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La lista oficial de convocadas de la selección peruana de vóley Sub 17 para la Copa Panamericana Honduras 2026

El entrenadora nacional Marcelo Bencardino oficializó la nómina final de 14 jugadoras que representará a la ‘bicolor’ en el certamen programado del 24 de mayo al 1 de junio en Honduras

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Selección peruana de vóley - Marcelo Bencardino - Copa Panamericana Sub 17 de Vóley – Perú – deportes – 20 mayo
El entrenador Marcelo Bencardino anunció a las 14 jugadoras que defenderán a Perú en la Copa Panamericana de vóley Sub-17, torneo que se disputará del 24 de mayo al 1 de junio en Tegucigalpa, Honduras (Federación Peruana de Vóley)

La Selección peruana femenina Sub-17 ya tiene nómina, grupo y calendario para su participación en la Copa Panamericana, torneo continental que se jugará del 24 de mayo al 1 de junio en Tegucigalpa, Honduras.

El equipo integra el Grupo B y empezará su recorrido el martes 27 de mayo ante Canadá, en un duelo fijado para las 20:00 horas (01:00 GMT). Al día siguiente, en el mismo horario, enfrentará a Honduras, el combinado local.

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El comando técnico, encabezado por Marcelo Bencardino, asumirá este certamen como parte del proceso competitivo con miras al Mundial de la categoría, con la idea de evaluar rendimientos, ajustar roles y sumar roce internacional en un contexto oficial.

La nómina peruana y el comando técnico

Selección peruana de vóley - Marcelo Bencardino - Copa Panamericana Sub 17 de Vóley – Perú – deportes – 20 mayo
Marcelo Bencardino confirmó a las 14 jugadoras que representarán a Perú en Honduras, en una convocatoria diseñada para fortalecer el proceso rumbo al Mundial Sub-17. (Federación Peruana de Vóley)

El director técnico Marcelo Bencardino comunicó la relación definitiva de jugadoras para el torneo. La convocatoria quedó compuesta por 14 nombres y contempla dos líberos, varias atacantes por las bandas, centrales y opuestas, además de dos armadoras para la conducción del juego.

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Las seleccionadas son: Mireya Maldonado (S), Marcela Manrique (S), Fernanda Pinto (OH), Valentina Valera (OH), Sofía Olavarría (OH), Nahir Cueva (OH), Tamara Galdós (OP), Cielo Quispe (OP), Avril Moran (MB), Kiara Lazo (MB), Zoe Koechlin (MB), Marita Delgado (MB), Vannia Adrianzen (L) y Sofía Matheus (L).

En el soporte del cuerpo técnico, Bencardino contará con Lorena Góngora como asistente, Mauricio Tejada como médico, Miguel Mosquera como fisioterapeuta, Álvaro Palacios como preparador físico y Ángel Ramírez como estadístico. En la delegación también figura la dirigente nacional Evelyn Cerna, quien viajará como jefa de la delegación.

La planificación del plantel incluye la participación en esta competencia como un examen formal de nivel internacional, dentro de una ruta que apunta a llegar en condiciones óptimas al Mundial de la categoría.

Grupo, calendario y primer tramo del torneo

Selección peruana de vóley - Marcelo Bencardino - Copa Panamericana Sub 17 de Vóley – Perú – deportes – 20 mayo
Perú debutará ante Canadá el 27 de mayo en la Copa Panamericana Sub-17, luego de descansar en la primera jornada del Grupo B que comparte con Honduras. (Federación Peruana de Vóley)

La Copa Panamericana Sub-17 reunirá a nueve selecciones distribuidas en tres grupos. Perú quedó en el Grupo B junto con Canadá y Honduras. En ese sector, el primer partido del grupo lo disputarán Honduras y Canadá el 26 de mayo a las 20:00 horas (01:00 GMT), mientras que el equipo peruano tendrá descanso en esa primera jornada.

El debut peruano quedó programado para el miércoles 27 de mayo a las 20:00 horas (01:00 GMT) contra Canadá. La fase de grupos para Perú cerrará el jueves 28 de mayo, también a las 20:00 horas (01:00 GMT), frente a Honduras.

En el Grupo A, el calendario marcó estos cruces: Puerto Rico vs Estados Unidos el 26/05 (16:00 horas / 21:00 GMT), Puerto Rico vs República Dominicana el 27/05 (18:00 horas / 23:00 GMT) y República Dominicana vs Estados Unidos el 28/05 (16:00 horas / 21:00 GMT).

En el Grupo C, competirán Venezuela, México y Costa Rica, con partidos fijados para el 26/05 (Venezuela vs Costa Rica, 18:00 / 23:00 GMT), 27/05 (México vs Costa Rica, 16:00 / 21:00 GMT) y 28/05 (Venezuela vs México, 18:00 / 23:00 GMT).

El formato de la fase inicial será todos contra todos dentro de cada grupo. Tras esa etapa, los dos mejores líderes avanzarán directamente a semifinales. El tercer mejor primero y los equipos que terminen segundos jugarán cuartos de final para completar el cuadro principal.

La organización también estableció la continuidad del certamen con los partidos de clasificación 7/8/9 y las llaves eliminatorias.

El 29/05 se jugará la reclasificación 7/8/9 con el cruce 3er (2) vs 3er (3) a las 16:00 horas (21:00 GMT). Ese mismo día se disputarán dos cuartos de final: 2do (1) vs 2do (2) o (3) a las 18:00 (23:00 GMT) y 1er (3) vs 2do (3) o (2) a las 20:00 (01:00 GMT).

El 30/05 se programó la clasificación 7/8 con 3er (1) vs Ganador M10 (16:00 / 21:00 GMT) y las semifinales: 1er (2) vs Ganador M11 o 12 (18:00 / 23:00 GMT) y 1er (1) vs Ganador M12 o 11 (20:00 / 01:00 GMT).

El 31/05 se jugará la definición de 5/6 (13:00 / 18:00 GMT) y la final con dos turnos: Perdedor M14 vs Perdedor M15 (15:00 / 20:00 GMT) y Ganador M14 vs Ganador M15 (17:00 / 22:00 GMT).

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