Blue Monday 2026: ¿Sabías que existe un día en Perú en que los trabajadores se sienten menos ‘motivados’ para trabajar?

El Blue Monday destaca la importancia de la motivación laboral y el bienestar en los equipos al inicio del año.

El tercer lunes de enero, conocido como “Blue Monday” y que este 2026 cae el 19 de enero, vuelve a poner en agenda la importancia de la motivación y el bienestar en los equipos de trabajo, especialmente al inicio del año, de acuedo con un análisis de Buk.

Esta fecha se asocia a factores como el impacto financiero de las fiestas, el retorno a la rutina y la presión por alcanzar nuevos objetivos, variables que pueden afectar directamente el ánimo y la productividad de los colaboradores.

El bienestar en las empresas impulsa mejores resultados al inicio de año

Sebastián Ausin, Country Manager de Buk Perú, señala que estos elementos, si no se gestionan desde el liderazgo, pueden llevar al desgaste temprano de los equipos y a una reducción del compromiso laboral.

“Las organizaciones que trabajan activamente la motivación desde el inicio del año no solo reducen el riesgo de desgaste, sino que también fortalecen la confianza y el sentido de pertenencia a largo plazo”, sostiene.

El informe de Buk advierte que la presión por nuevos objetivos y el impacto financiero tras las fiestas afectan el ánimo del talento.

El Estudio de Felicidad 2025, basado en la certificación Building Happiness de Buk, evidencia que el bienestar laboral no depende de un solo factor aislado.

El informe, que incluye datos de Perú, Colombia, Chile y México, revela que prácticas como el reconocimiento de logros, el desarrollo profesional, la comunicación abierta y la construcción de una cultura positiva son determinantes para la satisfacción y la permanencia del talento en las organizaciones.

La motivación laboral se vuelve clave tras el Blue Monday de 2026

Uno de los retos más marcados en Perú es la retención emocional de los colaboradores jóvenes. Los datos muestran que, tras el primer año en una empresa, la percepción de felicidad laboral cae de forma significativa entre Millennials y, especialmente, en la Generación Z.

Esto subraya la necesidad de reforzar la motivación y el propósito de manera sostenida, y de adaptar las estrategias a las expectativas de las nuevas generaciones, explica Buk.

Así, el inicio del año representa una oportunidad estratégica para que las empresas implementen acciones concretas orientadas a fortalecer la motivación. Entre las recomendaciones destacan:

Plantear metas con enfoque humano: Explicar el sentido y el impacto de los objetivos más allá de los indicadores numéricos ayuda a que las personas se comprometan con el propósito de la organización.

Reconocer logros: El reconocimiento temprano tras las vacaciones refuerza la confianza y motiva al personal a enfrentar nuevos desafíos.

Promover conversaciones abiertas: Espacios de escucha activa entre líderes y equipos permiten identificar señales de agotamiento y anticipar soluciones.

Impulsar flexibilidad y bienestar: Ajustes en los horarios, modalidades de trabajo o programas de autocuidado pueden influir positivamente en el ánimo de los equipos.

Fomentar el desarrollo profesional: Brindar oportunidades de aprendizaje y crecimiento incrementa la proyección y el compromiso a largo plazo.

La motivación desde el primer día ayuda a reducir el desgaste profesional y fortalece la confianza y el sentido de pertenencia.

Cómo la felicidad organizacional reduce el desgaste y la rotación de personal

El bienestar laboral también incide en la rentabilidad del negocio. El estudio de Buk revela que las organizaciones con altos niveles de felicidad reportan mejores márgenes de utilidad bruta y menor rotación, ausentismo y desgaste.

“Invertir en felicidad organizacional no solo impacta la experiencia del talento, sino que puede anticipar mejores resultados para el negocio”, afirma Ausin.