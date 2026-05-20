Los impactantes requisitos y la exigente lista que deben cumplir los 'Ángeles de Victoria Secret'

La firma eliminó el concepto tradicional de 'Ángel' y promovió la diversidad con el lanzamiento de VS Collective y la inclusión de embajadoras como Megan Rapinoe y Valentina Sampaio. (Instagram Victoria's Secret)

Ser un Ángel de Victoria’s Secret nunca fue una cuestión de talento solamente: durante décadas, la marca de lencería más famosa del mundo impuso una lista de exigencias físicas y profesionales que pocas modelos en el mundo podían cumplir, y que hoy sigue siendo uno de los estándares más comentados y debatidos de la industria de la moda.

La polémica en torno a esos requisitos volvió a la conversación pública tras la confirmación de que la modelo y conductora peruana Natalie Vértiz fue convocada al casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, convirtiéndose en una de las candidatas latinas más seguidas del proceso de selección.

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“Hola Natalie, ¡felicidades! Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”, se lee en el mensaje oficial de la firma que la propia modelo compartió en sus cuentas de Instagram y TikTok junto a la frase: “¡Está pasando!”. Si llega a desfilar, Vértiz sería la primera modelo peruana en alcanzar ese título.

Natalie Vértiz recibió la convocatoria al casting presencial del Victoria's Secret Fashion Show 2026 y aspira a convertirse en la primera modelo peruana en desfilar como Ángel. (Instagram Victoria's Secret / Natalie Vértiz)

Los requisitos que hicieron famosa —y polémica— a la pasarela

Durante los años de mayor esplendor del desfile, convertirse en Ángel de Victoria’s Secret implicaba cumplir con un perfil físico que la industria describía como casi imposible. La tiktoker @valeriafaudell, quien detalló la lista en un video viral, resumió las exigencias con precisión: estatura mínima de 1.75 metros, medidas corporales de 86 de busto, 61 de cintura y 86 de cadera, rostro completamente simétrico, piel luminosa y sonrisa blanca.

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“Ojalá ser bonita fuera el único requisito que busca Victoria’s Secret para firmar a sus ángeles, pero no”, advirtió la creadora de contenido al inicio de su publicación.

El cuerpo debía ser extremadamente delgado pero tonificado, una combinación que llevó a las modelos a entrenar boxeo, pilates y fuerza funcional. “No las querían musculosas, solamente flacas y tonificadas”, señaló @valeriafaudell. La piel no podía mostrar estrías, celulitis ni otras marcas naturales del cuerpo femenino, y el cabello debía lucir impecable en cualquier producción.

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En el plano profesional, los requisitos eran igualmente exigentes. La tiktoker detalló que las candidatas debían tener representación por agencias de primer nivel —IMG Models, Elite, The Society o DNA Models—, experiencia previa en campañas internacionales y al menos un desfile previo en el show de la marca antes de aspirar al título de Ángel.

Descubre la lista completa de requisitos físicos, profesionales y de estilo de vida que Victoria's Secret exigía a sus icónicos ángeles. Desde medidas corporales exactas hasta contratos de exclusividad, te contamos todo. Video: TikTok @valeriafaudell

A eso se sumaba la exigencia de hablar inglés con buena oratoria, tener presencia masiva en medios o redes sociales y proyectar un perfil carismático y cercano al público. “Buscaban un perfil bastante carismático, que fuera muy linda, pero también que fuera cautivadora con las cámaras, amigable y muy cercana al público”, explicó.

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Los contratos incluían exclusividad de ropa interior con la marca, participación en eventos, desfiles y campañas. Según @valeriafaudell, la modelo que más llegó a facturar bajo este esquema cobró cien mil dólares al año, cifra que variaba según la fama y el alcance de cada Ángel.

El régimen que nadie veía: dietas extremas y ayuno antes del show

La parte más impactante del relato de @valeriafaudell fue la descripción del régimen físico que las modelos seguían una vez firmado el contrato. La dieta eliminaba por completo los carbohidratos y el sodio: nada de pan, pasta ni arroz, y la sal era descartada para evitar la retención de líquidos. La alimentación se basaba en verduras al vapor, claras de huevo, proteína magra, almendras y batidos.

