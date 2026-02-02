Exgerente de GORE La Libertad permitió pago irregular de más de S/30 mil a su madre: César Acuña lo mantiene como su candidato

Martín Camacho sigue siendo candidato a la Cámara de Diputados por Alianza Para el Progreso (APP), el partido liderado por César Acuña, quien, a pesar de estar al tanto de la situación, no ha tomado acciones para desvincularlo de su lista

El exgerente de Educación del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, Martín Camacho, permitió que su madre, una profesora cesante de 86 años, cobrara una “bonificación especial” vitalicia, a pesar de que el Poder Judicial había declarado improcedente ese pago desde 2019, según un informe difundido este viernes por Epicentro TV.

El portal de investigación detalla que Camacho, quien ocupó el cargo durante toda la gestión del exgobernador y actual aspirante presidencial César Acuña, firmó resoluciones que autorizaron la transferencia mensual de 423,82 soles a su madre, Francisca Paz, desde marzo de 2024. Además, se autorizaron 22.326,25 soles por supuestas bonificaciones impagas durante cinco años y 1.281,71 soles por intereses legales.

El caso salió a la luz luego de la denuncia penal y administrativa de otro docente, quien alertó sobre los pagos realizados, a pesar de la resolución judicial que los prohibía. Como resultado, la semana pasada el GORE anuló los desembolsos y ordenó la devolución de más de 30 mil soles entregados.

En una resolución de 2019, la jueza María Aguilar señaló que “el pago continuo no ha sido señalado como pretensión; tampoco se ha solicitado en su reclamo administrativo, por consiguiente, no puede otorgarse lo que no ha sido demandado”.

Camacho se defendió alegando que no tenía conocimiento de los trámites y que su único papel fue firmar los documentos. Atribuyó la responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas y al personal de la gerencia

Sin embargo, el 5 de febrero de 2024, Camacho firmó la resolución que permitió a su madre comenzar a recibir la bonificación especial. La resolución de nulidad n.° 33-2026-GRLL, emitida esta semana, ordena que “los pagos indebidos (...) deberán liquidarse para su recuperación en salvaguarda de los intereses del Estado”.

Martín Camacho negó estar vinculado a un acto de corrupción en su declaración ante Epicentro TV. “¿Quién no tendría interés en un problema que está mortificando a una anciana de 86 años y que es su madre?”, dijo.

Añadió que, en la gerencia, ingresaron muchos expedientes y que, si a su madre se le pagó, fue porque el Ministerio de Economía y Finanzas lo aprobó. “Yo no he visto esos trámites, desconozco. Tendrían que llamar al personal de la gerencia. Yo solo firmé, no dije ‘házlo porque es mi madre’”, indicó.

También anunció que denunciará por abuso de autoridad al gerente general del GORE, Rogger Ruiz Díaz, responsable de anular los pagos y exigir la devolución. De acuerdo con el medio, el líder de Alianza Para el Progreso (APP) está al tanto de los hechos, pero mantiene al exgerente en su lista de candidatos a la Cámara de Diputados.

Acuña, considerado uno de los hombres más poderosos, anunció en octubre del año pasado que dejaría el cargo de gobernador para postular, por tercera vez, a la Presidencia de Perú en las elecciones generales de 2016.

El líder de APP afirmó que “a partir de ahora” trabajará para impulsar una reforma profunda que combata la inseguridad y reactive la economía.