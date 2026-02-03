Perú

La flexibilidad laboral ya es un tema cerrado, segun Buk: las empresas en Perú ahora se enfocan en medir resultados, no horarios

Las compañías están buscando acompasar autonomía y productividad, luego de comprobarse que una organización con alto bienestar es financieramente más sólida

Guardar
Las empresas en Perú adoptan
Las empresas en Perú adoptan la flexibilidad laboral como pilar fundamental de su gestión organizacional en 2026.

La flexibilidad laboral dejó de ser un tema de debate en las organizaciones peruanas. En 2026, las empresas ya no discuten si deben ofrecer esquemas flexibles, sino hasta dónde pueden sostener la autonomía de sus equipos sin perder coordinación, foco ni productividad.

La pandemia aceleró el cambio, pero hoy el trabajo flexible se consolida como un componente estructural de la gestión, bajo reglas claras, métricas de desempeño y seguimiento continuo.

En 2026, los modelos sostenibles son aquellos que vinculan autonomía con objetivos claros, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento. El desafío actual no es solo ofrecer flexibilidad, sino gestionarla con precisión”, señala Gianfranco Terzi, Regional Executive Associate de Trust Consulting.

El foco está en diseñar acuerdos explícitos sobre expectativas, plazos y criterios de evaluación, donde la productividad se mide por entregables y calidad del trabajo, no por horas de conexión ni disponibilidad permanente.

Flexibilidad con estructura: la clave del equilibrio

El aprendizaje de los últimos años demostró que la autonomía sin estructura puede generar fricciones, sobrecarga y pérdida de foco.

Por eso, las empresas están rediseñando sus modelos de flexibilidad para alinearlos con resultados concretos y con indicadores de bienestar que permitan evaluar su sostenibilidad en el tiempo. La flexibilidad no se traduce en libertad absoluta, sino en marcos de actuación claros, con métricas y límites definidos.

La gestión de la flexibilidad
La gestión de la flexibilidad laboral requiere equilibrio entre autonomía de los equipos y cumplimiento de objetivos corporativos.

Las organizaciones más avanzadas en este enfoque utilizan información de clima laboral y experiencia del colaborador para ajustar sus esquemas de trabajo.

Analizan cómo distintas funciones, etapas de carrera y contextos personales responden a distintos niveles de autonomía. Así, pueden adaptar el modelo según las necesidades del negocio y de las personas, sin sacrificar el rendimiento ni el bienestar.

El bienestar y el desempeño van de la mano

Los datos respaldan este replanteamiento. El Estudio de Felicidad Organizacional 2025 de Buk, que evaluó a más de 117.000 colaboradores en Perú, Chile, Colombia y México, muestra que el 83% de los trabajadores en Perú se declara feliz en su empleo.

Además, las empresas con altos niveles de felicidad interna duplican su probabilidad de percibirse como financieramente sólidas. Este vínculo refuerza la idea de que bienestar y desempeño no operan como variables separadas.

En la práctica, esto significa que el bienestar se gestiona desde una lógica operativa: carga laboral razonable, claridad de prioridades y límites definidos. La flexibilidad, entonces, está al servicio de los resultados, pero también del equilibrio personal y la salud organizacional.

El clima laboral y la
El clima laboral y la experiencia del colaborador se convirtieron en factores clave para diseñar esquemas flexibles en las empresas peruanas, según Buk.

Nuevas preguntas para 2026

En este escenario, la principal pregunta que enfrentan las empresas peruanas en 2026 ya no es cuánta flexibilidad ofrecer, sino qué nivel de autonomía pueden sostener sin afectar la coordinación, el foco y los resultados. La respuesta se construye cada vez más con datos, reglas claras y liderazgo consistente.

El debate sobre la flexibilidad laboral queda atrás: el desafío es ahora gestionar la autonomía de manera responsable, alineando los objetivos del negocio con el bienestar de los equipos.

Temas Relacionados

trabajotrabajo formalteletrabajoempresasBukdesempleoperu-economia

Más Noticias

Debbie Gibson en Lima: Horarios de ingreso, objetos prohibidos y detalles que debes tener en cuenta para disfrutar el concierto

La cantante promete una noche cargada de nostalgia y nuevos éxitos. Conoce las recomendaciones de ingreso, normas de seguridad y lo que debes tener en cuenta antes del concierto en Lima.

Debbie Gibson en Lima: Horarios

Viaductos sobre la Av. Javier Prado en riesgo: Contraloría detecta deficiencias y posibles retrasos en obras millonarias

Informes que analizan las obras entre diciembre del 2025 y enero de este año indican que existen deficiencias que perjudicarían la continuidad de las obras

Viaductos sobre la Av. Javier

Jugador de Universitario ficha por Real Betis de España: venta y beneficio económico para el club ‘crema’

El periodista deportivo Gustavo Peralta confirmó que el jugador de la ‘U’ fue inscrito en el equipo español. Su traspaso dejará dinero en Ate

Jugador de Universitario ficha por

Alfredo Benavides opina sobre la parodia de Erick Elera del ‘Niño Alfredito’ en ‘Mande quien mande’

El comediante se mostró sorprendido por el reencuentro de ‘Bienvenida la Tarde’, pero no llegó a ser invitado

Alfredo Benavides opina sobre la

Miguel del Castillo renuncia a su candidatura a la Cámara de Diputados por Primero la Gente

Fundador del partido dimite intempestivamente de su postulación y le desea “el mayor de los éxitos” a sus compañeros

Miguel del Castillo renuncia a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidencia de José Jerí retrocede

Presidencia de José Jerí retrocede y borra comunicado que amenazaba con denunciar a la prensa por contrataciones de allegadas al presidente

Miguel del Castillo renuncia a su candidatura a la Cámara de Diputados por Primero la Gente

Augusto Peñaloza, el ‘Tío Rockefeller’ y la sentencia por S/ 100 mil que no declaró en su hoja de vida

Miembros de mesa tendrán jornada de casi 20 horas sin descanso durante las Elecciones Generales 2026

PJ rechaza el último impedimento de salida contra Dina Boluarte y puede dejar el Perú sin problema

ENTRETENIMIENTO

Debbie Gibson en Lima: Horarios

Debbie Gibson en Lima: Horarios de ingreso, objetos prohibidos y detalles que debes tener en cuenta para disfrutar el concierto

Alfredo Benavides opina sobre la parodia de Erick Elera del ‘Niño Alfredito’ en ‘Mande quien mande’

Estreno de ‘El reventonazo de verano’ vs ‘Yo Soy’: ¿cuánto rating lograron los programas del sábado?

Laura Bozzo desmiente falsos rumores de su fallecimiento: “No sé cuantas veces me han dado por muerta”

BTS transmitirá en Netflix su primer concierto en vivo: ¿Cuándo y a qué hora verlo desde Perú?

DEPORTES

Jugador de Universitario ficha por

Jugador de Universitario ficha por Real Betis de España: venta y beneficio económico para el club ‘crema’

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Alianza Lima vs Olva Latino: día, hora y canal TV del partido por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, Fase 2

André Carrillo rechazó su pronto regreso a Alianza Lima: “No creo que estén interesados, les he dicho que soy un poquito caro”