César Acuña sobre presuntas dádivas entregadas por Lady Camones con frases alusivas a él: “Que asuma su responsabilidad”

César Acuña se pronunció sobre procedimiento contra Lady Camones.

El líder y candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció públicamente sobre el procedimiento sancionador iniciado contra la congresista Lady Camones, actual postulante al Senado por su partido, y la propia organización política. La medida fue adoptada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) tras identificar presuntas irregularidades en actividades proselitistas realizadas en diciembre de 2025, en el marco de la campaña para las Elecciones Generales 2026.

Durante la presentación oficial de los voceros de APP, el exgobernador de La Libertad recordó que en el pasado fue excluído por la entrega de dádivas y mencionó que “si algún candidato se equivoca, que pague su responsabilidad. Respetamos la ley”, afirmó, tomando distancia de los hechos por los que se acusa a la legisladora.

¿Por qué se abrió un procedimiento contra Lady Camones?

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 determinó el inicio del procedimiento administrativo luego de recibir un informe del área de fiscalización del JEE del Santa. El documento describe la realización de varias actividades navideñas entre el 17 y el 22 de diciembre de 2025 en localidades de la región Áncash, como Monte Chimbote, el asentamiento humano Jerusalén (Nuevo Chimbote) y el distrito de Cáceres del Perú (Jimbe).

De acuerdo con el expediente, durante estos eventos se entregaron juguetes —muñecas, pelotas, carros— y se realizaron espectáculos infantiles. Varios de estos objetos presentaban símbolos y mensajes relacionados con APP, entre ellos la frase “Acuña Presidente 2026”. Videos y fotografías publicados en la cuenta oficial de Facebook de Lady Camones muestran la entrega directa de los obsequios a niños y la puesta en escena de shows artísticos.

Pelotas entregadas por Lady Camones tenían la frase "Acuña presidente 2026".

“En el marco de las Elecciones Generales 2026, la organización política ‘Alianza para el Progreso’ habría vulnerado el artículo 42° de la Ley n.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, al realizar la entrega de juguetes con símbolos partidarios durante una celebración navideña dirigida a niños, incluyendo la realización de un espectáculo artístico con bailarinas caracterizadas con trajes de Navidad”, detalla el informe.

Límites de la normativa electoral

La legislación vigente prohíbe, de manera expresa, que candidatos y agrupaciones políticas entreguen, ofrezcan o prometan entregar dinero, regalos, dádivas u otros bienes de valor económico durante la campaña electoral, salvo la entrega de artículos publicitarios o bienes de consumo inmediato cuyo valor individual no supere el 0,3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 16,05.

El área de fiscalización precisó que los juguetes repartidos en las actividades investigadas tenían un valor estimado entre S/ 3,70 y S/ 20,80, y que los espectáculos infantiles contratados excederían ampliamente el límite permitido. Esta situación refuerza la sospecha de una posible infracción a la normativa electoral por parte de Lady Camones y APP.

Lady Camones

El JEE Lima Centro 2 resolvió trasladar el expediente tanto a la organización política como a Lady Camones, otorgando un plazo de tres días calendario para la presentación de los descargos correspondientes. La resolución oficial establece que, en caso de no recibir respuesta dentro del plazo previsto, el órgano electoral procederá a resolver el caso con la información contenida en el expediente.

Consultada por el medio citado, la parlamentaria manifestó: “Aún no me han notificado con ningún documento, pero todo está en regla. Presentaré mis descargos en cuanto me notifiquen”.