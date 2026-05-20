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Banco de la Nación cierra dos sedes en Ica tras sismo de 6.1: conoce cuáles son y qué alternativas tienen los usuarios

La entidad afirmó que la medida es de carácter preventivo y se extenderá hasta que se verifiquen condiciones seguras para la reapertura

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CCI: qué es, para qué sirve y cómo obtenerlo desde el celular o la banca por internet. (Foto: Agencia Andina)
Banco de la Nación advierte cierre temporal de dos de sus sedes en Ica tras sismo de 6.1 (Foto: Agencia Andina)

El Banco de la Nación dispuso el cierre temporal de dos sedes en la ciudad de Ica tras el sismo de magnitud 6.1 registrado el martes 19 de mayo, debido a daños observados en parte de la infraestructura de sus oficinas. La medida busca evitar riesgos para usuarios y trabajadores mientras se realizan las verificaciones de seguridad correspondientes.

La entidad precisó que la suspensión de la atención es preventiva y se mantendrá hasta que se garantice la reapertura en condiciones seguras. En paralelo, otras agencias en la misma jurisdicción continúan operando, además de los canales alternos como cajeros, agentes y plataformas digitales.

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El temblor ocurrió a las 12:57 horas y tuvo epicentro en el distrito de Ocucaje, a 41 km al sur de la ciudad de Ica, según el reporte difundido sobre la emergencia en la región. Las autoridades iniciaron evaluaciones de daños en infraestructura pública y privada mientras se mantiene el monitoreo ante posibles réplicas.

Un comunicado oficial del Banco de la Nación con letras rojas sobre un fondo blanco, informando el cierre temporal de agencias en Ica por sismo
El Banco de la Nación anunció el cierre temporal de dos de sus agencias en Ica, Perú, debido a daños observados en su infraestructura tras un sismo de magnitud 6.1 que ocurrió el 19 de mayo. (Fuente: Banco de la Nación)

Qué sedes del Banco de la Nación cerraron temporalmente y por qué

El Banco de la Nación informó que quedaron cerradas temporalmente la Agencia Principal Ica, ubicada en avenida Grau N.° 161, y la Oficina Especial Macmype, situada en el centro comercial Megaplaza.

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La decisión se adoptó por los “daños observados en parte de la infraestructura” de estas oficinas tras el sismo del 19 de mayo. El banco indicó que la atención en ambas sedes permanecerá suspendida hasta que se garantice su reapertura en condiciones seguras, con el objetivo de salvaguardar la integridad de clientes y trabajadores.

En su comunicado, la entidad agradeció la comprensión de los usuarios y señaló que mantiene el compromiso de brindar una atención segura y oportuna mientras se ejecuta esta medida preventiva en Ica.

Agencias que atienden con normalidad y cómo ubicar locales y cajeros

Pese al cierre temporal de las dos sedes, el Banco de la Nación informó que sus agencias en Parcona y La Tinguiña continúan atendiendo con normalidad.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 11 de febrero
Banco de la Nación. (Andina)

Además, recordó que los usuarios pueden realizar diversas operaciones a través de canales alternos, como agentes corresponsales, cajeros automáticos y plataformas digitales. Entre estas opciones figuran el APP Banco de la Nación y Págalo.pe, plataforma que permite efectuar pagos de tasas y servicios del Estado.

Para ubicar puntos de atención, la entidad compartió enlaces oficiales para consultar la localización de agentes (enlace aquí) y cajeros (enlace aquí) a nivel nacional. Estas herramientas permiten identificar alternativas cercanas en Ica y en otras ciudades, según la necesidad del cliente.

Reintegro 5 del Fonavi: el pago seguirá disponible en el Banco de la Nación tras el cronograma

El pago del Reintegro 5 del Fonavi continuará disponible en el Banco de la Nación incluso después del cronograma inicial. Según la información difundida sobre este proceso, el calendario de cobro “solo” marca fechas de inicio y no representa un vencimiento del derecho del beneficiario.

Guía oficial para conocer tu CCI y realizar transferencias seguras entre bancos. (Foto: Agencia Andina)
Banco de la Nación. (Foto: Agencia Andina)

El grupo del Reintegro 5 incluye a 66.644 exfonavistas y contempla un monto de S/222 millones 234 mil 70,69, de acuerdo con lo señalado en el texto. Desde el 14 de mayo, los beneficiarios pudieron acercarse a cobrar en oficinas del banco.

Antes de acudir, se indicó que los exaportantes deben verificar si figuran en el padrón mediante el enlace oficial habilitado para la consulta y revisar el cronograma definido según el último dígito del DNI. En el banco, el DNI es el único requisito para el titular; en el caso de herederos, el texto precisa que deberán acreditarse desde el jueves 21 de mayo.

Sismo de 6.1 en Ica: balance de daños y situación en el sur del Perú

La región de Ica evaluó este miércoles los daños provocados por el sismo de magnitud 6.1 que la sacudió el martes 19 de mayo a las 12:57 horas, con epicentro en Ocucaje, a 41 km al sur de la ciudad. El movimiento alcanzó intensidad VI en la escala de Mercalli y dejó 27 heridos, todos fuera de peligro.

Un fuerte sismo de 6.1 remeció Ica, dejando un saldo de 27 heridos y diversos daños materiales en infraestructuras, como se muestra en las imágenes de iglesias y oficinas afectadas. El presidente del IGP, Hernando Tavera, detalla los parámetros técnicos del temblor y subraya la urgencia de fomentar una cultura de prevención en el país | Canal N

Entre las afectaciones reportadas figuraron daños en patrimonio histórico, infraestructura educativa, establecimientos de salud, centros comerciales y vías de comunicación. El fluido eléctrico quedó suspendido en toda la ciudad durante las horas posteriores al temblor, mientras avanzaban las inspecciones.

El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), general Luis Vásquez Guerrero, llegaron a Ica para coordinar la respuesta. La Marina de Guerra del Perú descartó alerta de tsunami en el litoral peruano. En paralelo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantuvo el monitoreo de posibles réplicas a través de su plataforma oficial.

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