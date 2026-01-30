Perú

Rafael López Aliaga critica a José Jerí por supervisar traslado de ‘El Monstruo’: “Se ha dejado estupidizar”

El líder de Renovación Popular criticó al presidente interino por supervisar el traslado del criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y sostuvo que el Gobierno prioriza acciones mediáticas en lugar de una política efectiva contra la inseguridad ciudadana

Rafael López Aliaga cuestionó al presidente interino José Jerí por supervisar el traslado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y calificó la acción como un acto mediático

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó este lunes al presidente interino José Jerí por supervisar el traslado del cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien fue extraditado desde Paraguay para responder por acusaciones vinculadas a homicidio, robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

“El señor Jerí nos puede sorprender con su ‘Monstruo’ y sacar otro ‘Monstruo’ más, quién sabe. Pero el problema es otro. El problema es que le hemos pedido que invierta mil millones de dólares y se tenga un presupuesto ampliado para invertir en seguridad, seguridad, seguridad, que es el problema número uno”, expresó durante una rueda de prensa en Arequipa.

“Ese ‘Monstruo’ es para que haya noticia de la noche. El ‘Monstruo’, eso es todo un show. El tema es más delicado. Tenemos trece, catorce muertos por día por culpa de la señora (Dina Boluarte), por culpa de (Pedro) Castillo y por culpa de este señor (José) Jerí también, que se ha sumado. Eso es un Dina Boluarte dos”, añadió.

Asimismo, señaló que, aunque inicialmente confió en Jerí, ahora le ha solicitado la renuncia debido a que, según afirmó, “se ha dejado estupidizar por toda la parafernalia que lo rodea” y aparece en fotografías “con gestos bukeleanos”, en alusión al mandatario salvadoreño. Indicó que, pese a ello, no destina presupuesto para enfrentar la extorsión ni el sicariato.

El líder de Renovación Popular exigió mayor presupuesto para seguridad ciudadana y pidió una inversión de mil millones de dólares para enfrentar la criminalidad

“Tienes que invertir en inteligencia y crear los grupos de élite que capturaron al genocida, al asesino número uno del Perú, señor Abimael Guzmán Reynoso. Ya tocamos fondo en Perú. Esto hay que pararlo ya. Si no, va a pasar como Ecuador. Todo lo que es extorsión y sicariato va a tomar el control de la economía del Perú″, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el jefe de Estado no enfrenta el avance de la criminalidad debido al respaldo político que recibe de figuras como el fundador de Podemos Perú, José Luna; la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; y el dirigente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

En la misma línea, Fujimori reclamó a Jerí no utilizar la reciente extradición del líder criminal como recurso para desviar las investigaciones sobre sus reuniones secretas con un empresario chino. “No puede ni debe distraer las investigaciones que están realizándose en su contra por estas reuniones poco transparentes, con una noticia que es muy positiva para nuestro país”, dijo durante un evento presilitista en Chiclayo.

Señaló que la captura y extradición de ‘El Monstruo’ era un deber del Estado. Además, sostuvo que las reuniones clandestinas del gobernante exigen una investigación por parte de las instituciones:“Lo que corresponde es que las instituciones le hagan una investigación frente a esta noticia. Estoy segura que el Ministerio Público y la Contraloría deben estar actuando ya”, señaló.

El mandatario supervisó en directo el traslado de Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay para enfrentar cargos de extorsión, secuestro y organización criminal. La actividad se realizó en la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro, junto al ministro de Educación, Jorge Figueroa, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Cárdenas.

