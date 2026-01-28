Vocero de APP afirma que su bancada hace “lo que le da la gana” y no hace caso a César Acuña sobre vacancia contra José Jerí

Vocero de APP, Martín Salas, afirma que su bancada “hace lo que quiere” y no hace caso a César Acuña sobre la vacancia del presidente José Jerí. (Video: Canal N)

Alianza para el Progreso, partido liderado por el candidato a la presidencia, César Acuña, presenta opiniones divididas en su interna debido a la presentación de una moción de vacancia contra el presidente José Jerí. Según el vocero oficial de la agrupación, Martín Salas los congresistas no están dispuestos a apoyar la decisión de la organización política de respaldar esta iniciativa.

El vocero afirmó que el líder del partido, César Acuña, solicitó públicamente la renuncia del presidente, pero reconoció que la bancada no respaldó esa postura y que, por el contrario, están “decidiendo por sí solos” apoyar la permanencia del presidente en su cargo.

“El partido Alianza para el Progreso ha sacado un comunicado pidiendo la renuncia a Jerí. Jerí no quiere renunciar. Nosotros no estamos de acuerdo con que Jerí continúe en la presidencia de la República. Y bajo esa situación invitamos a nuestra propia bancada a que apoye estos pedidos de vacancia. Recordemos que ya más allá de ello no podemos actuar. Ellos están decidiendo por sí solos, los congresistas son ellos, así que vamos a ver qué decisión toman”, afirmó a Canal N.

“Están haciendo lo que les da la gana”, afirmó Salas a Canal N, y detalló que, a pesar de la posición oficial del partido, los congresistas mantienen independencia y, en diversos casos, priorizan intereses particulares.

Mandatario afronta su séptima moción de censura. | Presidencia

Según Salas, APP apoya la moción de vacancia como mecanismo para forzar la salida de Jerí de la presidencia, aunque no descartó que el grupo parlamentario apoye una censura si ese trámite avanza más rápido en el Parlamento.

“Mira, estamos apoyando la vacancia, pero tampoco descartamos la posibilidad de que sea el medio más rápido para que Jeri salga de la presidencia (...) Es un poco más complicado, ¿no? Apoyamos la vacancia, pero no quiere decir que no vayamos a apoyar si es que la censura camina más rápido, porque también hay mociones de censura, ¿no?”, indicó el vocero oficial de APP.

Acuña sobre pedido de renuncia a Jerí: “Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”

Durante la presentación de sus voceros partidarios para la campaña electoral, César Acuña fue cuestionado sobre las múltiples mociones de vacancia y censuar que se presentaron en el Congreso luego de que se revelara el caso ‘ChifaGate’, ninguna de las cuales fue presentada o respaldada por integrantes de la bancada de APP.

En ese contexto, Acuña reiteró lo que ya había dicho en declaraciones previas: que los integrantes de su bancada no están sujetos a mandato imperativo, por lo que pueden tomar decisiones independientes de la línea partidaria.

Sin embargo, precisó que la postura de Alianza Para el Progreso y la suya ya quedó clara cuando difundieron un comunicado pidiendo la renuncia de Jerí Oré apenas se conoció la fotografía del mandatario en el chifa de Zhihua Yang, pero que este hizo caso omiso.

“Se quedó solamente en comunicado. Fue mi posición y fue el primero, fue el primer partido que sacó su comunicado. Cuando se le vio encapuchado, dije que renuncie. Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”, indicó.

En setiembre de 2025, Jerí condecoró a Acuña por su "labor parlamentaria". Foto: Congreso

En declaraciones previas, durante una actividad en Tarapoto, el candidato ya había adelantado que la bancada tiene libertad de decisión si respalda o no una moción de vacancia. Sin embargo, también enfatizó en que lo más importante es la “estabilidad del país”.

“El Congreso decidirá. Los congresistas deben analizar y pensar en qué es lo mejor para el país (...) Como candidato presidencial solo quiero estabilidad política para el Perú y no tener expresidentes presos porque es una vergüenza”, afirmó.