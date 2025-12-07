Startup chilena Matika sella alianza con Buk y prepara expansión a Perú

Con su experiencia en distintas organizaciones, Daniel Binfa creó un ERP que registra las operaciones diarias y produce automáticamente la contabilidad y los estados financieros. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La startup chilena Matika, especializada en soluciones tecnológicas para ordenar y profesionalizar la gestión administrativa y financiera de pequeñas y medianas empresas, oficializó una alianza estratégica con Buk con el objetivo de ampliar su propuesta de valor. La compañía, fundada en 2016 por Daniel Binfa y Marcela del Río, ha enfocado su trabajo en resolver las diferencias que existen entre los procesos de grandes corporaciones y los que predominan en las PYME.

A partir de la experiencia de Binfa en distintos tipos de organizaciones, la firma desarrolló un ERP que registra las operaciones cotidianas —ventas, pagos, remuneraciones y cobranza— para generar de manera automática la contabilidad y los estados financieros. Este enfoque busca que la información fluya en tiempo real y que las áreas administrativas de las PYME operen con estándares profesionales.

Un modelo orientado a profesionalizar la gestión

Matika plantea como diferencial la forma en que aborda la construcción de la información financiera. Según Binfa, a diferencia de los métodos convencionales que intentan “forzar” la contabilidad desde fuera, su sistema “ordena el día a día y lo transforma en información de gestión en tiempo real”. Esta lógica permite que la operación sea la base del análisis financiero, evitando duplicidades y reduciendo errores.

Junto con la tecnología, la empresa ha incorporado un servicio permanente de acompañamiento. Analistas y jefes de cuenta participan en la implementación, evalúan los números y colaboran en la formalización de los procesos de administración y finanzas. Para Binfa, ese soporte es clave para que las empresas avancen hacia prácticas más estructuradas: “El objetivo es que la PYME deje atrás los múltiples Excel y gestione igual que una multinacional, a partir de datos consolidados y procesos estandarizados”. Actualmente, cerca de 40 empresas chilenas, principalmente del sector servicios, trabajan con la plataforma.

La alianza con Buk se concretó este año y tiene como objetivo unificar dos áreas clave para las PYME. Foto: Buk

Una alianza que integra finanzas y recursos humanos

La asociación con Buk se materializó este año y busca integrar dos ámbitos críticos para las PYME: los recursos humanos y la gestión financiera. La plataforma de Buk cubrirá procesos como contratación, capacitaciones y remuneraciones, mientras que Matika continuará ordenando ventas, compras y reportería. Binfa destacó que la combinación genera beneficios tangibles: “Somos complementarios y esta sinergia abre mucho más valor para el cliente final”.

Esta relación no surgió de manera espontánea. Ambas startups comenzaron a interactuar hace tres años a raíz de un cliente que necesitaba operar con los dos sistemas. Esa primera coordinación evolucionó gradualmente hasta que en 2025 se concretó una colaboración más estrecha, la cual incluye actividades conjuntas y una propuesta integrada para sus usuarios.

Preparativos para su llegada a Perú

Matika también avanza en su plan de internacionalización y prevé iniciar operaciones en Perú en 2026. La empresa ya tuvo una experiencia previa en ese mercado al acompañar a un cliente, lo que sirvió para adaptar su plataforma a los requisitos locales, incluyendo los sistemas de facturación electrónica y de remuneraciones. Esta vez, la entrada será con un socio local y con una propuesta diseñada específicamente para el contexto peruano.

El objetivo es establecer una operación permanente y escalable. Binfa señaló que la intención es “volver sin vuelta atrás”, apuntando a un crecimiento sostenido en ese país. Además, la compañía incorporará nuevas herramientas de inteligencia artificial, entre ellas automatizaciones mediante lenguaje natural y un chatbot para consultas directamente vinculadas a las bases de datos. Con este modelo, Matika proyecta cerrar 2026 con cerca de 20 socios estratégicos en Chile y Perú.

Matika sigue impulsando su expansión internacional y proyecta comenzar a operar en Perú en 2026. Foto: Matika