Sin consenso en APP sobre vacancia de José Jerí: César Acuña y voceros exhiben posturas divididas

No hay unanimidad entre las figuras de APP respecto a la permanencia del presidente José Jerí. | Fotocomposición: Infobae Perú

El debate en torno a la posible vacancia del presidente José Jerí puso en evidencia la falta de consenso dentro de Alianza para el Progreso (APP). Mientras César Acuña, líder y candidato presidencial de la agrupación, sostiene que la postura institucional fue clara al exigir la renuncia del mandatario tras el escándalo de reuniones no declaradas con empresarios chinos, sus voceros exponen posturas divididas, evidenciando que no existe una decisión definitiva respecto al apoyo a las mociones de censura y vacancia presentadas en el Congreso.

En una actividad partidaria, Acuña destacó que APP fue el primer partido en pronunciarse sobre la situación de José Jerí y solicitar su renuncia. No obstante, argumentó que los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir. ”No hay mandato imperativo. [...] La decisión de vacancia no depende de una sola bancada, sino del acuerdo de los 130 congresistas”, sostuvo a RPP.

Luis Valdez ratificó la postura ambigua de la agrupación. Mencionó que el comunicado fue una señal política relevante, pero remarcó que la decisión sobre la vacancia aún está en evaluación. “Este tipo de circunstancias se van evaluando día a día, conforme van suscitándose los hechos, recabando información, documentos. Vamos a apoyar todo hecho o toda decisión que tenga como fin reprochar, sancionar un hecho ilícito, ilegal, fraudulento o de corrupción”, explicó, sin comprometerse explícitamente con ninguna de las mociones presentadas hasta el momento.

Consultado por Canal N sobre la incongruencia entre el pedido público de renuncia y la falta de respaldo parlamentario a la vacancia, el portavoz aseguró que “Alianza para el Progreso ha mostrado en este tipo de circunstancias mucha madurez, mucha sensatez”.

Luis Valdez, vocero de Alianza para el Progreso, responde a la incongruencia de su partido al pedir la renuncia del presidente pero no definir su apoyo a las mociones de censura y vacancia.

En una posición contraria y con mayor firmeza, Martín Salas rechazó las acusaciones de un supuesto “pacto mafioso” y reprochó que “la bancada está haciendo lo que le da la gana”. Incluso, invocó a los legisladores a sumarse a las mociones contra el jefe de Estado.

“El partido ha sacado un comunicado pidiendo la renuncia a Jerí. Jerí no quiere renunciar. Nosotros no estamos de acuerdo con que Jerí continúe en la presidencia de la República. Invitamos a nuestra propia bancada a que apoye estos pedidos de vacancia”, mencionó.

El vocero enfatizó que la autonomía de los congresistas impide una orden directa desde la dirigencia partidaria. “Ellos están respondiendo a intereses particulares”, añadió, atribuyendo la fragmentación a motivaciones individuales ajenas al interés institucional.

Vocero de APP, Martín Salas, afirma que su bancada “hace lo que quiere” y no hace caso a César Acuña sobre la vacancia del presidente José Jerí. (Video: Canal N)

Desde el Congreso, Eduardo Salhuana reconoció la gravedad de la conducta del presidente Jerí, pero defendió la necesidad de actuar con prudencia. “Lo que el presidente Jerí ha actuado es una conducta impropia, reprobable desde todo punto de vista y que crea un escenario de inestabilidad totalmente inadecuado en nuestro país a solamente dos meses y días de las elecciones”, afirmó a RPP.

Explicó que la bancada no ha logrado reunirse para adoptar una posición común, en parte porque la mayoría de sus integrantes provienen de provincias, y recordó la postura histórica de APP durante el gobierno de Pedro Castillo, señalando que el partido priorizó la estabilidad y la gobernabilidad en circunstancias similares. “Todo eso tiene que ser investigado. Tenemos conductas impropias y tenemos que ver si eso va más allá de la simple sospecha o del indicio. Si hay algún acto de relevancia penal, debe determinarse”, puntualizó.