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A medida que se acercaba el show, las horas de entrenamiento aumentaban hasta llegar a dos sesiones diarias de alto impacto. “No solo pesitas, sino HIIT de dos horas o dos veces al día”, precisó la tiktoker. El caso más citado es el de Adriana Lima, quien según sus propias declaraciones entrenaba dos jornadas de aproximadamente tres horas cada una en las semanas previas al desfile.

El protocolo se volvía aún más extremo en los días finales. “Algunas llegaron a confesar que dejaban de comer sólidos de 24 a 48 horas antes del show. Solo tomaban agua, batidos de proteína o suplementos”, describió @valeriafaudell. Y doce horas antes de salir a la pasarela, se eliminaban también los líquidos para que el cuerpo se “secara” y la figura quedara completamente definida. La propia Lima confirmó que nueve días antes del show ya solo consumía batidos de proteína, y que en las últimas doce horas no ingería ningún líquido.

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Antes, los Ángeles de Victoria's Secret debían cumplir un estricto perfil físico con estatura mínima, medidas corporales precisas y simetría facial absoluta para participar en la icónica pasarela. (Instagram Victoria's Secret )

“Obviamente, sobra decir que esto es absolutamente dañino para el cuerpo, cero saludable”, sentenció la creadora de contenido. “Nos encantaban esos cuerpos porque eran irreales, porque para llegar a esa belleza de cuerpo había que hacer cosas inhumanas y por eso era tan lejano a la realidad”, reflexionó, antes de concluir: “Gracias a Dios ya cambiaron ese tipo de cosas, aunque muchos digan que extrañan el show anterior”.

Entre las modelos que cumplieron esos requisitos y se convirtieron en las Ángeles más reconocidas de la historia del desfile figuran Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Tyra Banks, Heidi Klum, Miranda Kerr, Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Behati Prinsloo y Elsa Hosk.

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El giro hacia la inclusión y el nuevo modelo de selección

La presión pública y las críticas sostenidas por la falta de diversidad llevaron a Victoria’s Secret a suspender su desfile anual en 2018 y a replantear su imagen de marca. La firma abandonó el concepto de “Ángel” como figura central y creó el VS Collective, un grupo de embajadoras seleccionadas no solo por su apariencia, sino por su activismo social y su trayectoria profesional. Entre las nuevas figuras incorporadas figuran la futbolista Megan Rapinoe, la actriz Priyanka Chopra y la modelo transgénero Valentina Sampaio.

El desfile regresó en 2024 con un formato renovado y un elenco más diverso. La edición de 2025 se realizó en Nueva York y contó con Natalie Vértiz como invitada especial, experiencia que la propia modelo documentó en redes sociales con fotografías desde el backstage y la pasarela, y que la cuenta oficial de Victoria’s Secret Perú celebró con el mensaje: “¡Listas para compartir el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 juntas en New York!”.

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Natalie Vértiz, un paso más cerca

La convocatoria al casting presencial del Fashion Show 2026 representa el paso más concreto que Natalie Vértiz ha dado hacia ese objetivo. La exMiss Perú y conductora de televisión lleva años construyendo un vínculo con la marca y el proceso de selección involucra audiciones presenciales en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami.

¡Un sueño a punto de cumplirse! Natalie Vértiz recibió la llamada que toda modelo espera: una invitación al casting presencial de Victoria's Secret en Estados Unidos. Conoce los detalles de esta increíble noticia que llena de orgullo a todo el Perú.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. “Divina”, “Todo el Perú manifestándose” y “La mejor de todos los tiempos” fueron algunos de los comentarios que inundaron su publicación.

Vértiz respondió con un video de agradecimiento: “Estoy emocionada y agradecida con tantos comentarios, videos, muestras de cariño y de esa energía tan bonita que he recibido. Los que me siguen y me conocen, saben cuánto he perseguido esto durante toda mi carrera. El callback de Victoria’s Secret me sacó lágrimas, literalmente no puedo creerlo”, explicó.

Su esposo, el conductor Yaco Eskenazi, también se pronunció con un mensaje que circuló en redes: “Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso. Te amo y para los EV ya eres un angelito, mai lo”, escribió, de acuerdo con América TV e Infobae.

Hasta la fecha, ninguna modelo peruana ha desfilado oficialmente como Ángel de Victoria’s Secret. Vértiz se convierte en la candidata más cercana a lograrlo, en un proceso que el público peruano sigue con expectativa.