y el nombramiento ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso. El hecho de que la resolución se firmara justo antes de Navidad ha aumentado la desconfianza.

¿Quién es María Isabel Paredes Velásquez? Perfil y experiencia

Paredes Velásquez es abogada y, según su cuenta de LinkedIn, ha ocupado diferentes cargos en el sector público. Ha trabajado como asesora parlamentaria en el Congreso, especialista legal en el Ministerio de Vivienda y abogada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). También ha tenido experiencia en la Municipalidad de La Victoria y en la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo.

En cuanto a estudios, es egresada de Derecho por la Universidad Privada del Norte y tiene una maestría en Gestión Pública y Derecho por la Universidad del Pacífico. Su experiencia parece sólida, pero el debate público gira en torno a si su historial profesional justifica su llegada a un puesto directivo tan sensible en Sunafil, o si su relación con Jerí tuvo mayor peso que su trayectoria.

José Jerí y su rastro en redes sociales de mujeres

El caso de Paredes Velásquez no es el primer episodio polémico relacionado con el comportamiento online de Jerí. Cuando asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte, muchos revisaron sus redes sociales y encontraron que seguía cuentas de modelos, actrices de la industria para adultos y perfiles de “coaches” de seducción. También se descubrieron mensajes sexistas en X (antes Twitter), publicados entre 2011 y 2015.

Polémica en redes sociales por pasado digital de José Jerí, nuevo presidente del Perú

En octubre, durante una ola de protestas, el presidente fue cuestionado por borrar contenido sugerente de su perfil de Instagram. Ante esto, respondió públicamente que ahora su prioridad es el combate a la delincuencia: “Mi mayor concentración ahora no son las mujeres. No porque no me gusten, evidentemente me gustan, está demostrado. Ahora tengo un sentido de prioridad y me he comprometido a combatir la delincuencia”, dijo a El Comercio.

Además, Jerí enfrentó una denuncia por violación a inicios de 2024. Una mujer lo acusó de haberla agredido durante una fiesta de Año Nuevo en Canta, Lima. Sin embargo, una prueba de ADN descartó su participación y el caso fue archivado por falta de pruebas. Jerí calificó la denuncia como “un punto de inflexión” y afirmó que el episodio lo hizo más fuerte y decidido a limpiar su nombre.

Todos estos antecedentes han puesto a Jerí bajo la lupa y, sumados a la reciente designación en Sunafil, refuerzan la percepción de que sus decisiones siguen generando controversia y desconcierto en la opinión pública. Mientras tanto, la pregunta sobre la transparencia y el rigor en la selección de funcionarios sigue abierta.