José Luna responde a Rafael López Aliaga: “Gángster sería él porque tiene más de 16 juicios por corrupción”

El líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, responde a las acusaciones de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. Luna lo acusa de entregar una obra millonaria a una empresa china investigada por corrupción y defiende la labor fiscalizadora de sus regidores. - Canal N

El candidato presidencial y líder de Podemos Perú, José Luna, ratificó este domingo la denuncia presentada por su agrupación contra la gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima (MML) por la adjudicación de la obra Vía Expresa Norte a una empresa china señalada por presuntos actos de corrupción.

La acusación fue formalizada por los regidores y dirigentes de Podemos, Luis Gallardo y José Luis Luna (hijo del postulante), quienes precisaron que, a inicios de 2025, se entregaron más de S/ 277 millones al consorcio Huandoy, conformado por Gezhouba Group Company y Chavín Engineering & Construction S.A.C., para la ejecución de la vía.

Siempre según esa denuncia, Gezhouba ya aparecía un año antes en una lista de 13 empresas chinas investigadas por una comisión del Congreso por presunta participación en una red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conocida como el ‘Club de la Construcción chino’.

El partido de Luna afirmó que, pese a los cuestionamientos, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) avanzó con el contrato. Renovación Popular rechazó la denuncia y anunció acciones legales por difamación.

Defensa de Renovación Popular y EMAPE: Ambas entidades negaron las acusaciones, destacaron la intervención de la ONU en el proceso de selección y aseguraron que la obra no es una concesión, sino un contrato de obra pública

“Cada vez que se le saca algo, él ataca a los medios, ataca a los periodistas y ataca a todas las personas. O sea, no se puede controlar”, declaró Luna al reafirmar la acusación. Añadió que los regidores tienen la responsabilidad de fiscalizar y si no lo hacen, la ciudadanía “puede cuestionarlos”.

“Él no puede decir a los regidores que no fiscalicen, como tampoco podría un presidente de región decir a los congresistas que no fiscalicen, eso es inconcebible”, expresó tras rechazar que López Aliaga califique a su organización como gánsteres.

“Gánster sería él, porque tiene más de dieciséis juicios por todo tipo de corrupción, incluso de apropiarse el dinero de la Caja Municipal de Lima. Eso sigue en investigación”, sostuvo.

Renovación Popular sostuvo, en un comunicado, que la empresa seleccionada para la ejecución de la Vía Expresa Norte fue elegida por la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones, a través de un convenio que “garantizó la transparencia y cero corrupción”.

“Es falso que la megaobra sea una concesión; el proyecto se ejecuta bajo la modalidad Concurso Oferta que permite acelerar plazos. La obra vial ha superado por lejos el 8% de avance”, afirmó el partido, que solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantizar un proceso electoral limpio y tomar medidas ante los “ataques sistémicos” de Podemos.

El Ministerio Público solicita más de 22 años de prisión para José Luna por presunta organización criminal y cohecho, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos

Por su parte, EMAPE calificó de “inexactas” las afirmaciones de los regidores y aclaró que la Vía Expresa Norte no es una concesión, sino un contrato de obra pública bajo la modalidad de concurso, oferta y financiamiento público. Además, señaló que el proyecto cumple con los estándares internacionales de la ONU y el cronograma previsto avanza conforme a lo estipulado.

Luna enfrenta acusaciones de la Fiscalía por liderar una organización que, desde 2014, buscó tomar el control ilegal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la “inscripción fraudulenta” de su partido.

El Ministerio Público solicitó para él 22 años y ocho meses de prisión por organización criminal y cohecho activo específico, junto a tres años de inhabilitación en la función pública.

El aspirante ya había acusado a López Aliaga de haberse apropiado de Solidaridad Nacional durante la grave enfermedad de Luis Castañeda Lossio, su fundador. Aseguró que falsificó su firma y utilizó la relación con Castañeda para obtener concesiones en hoteles, trenes y cementerios. El exalcalde rechazó esas imputaciones y anunció, como ahora, una demanda por difamación.