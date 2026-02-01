Quebradas Huaycoloro y Río Seco están bajo vigilancia permanente del IGP ante la temporada de lluvias en Lima Este

El IGP mantiene vigilancia permanente en las quebradas Huaycoloro y Río Seco, puntos críticos de la cuenca del río Rímac con antecedentes de huaicos. (Composición: Infobae)

Ante el inicio del periodo de lluvias, las autoridades técnicas intensifican la atención sobre las zonas con mayor exposición a deslizamientos y flujos de lodo. En Lima este escenario adquiere especial relevancia en Lurigancho-Chosica, distrito que cada año enfrenta episodios críticos por la activación de quebradas durante precipitaciones intensas. La cercanía de nuevos eventos meteorológicos obliga a mantener una vigilancia constante y coordinada.

En ese contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, reforzó la supervisión permanente y en tiempo real de las quebradas Huaycoloro y Río Seco. Estas áreas, ubicadas en la cuenca del río Rímac, concentran un historial de emergencias que comprometen a poblaciones cercanas, vías de comunicación e infraestructura estratégica para la capital.

La información generada por los sistemas técnicos del Estado cumple un papel central en la prevención. No solo permite anticipar escenarios de riesgo, también facilita la coordinación entre entidades responsables de la gestión de emergencias y los servicios básicos. En un escenario climático marcado por la variabilidad, la capacidad de respuesta depende en gran medida de la calidad y oportunidad de los datos disponibles.

Vigilancia técnica en puntos críticos de Chosica

Cuatro estaciones de monitoreo con sensores, cámaras y equipos especializados permiten observar variaciones de caudal y nivel de agua durante lluvias intensas.

El IGP informó que su Sistema de Monitoreo de Huaicos opera de forma continua en las quebradas Huaycoloro y Río Seco. Este mecanismo produce información técnica destinada a respaldar la toma de decisiones de prevención y respuesta por parte de autoridades regionales y locales. La entidad señaló que el seguimiento se centra en variaciones de caudal y nivel de agua, factores determinantes para la activación de huaicos.

Hernando Tavera, jefe institucional del IGP, explicó el alcance del sistema y su importancia operativa. “El funcionamiento del Sistema de Monitoreo de Huaicos nos permite detectar con anticipación variaciones en los cauces y niveles de agua que puedan indicar la ocurrencia de un huaico. Esto es vital para alertar oportunamente a las entidades de emergencia y salvaguardar a la población”, afirmó.

El monitoreo se apoya en cuatro estaciones de vigilancia ubicadas en puntos estratégicos de ambas quebradas. Cada estación cuenta con cámaras, sensores y equipos especializados que transmiten datos e imágenes en tiempo real. Esta red técnica permite observar el comportamiento de los cauces durante episodios de lluvia y compartir la información de manera inmediata con las instituciones competentes.

Uno de los aspectos más relevantes del sistema se vincula con la capacidad de anticipación. Según detalló Tavera, la operación continua permite emitir alertas con hasta 50 minutos de anticipación. Este margen temporal resulta clave para que las entidades responsables adopten medidas preventivas antes de la llegada de un flujo de lodo o sedimentos.

Entre las instituciones que utilizan esta información figura el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La data técnica facilita acciones destinadas a proteger la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea, instalación esencial para el abastecimiento de la capital. “Esta acción evita el ingreso de material aluvial a sus instalaciones, resultando fundamental para garantizar la continuidad del abastecimiento de agua potable para Lima Metropolitana”, señaló el titular del IGP.

El intercambio constante de información fortalece la preparación institucional y la capacidad de respuesta ante emergencias. “La información generada se comparte permanentemente con las autoridades competentes para fortalecer la preparación, mejorar la capacidad de respuesta y reducir el riesgo de desastres”, aseguró Tavera, al detallar el trabajo articulado que se desarrolla durante la temporada de lluvias.

Quebradas vulnerables y gestión del riesgo

Los datos generados se comparten con autoridades regionales, locales y entidades como Sedapal para fortalecer la respuesta ante posibles desastres.

Las quebradas Huaycoloro y Río Seco presentan antecedentes de activación durante lluvias intensas. En distintos periodos, estos cursos temporales transportaron agua, lodo y sedimentos, con impacto directo sobre viviendas, carreteras y redes de servicios. Por ello, el sistema de monitoreo se ubica de manera estratégica en estas zonas consideradas vulnerables.

El jefe del IGP resaltó que el seguimiento técnico cumple un rol que va más allá de la observación inmediata. “El monitoreo continuo no solo nos permite observar las condiciones actuales de las quebradas, sino también generar información útil para ejecutar acciones preventivas oportunas, alertar a la población en zonas críticas y apoyar a los gobiernos locales y regionales en la gestión del riesgo”, agregó.

Desde la institución se indicó que estas acciones forman parte de un trabajo permanente de investigación científica y difusión de información técnica hacia las autoridades responsables. Este enfoque busca reducir la exposición de la población ante eventos naturales recurrentes en la zona este de Lima.

Alerta meteorológica para Lima y otras regiones

El escenario de riesgo se refuerza con el pronóstico emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad advirtió que Lima y otras veinte regiones podrían registrar el lunes 2 de febrero precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Senamhi, se prevén acumulados de lluvia de entre 5 y 30 milímetros por día en la costa norte, valores de 12 a 25 milímetros por día en la sierra norte, entre 10 y 20 milímetros por día en la sierra central y de 11 a 26 milímetros por día en la sierra sur. La institución precisó: “El lunes 02 de febrero, continuarán las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad, en la sierra”.