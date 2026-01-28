Emergencia por lluvias en Perú: huaicos y tormentas eléctricas dejan 22 muertos, desaparecidos y carreteras destruídas

Las intensas lluvias que se registran en las últimas horas, en diversas regiones del país, continúan generando emergencias de gran magnitud. Huaicos, deslizamientos, tormentas eléctricas e interrupciones viales han dejado viviendas destruidas, servicios básicos colapsados, familias damnificadas y una persona desaparecida, según reportes oficiales y de medios de comunicación locales.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), hasta el 27 de enero, se han declarado en emergencia 519 distritos debido a los daños ocasionados por estos fenómenos naturales. Precisaron que tienen registradas 167 vías afectadas y 20 kilómetros de carreteras destruidas.

Además, según un informe de daños correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el sector agrícola reportó 541 cultivos afectados, mientras que en ganadería se registraron pérdidas de 3562 animales.

Asimismo, se contabilizaron 41 personas fallecidas, de las cuales 22 corresponden al presente año: 10 a causa de tormentas eléctricas y 12 por lluvias intensas y huaicos.

Últimos reportes de emergencias por lluvias en el Perú

Junín: huaicos, alerta sanitaria y servicios básicos interrumpidos

En la provincia de Chanchamayo, selva central de Junín, un huaico de magnitud considerable impactó amplios sectores del distrito de Perené, generando daños en viviendas y la interrupción de servicios básicos. Las zonas más afectadas incluyen San Juan de Sangani, con ocho viviendas perjudicadas, y la Comunidad Nativa de Bajo Aldea, donde se reportaron seis viviendas dañadas.

Medios locales como Prensa Directa informó que la población se encuentra sin energía eléctrica y agua potable, lo que agrava la emergencia y ha impulsado solicitudes de maquinaria pesada para labores de limpieza y recuperación. La vivienda del alcalde de la ciudad Satélite, Gaudencio Suárez, también sufrió daños, según informaron los vecinos. Las autoridades continúan evaluando los efectos del desastre.

En el distrito de Pichanaqui, un huaico en el sector Ninabamba ocasionó la paralización de la planta de tratamiento de agua potable, dejando a varias comunidades sin abastecimiento. Las localidades de Tres de Mayo, Piedra Lunar y San José sufrieron, además, inundaciones y daños materiales. La presencia de agua estancada y dos casos confirmados de dengue han activado la alerta sanitaria, ante el riesgo de propagación del mosquito transmisor. Se mantiene el temor por eventuales nuevos deslizamientos debido a la saturación de laderas.

Áncash: deslizamientos, viviendas y cultivos afectados

En la región Áncash, un deslizamiento de cerro ocurrido en la comunidad de Alpamayo, distrito de Pomabamba, dejó 11 familias damnificadas. El huaico, registrado cerca de las 11:00 p. m. del 27 de enero, inundó viviendas y sepultó sembríos de oca y otros cultivos, principal sustento de la población.

Las familias fueron evacuadas hacia la casa comunal, donde permanecen a buen recaudo. Defensa Civil realizó el empadronamiento correspondiente para gestionar la ayuda humanitaria, mientras continúan las labores de limpieza.

Asimismo, en la provincia de Bolognesi, las lluvias intensas provocaron filtraciones en el Centro de Salud Huallanca, dañando cuatro ambientes, entre ellos los consultorios de laboratorio, obstetricia y hospitalización. Las autoridades locales coordinan con el sector Salud para la atención de la emergencia.

Cajamarca: vías interrumpidas y pasajeros varados

En la región Cajamarca, un huaico volvió a interrumpir la carretera Celendín - Llanguat en el sector Los Carrizos, dejando a decenas de pasajeros varados. La situación vial sigue siendo precaria y se espera la pronta intervención de las autoridades para restablecer el tránsito.

Ayacucho: un desaparecido en Ayna San Francisco

En la provincia de La Mar, región Ayacucho, el colapso del puente en la quebrada Aurora, provocado por el aumento del caudal tras intensas lluvias, derivó en la desaparición de una mujer. La 2da Brigada de Infantería, junto a autoridades locales y pobladores, participa en las labores de búsqueda y rescate.

Un grupo de Búsqueda y Rescate de la Compañía de Intervención Rápida y Desastres (CIRD) de Ayacucho participa en la búsqueda de una persona desaparecida por lluvias en la región.

Cusco: tormenta eléctrica causa daños en Inkawasi

En el distrito de Inkawasi, provincia Convención, región Cusco, una tormenta eléctrica impactó el sector San Martín y dejó a dos familias afectadas. Imágenes difundidas por medios locales muestran rastros de quemadura en paredes y objetos familiares, evidenciando la fuerza del fenómeno. Ambas viviendas quedaron inhabilitadas. Personal de serenazgo acudió de inmediato para brindar apoyo a los damnificados, mientras persisten las recomendaciones de precaución ante la continuidad de las lluvias.

Además, el 25 de enero pasado, un rayo mató a tres integrantes de una familia en una carretera en la provincia de Espinar. La familia circulaba por una vía rural a bordo de una moto lineal.

Huánuco: bloqueo de ruta y emergencia vial

En Huánuco, un huaico bloqueó la ruta entre Huánuco y Tingo María, a la altura de Rancho, desde el 27 de enero. Pasajeros y transportistas permanecen varados ante la presencia de lodo, piedras y agua sobre la vía. Conductores exigen la intervención de Provías con maquinaria pesada para restablecer este corredor clave entre la sierra y la selva.

Pasco: derrumbes y vías restringidas en Oxapampa

En Oxapampa, región Pasco, las lluvias intensas generaron pequeños derrumbes y la caída de árboles sobre la carretera hacia La Merced, especialmente en el sector Río Pisco. El tránsito vehicular fue interrumpido de forma temporal, mientras el personal de serenazgo y defensa civil realizó labores de limpieza para restablecer la circulación. Persisten pases restringidos en varios tramos, con pobladores realizando trabajos manuales ante la falta de maquinaria pesada, y se identifican puntos críticos por derrumbes en el tramo La Merced - Oxapampa.

Números de emergencia

Central de Emergencias 911: Número único para emergencias .

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): Línea gratuita 119.

Bomberos: 116.

Policía Nacional del Perú : 105.

Samu (Servicio de Atención Médica de Urgencia): 106.

Cruz Roja Peruana: 265-7000.