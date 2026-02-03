La flexibilidad laboral ya es un tema cerrado, segun Buk: las empresas en Perú ahora se enfocan en medir resultados, no horarios

Las empresas en Perú adoptan la flexibilidad laboral como pilar fundamental de su gestión organizacional en 2026.

La flexibilidad laboral dejó de ser un tema de debate en las organizaciones peruanas. En 2026, las empresas ya no discuten si deben ofrecer esquemas flexibles, sino hasta dónde pueden sostener la autonomía de sus equipos sin perder coordinación, foco ni productividad.

La pandemia aceleró el cambio, pero hoy el trabajo flexible se consolida como un componente estructural de la gestión, bajo reglas claras, métricas de desempeño y seguimiento continuo.

“En 2026, los modelos sostenibles son aquellos que vinculan autonomía con objetivos claros, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento. El desafío actual no es solo ofrecer flexibilidad, sino gestionarla con precisión”, señala Gianfranco Terzi, Regional Executive Associate de Trust Consulting.

El foco está en diseñar acuerdos explícitos sobre expectativas, plazos y criterios de evaluación, donde la productividad se mide por entregables y calidad del trabajo, no por horas de conexión ni disponibilidad permanente.

Flexibilidad con estructura: la clave del equilibrio

El aprendizaje de los últimos años demostró que la autonomía sin estructura puede generar fricciones, sobrecarga y pérdida de foco.

Por eso, las empresas están rediseñando sus modelos de flexibilidad para alinearlos con resultados concretos y con indicadores de bienestar que permitan evaluar su sostenibilidad en el tiempo. La flexibilidad no se traduce en libertad absoluta, sino en marcos de actuación claros, con métricas y límites definidos.

La gestión de la flexibilidad laboral requiere equilibrio entre autonomía de los equipos y cumplimiento de objetivos corporativos.

Las organizaciones más avanzadas en este enfoque utilizan información de clima laboral y experiencia del colaborador para ajustar sus esquemas de trabajo.

Analizan cómo distintas funciones, etapas de carrera y contextos personales responden a distintos niveles de autonomía. Así, pueden adaptar el modelo según las necesidades del negocio y de las personas, sin sacrificar el rendimiento ni el bienestar.

El bienestar y el desempeño van de la mano

Los datos respaldan este replanteamiento. El Estudio de Felicidad Organizacional 2025 de Buk, que evaluó a más de 117.000 colaboradores en Perú, Chile, Colombia y México, muestra que el 83% de los trabajadores en Perú se declara feliz en su empleo.

Además, las empresas con altos niveles de felicidad interna duplican su probabilidad de percibirse como financieramente sólidas. Este vínculo refuerza la idea de que bienestar y desempeño no operan como variables separadas.

En la práctica, esto significa que el bienestar se gestiona desde una lógica operativa: carga laboral razonable, claridad de prioridades y límites definidos. La flexibilidad, entonces, está al servicio de los resultados, pero también del equilibrio personal y la salud organizacional.

El clima laboral y la experiencia del colaborador se convirtieron en factores clave para diseñar esquemas flexibles en las empresas peruanas, según Buk.

Nuevas preguntas para 2026

En este escenario, la principal pregunta que enfrentan las empresas peruanas en 2026 ya no es cuánta flexibilidad ofrecer, sino qué nivel de autonomía pueden sostener sin afectar la coordinación, el foco y los resultados. La respuesta se construye cada vez más con datos, reglas claras y liderazgo consistente.

El debate sobre la flexibilidad laboral queda atrás: el desafío es ahora gestionar la autonomía de manera responsable, alineando los objetivos del negocio con el bienestar de los equipos.