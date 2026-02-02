Perú

Exgerente de GORE La Libertad permitió pago irregular de más de S/30 mil a su madre: César Acuña lo mantiene como su candidato

Según un informe de Epicentro TV, Martín Camacho autorizó el pago de una “bonificación especial” vitalicia a su madre, una profesora cesante de 86 años, a pesar de que el Poder Judicial había declarado su improcedencia en 2019

Guardar
Martín Camacho sigue siendo candidato
Martín Camacho sigue siendo candidato a la Cámara de Diputados por Alianza Para el Progreso (APP), el partido liderado por César Acuña, quien, a pesar de estar al tanto de la situación, no ha tomado acciones para desvincularlo de su lista

El exgerente de Educación del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, Martín Camacho, permitió que su madre, una profesora cesante de 86 años, cobrara una “bonificación especial” vitalicia, a pesar de que el Poder Judicial había declarado improcedente ese pago desde 2019, según un informe difundido este viernes por Epicentro TV.

El portal de investigación detalla que Camacho, quien ocupó el cargo durante toda la gestión del exgobernador y actual aspirante presidencial César Acuña, firmó resoluciones que autorizaron la transferencia mensual de 423,82 soles a su madre, Francisca Paz, desde marzo de 2024. Además, se autorizaron 22.326,25 soles por supuestas bonificaciones impagas durante cinco años y 1.281,71 soles por intereses legales.

El caso salió a la luz luego de la denuncia penal y administrativa de otro docente, quien alertó sobre los pagos realizados, a pesar de la resolución judicial que los prohibía. Como resultado, la semana pasada el GORE anuló los desembolsos y ordenó la devolución de más de 30 mil soles entregados.

En una resolución de 2019, la jueza María Aguilar señaló que “el pago continuo no ha sido señalado como pretensión; tampoco se ha solicitado en su reclamo administrativo, por consiguiente, no puede otorgarse lo que no ha sido demandado”.

Camacho se defendió alegando que
Camacho se defendió alegando que no tenía conocimiento de los trámites y que su único papel fue firmar los documentos. Atribuyó la responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas y al personal de la gerencia

Sin embargo, el 5 de febrero de 2024, Camacho firmó la resolución que permitió a su madre comenzar a recibir la bonificación especial. La resolución de nulidad n.° 33-2026-GRLL, emitida esta semana, ordena que “los pagos indebidos (...) deberán liquidarse para su recuperación en salvaguarda de los intereses del Estado”.

Martín Camacho negó estar vinculado a un acto de corrupción en su declaración ante Epicentro TV. “¿Quién no tendría interés en un problema que está mortificando a una anciana de 86 años y que es su madre?”, dijo.

Añadió que, en la gerencia, ingresaron muchos expedientes y que, si a su madre se le pagó, fue porque el Ministerio de Economía y Finanzas lo aprobó. “Yo no he visto esos trámites, desconozco. Tendrían que llamar al personal de la gerencia. Yo solo firmé, no dije ‘házlo porque es mi madre’”, indicó.

La denuncia penal de otro
La denuncia penal de otro docente hizo que el caso saliera a la luz, llevando a la anulación de los pagos por parte del GORE y a la orden de devolución de más de 30,000 soles entregados indebidamente

También anunció que denunciará por abuso de autoridad al gerente general del GORE, Rogger Ruiz Díaz, responsable de anular los pagos y exigir la devolución. De acuerdo con el medio, el líder de Alianza Para el Progreso (APP) está al tanto de los hechos, pero mantiene al exgerente en su lista de candidatos a la Cámara de Diputados.

Acuña, considerado uno de los hombres más poderosos, anunció en octubre del año pasado que dejaría el cargo de gobernador para postular, por tercera vez, a la Presidencia de Perú en las elecciones generales de 2016.

El líder de APP afirmó que “a partir de ahora” trabajará para impulsar una reforma profunda que combata la inseguridad y reactive la economía.

Temas Relacionados

La LibertadCésar Acuñaperu-politicaPoder Judicial

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: Alianza Lima y Universitario ganaron en la fecha 1 del Torneo Apertura

Los ‘blanquiazules’ derrotaron a Sport Huancayo de visita, mientras que los ‘rojinegros’ se quedaron con el ‘clásico del sur’ ante Cienciano

Tabla de posiciones de la

Universitario vs ADT 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con goles de Alex Valera y Martín Pérez Guedes, los ‘merengues’ se impusieron ante los tarmeños en el Estadio Monumental de Ate. Ambas tantos llegaron con asistencias de Jairo Concha

Universitario vs ADT 2-0: goles

Rosangella Barbarán se graba infringiendo ordenanza municipal: Fuerza Popular podría afrontar multa de más de S/ 30 mil

Parlamentaria y candidata a la Cámara de Diputados publicó videos en los que se le ve haciendo campaña política y pegando publicidad electoral en un poste, pese a que está prohibido

Rosangella Barbarán se graba infringiendo

Gol impecable de cabeza de Alex Valera, tras servicio de Jairo Concha, para 1-0 en Universitario vs ADT por Liga 1 2026

El ‘Cholo’ embocó el gol que le hacía falta a la tropa de Javier Rabanal para asentarse como el líder indiscutible del partido sobre la hierba del Monumental

Gol impecable de cabeza de

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - Fase 2: así van los equipos tras el final de la fecha 4

La jornada se cerró con un vibrante duelo entre Alianza Lima y San Martín que se definió en el quinto set. Revisa cómo quedaron las posiciones tras este intenso encuentro

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosangella Barbarán se graba infringiendo

Rosangella Barbarán se graba infringiendo ordenanza municipal: Fuerza Popular podría afrontar multa de más de S/ 30 mil

“Seguro está esperando la plata”: llamadas interceptadas exponen a empresario chino bajo arresto que visitó a José Jerí

Ciro Castillo acudirá este lunes 2 al Gore Callao: buscará retornar a su cargo como gobernador, confirmó su abogado

José Jerí acudió con frecuencia a hoteles de Lince, chifas y pollerías, según sus gastos deducibles revelados

Zully Pinchi acusa a Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno, de condicionar su postulación: “Me dijo que tenía que tener algo con él”

ENTRETENIMIENTO

El duro consejo que le

El duro consejo que le dio Marisol a Pamela López por sus peleas con Christian Cueva

Melcochita y Monserrat: la historia de una relación impensable que llegó a su fin luego de 17 años

Monserrat Seminario denuncia amenazas de muerte tras ruptura con Melcochita: “no le tengo miedo a nadie”

Samahara Lobatón sorprende con poderoso mensaje de fe tras volver con Bryan Torres

“Los sábados se hicieron para gozar”: así fue la fiesta memorable de Gisela Valcárcel junto a Explosión de Iquitos

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: Alianza Lima y Melgar ganaron en la fecha 1 del Torneo Apertura

Gol impecable de cabeza de Alex Valera, tras servicio de Jairo Concha, para 1-0 en Universitario vs ADT por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - Fase 2: así van los equipos tras el final de la fecha 4

Universitario vs ADT 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos