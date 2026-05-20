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Jonathan Dos Santos sueña con una segunda etapa en Universitario: “La ilusión de poder volver a jugar en la ‘U’ siempre está”

El delantero uruguayo, afirmó que mantiene la ilusión de volver a Universitario y que “siempre” esperó un llamado, aunque aclaró que no hubo acercamientos con la directiva y que aún no define su retiro

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El atacante destacó que nunca perdió la esperanza de volver a ponerse la camiseta crema y afirmó que su condición física le permite competir, pese a no haber tenido contacto reciente con la dirigencia de Universitario de Deportes (Liga 1 MAX)

Universitario de Deportes se juega sus últimas opciones de de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras atraviesa un tramo irregular en la Liga 1. En ese contexto, el mercado y la búsqueda de refuerzos vuelven a instalarse alrededor del club.

En paralelo, un nombre conocido por el hincha crema reapareció en la conversación pública. El atacante uruguayo Jonathan Dos Santos habló sobre su futuro y reconoció que conserva el deseo de ponerse otra vez la camiseta de Universitario, un equipo al que llegó en 2020 y con el que obtuvo el Torneo Apertura.

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En diálogo con el periodista Gustavo Peralta, en el programa Hablemos de MAX, el futbolista remarcó que no recibió comunicaciones formales desde su salida, aunque mantiene abierta la expectativa.

La confesión del delantero uruguayo

Jonathan Dos Santos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Copa Libertadores – Perú – deportes – 20 mayo
Jonathan Dos Santos reconoció que mantiene intacta la ilusión de volver a Universitario y afirmó que, pese a la falta de contactos, todavía espera una llamada del club crema. (Liga 1 MAX)

Consultado sobre la posibilidad de volver a Ate en la etapa final de su carrera, Dos Santos respondió con una afirmación directa. “Sí, yo creo que sí”, señaló, antes de precisar el lugar que ocupa esa idea en su horizonte personal y profesional.

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En el intercambio, el futbolista sostuvo: “la ilusión de poder volver a jugar en la U siempre estuvo, está”. En su explicación, insistió en que el interés no apareció de manera reciente, sino que se mantuvo desde que cerró su ciclo anterior.

El delantero también aclaró que, hasta el momento, no existió una conversación concreta con dirigentes del club. “Nunca hubo un acercamiento”, expresó, y completó con una frase que condensó su postura: “siempre mis deseos estuvieron ahí de poder recibir ese llamado”.

En la misma línea, Dos Santos evitó poner plazos a una eventual vuelta. Su mensaje se enfocó en la intención y en la falta de interlocución institucional, sin precisar avances, negociaciones ni fechas.

Un presente físico que no lo acerca al retiro

Jonathan Dos Santos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Copa Libertadores – Perú – deportes – 20 mayo
El atacante uruguayo afirmó que se siente competitivo y feliz desde lo físico, por lo que todavía no proyecta el final de su carrera ni una despedida cercana del fútbol. (Universitario de Deportes)

Durante la charla, la entrevista giró también hacia el tramo final de la carrera de los futbolistas y la posibilidad de pensar un cierre en el club con el que tuvieron identificación. En ese punto, Jonathan Dos Santos remarcó que todavía no toma decisiones vinculadas a un retiro cercano.

“Hoy me siento muy bien físicamente, me siento contento”, afirmó, al describir su situación actual. Ese estado, explicó, influye en su imposibilidad de anticipar cuándo dejará la competencia.

El atacante fue explícito con esa incertidumbre: “No sé decirte cuándo me retiraré”. Con esa frase, el uruguayo reforzó dos ideas al mismo tiempo: que se percibe vigente desde lo físico y que no tiene una fecha definida para terminar su trayectoria profesional.

El intercambio con el periodista incluyó la mención a esa “llamada” que, según el propio jugador, espera desde hace tiempo. En esa respuesta, Dos Santos volvió a ubicar a **Universitario de Deportes** como un destino deseado, aunque no como un hecho en marcha.

Su etapa en Universitario y los números de 2020

Jonathan Dos Santos – Universitario de Deportes – Liga 1 – Copa Libertadores – Perú – deportes – 20 mayo
En su paso por Universitario durante 2020, Jonathan Dos Santos se consolidó como referente ofensivo con 14 goles y una campaña que impulsó su salto al fútbol mexicano. (Universitario de Deportes)

Jonathan Dos Santos llegó a Universitario en 2020 y fue presentado como una de las incorporaciones más importantes de esa temporada. En ese periodo, el equipo consiguió el Torneo Apertura, aunque no obtuvo el título nacional.

En el plano individual, el delantero firmó registros que lo posicionaron entre las principales cartas ofensivas del plantel. Disputó 25 partidos, marcó 14 goles y entregó una asistencia, cifras que lo instalaron como uno de los máximos anotadores del conjunto crema durante ese año.

Tras ese rendimiento, su nombre ganó visibilidad fuera del fútbol peruano. El interés que despertó en el exterior derivó en un cambio de liga al poco tiempo.

De acuerdo con lo relatado, el club que lo incorporó después fue Querétaro, de la Liga MX, adonde se sumó un año más tarde. Ese paso marcó el cierre de su primera etapa en la “U”, un ciclo que, según sus propias palabras, todavía podría tener una segunda parte si en algún momento se produce el contacto que hoy dice esperar.

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