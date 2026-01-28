Perú

Sin consenso en APP sobre vacancia de José Jerí: César Acuña y voceros exhiben posturas divididas

El líder de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, Martín Salas y Eduardo Salhuana dieron distintas posturas respecto a las reuniones del mandatario con empresarios chinos

Guardar
No hay unanimidad entre las
No hay unanimidad entre las figuras de APP respecto a la permanencia del presidente José Jerí. | Fotocomposición: Infobae Perú

El debate en torno a la posible vacancia del presidente José Jerí puso en evidencia la falta de consenso dentro de Alianza para el Progreso (APP). Mientras César Acuña, líder y candidato presidencial de la agrupación, sostiene que la postura institucional fue clara al exigir la renuncia del mandatario tras el escándalo de reuniones no declaradas con empresarios chinos, sus voceros exponen posturas divididas, evidenciando que no existe una decisión definitiva respecto al apoyo a las mociones de censura y vacancia presentadas en el Congreso.

En una actividad partidaria, Acuña destacó que APP fue el primer partido en pronunciarse sobre la situación de José Jerí y solicitar su renuncia. No obstante, argumentó que los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir. ”No hay mandato imperativo. [...] La decisión de vacancia no depende de una sola bancada, sino del acuerdo de los 130 congresistas”, sostuvo a RPP.

Luis Valdez ratificó la postura ambigua de la agrupación. Mencionó que el comunicado fue una señal política relevante, pero remarcó que la decisión sobre la vacancia aún está en evaluación. “Este tipo de circunstancias se van evaluando día a día, conforme van suscitándose los hechos, recabando información, documentos. Vamos a apoyar todo hecho o toda decisión que tenga como fin reprochar, sancionar un hecho ilícito, ilegal, fraudulento o de corrupción”, explicó, sin comprometerse explícitamente con ninguna de las mociones presentadas hasta el momento.

Consultado por Canal N sobre la incongruencia entre el pedido público de renuncia y la falta de respaldo parlamentario a la vacancia, el portavoz aseguró que “Alianza para el Progreso ha mostrado en este tipo de circunstancias mucha madurez, mucha sensatez”.

Luis Valdez, vocero de Alianza para el Progreso, responde a la incongruencia de su partido al pedir la renuncia del presidente pero no definir su apoyo a las mociones de censura y vacancia.

En una posición contraria y con mayor firmeza, Martín Salas rechazó las acusaciones de un supuesto “pacto mafioso” y reprochó que “la bancada está haciendo lo que le da la gana”. Incluso, invocó a los legisladores a sumarse a las mociones contra el jefe de Estado.

“El partido ha sacado un comunicado pidiendo la renuncia a Jerí. Jerí no quiere renunciar. Nosotros no estamos de acuerdo con que Jerí continúe en la presidencia de la República. Invitamos a nuestra propia bancada a que apoye estos pedidos de vacancia”, mencionó.

El vocero enfatizó que la autonomía de los congresistas impide una orden directa desde la dirigencia partidaria. “Ellos están respondiendo a intereses particulares”, añadió, atribuyendo la fragmentación a motivaciones individuales ajenas al interés institucional.

Vocero de APP, Martín Salas, afirma que su bancada “hace lo que quiere” y no hace caso a César Acuña sobre la vacancia del presidente José Jerí. (Video: Canal N)

Desde el Congreso, Eduardo Salhuana reconoció la gravedad de la conducta del presidente Jerí, pero defendió la necesidad de actuar con prudencia. “Lo que el presidente Jerí ha actuado es una conducta impropia, reprobable desde todo punto de vista y que crea un escenario de inestabilidad totalmente inadecuado en nuestro país a solamente dos meses y días de las elecciones”, afirmó a RPP.

Explicó que la bancada no ha logrado reunirse para adoptar una posición común, en parte porque la mayoría de sus integrantes provienen de provincias, y recordó la postura histórica de APP durante el gobierno de Pedro Castillo, señalando que el partido priorizó la estabilidad y la gobernabilidad en circunstancias similares. “Todo eso tiene que ser investigado. Tenemos conductas impropias y tenemos que ver si eso va más allá de la simple sospecha o del indicio. Si hay algún acto de relevancia penal, debe determinarse”, puntualizó.

Temas Relacionados

Alianza para el ProgresoAPPCésar AcuñaMartín SalasJosé JeríEduardo SalhuanaLuis Valdezperu-politica

Más Noticias

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

Luis Deuteris respondió si los tres jugadores de Alianza Lima involucrados tienen la misma responsabilidad en la fuerte acusación

Abogado de argentina, que denunció

Pamela López arremete contra la abogada de Christian Cueva y desata polémica: “Tanto estudiar para terminar como tiktokera”

La aún esposa de ‘Aladino’ generó revuelo tras cuestionar públicamente a la representante legal del futbolista, dejando entrever su molestia y generando una ola de comentarios entre los seguidores de ambas figuras

Pamela López arremete contra la

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Cansados de los timos, los seguidores de la boyband surcoreana organizaron acciones concretas para que ningún fanático de BTS caiga en engaños al comprar entradas o mercancía en Perú

BTS en Perú: la drástica

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

El familiar del periodista salió al paso de las declaraciones de Carlos Orozco, aclarando públicamente los hechos y poniendo en duda la historia sobre una beca atribuida a su hermano

Hermano de Pol Deportes desmiente

Melissa Paredes, su paso por ‘Estás en Todas’, sus coqueteos con ‘América Hoy’ y lo que piensa de Panamericana tras el ingreso de Ethel Pozo

En conversación con Infobae Perú, la actriz y conductora no descarta integrarse al magazine matutino, destaca la estabilidad de su vida personal y adelanta que seguirá activa en la actuación, conducción y teatro.

Melissa Paredes, su paso por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Chifagate’: Tomás Gálvez niega que

‘Chifagate’: Tomás Gálvez niega que se va a a levantar el secreto de comunicaciones al presidente José Jerí

Personal del INPE denuncia a José Jerí por ingreso ilegal de celulares a Ancón I y montar un “show mediático”

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

César Acuña sobre presuntas dádivas entregadas por Lady Camones con frases alusivas a él: “Que asuma su responsabilidad”

Vocero de APP afirma que su bancada hace “lo que le da la gana” y no hace caso a César Acuña sobre vacancia contra José Jerí

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: la drástica

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

Melcochita indignado porque sacaron su película de cartelera en su semana de estreno: “No es justo que nos hagan esto”

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato en ‘Los Monólogos de la Vagina’

DEPORTES

Abogado de argentina, que denunció

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

L1 Max se verá gratis por Movistar: beneficios y cómo acceder a los partidos de la Liga 1 2026

Partidos de Liga 1 se transmitirán por Movistar en el 2026: L1 Max reemplazará el canal de GOLPERU

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 4 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26