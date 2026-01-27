Rafael López Aliaga arremete otra vez contra la prensa: burlas, insultos y amenazas a periodistas

¿Un patrón de conducta? Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, continúa con su gira por el país como parte de su campaña política. Ya se ha presentado en Áncash, Ayacucho y Junín. En sus redes sociales muestra cómo ejecuta su estrategia proselitista: tras sus actividades, recibe a periodistas locales para una rueda de preguntas.

Sin embargo, cuando los cuestionamientos no son de su agrado o los considera “agravios”, responde de manera prepotente y agresiva. Así ocurrió el último fin de semana en Huancayo, cuando acusó a una periodista de ser “vocera de la criminalidad”.

El incidente se produjo luego de que la reportera le preguntara por las declaraciones de Vladimir Cerrón, quien lo calificó de “testaferro del fujimorismo” y además catalogó sus propuestas como “demagógicas”.

López Aliaga suma nuevos episodios de agresión contra periodistas

Ante ese comentario, López Aliaga inició su intervención aclarando que “respetaba” al periodismo, pero que no podía tomar las “referencias de un delincuente” en una conferencia de prensa a un candidato. Luego fue más lejos y la acusó directamente de ser “vocera de la criminalidad”. Mientras hacía estas afirmaciones, sus seguidores lo vitoreaban.

“Pero sí tengo que responderle porque usted mancha mi honra y mi honor, ¿ya? Y el periodismo, el periodismo no es eso, señorita. Usted no puede tomar referencias de un delincuente y hoy en la conferencia de prensa con un candidato a la presidencia de la República y zamparle, pues un agravio, una difamación. (...) Yo no respondo criminales. Menos con intermediarios, menos con voceros de la criminalidad”, increpó.

Incidente en Áncash

El estilo de López Aliaga no es nuevo. También tuvo una reacción agresiva, aunque con un tono más burlón, hacia otro hombre de prensa en Áncash, cuando un periodista local le preguntó por las deudas que mantendría pendientes con la Sunat y por la desconfianza que existe en un sector de la población respecto a una eventual gestión presidencial suya.

López Aliaga ataca a la prensa tras ser consultado por sus deudas con la Sunat

“Usted tiene una deuda millonaria con la Sunat que hasta ahora no ha sido saldada, ¿no?”, le planteó el reportero.

Aunque en un inicio López Aliaga intentó mostrarse sereno, pronto desvió la respuesta hacia ataques y burlas contra la prensa. Aludió al diario La República, medio que difundió un reportaje sobre sus presuntas deudas tributarias, y lanzó comentarios irónicos: “Quiero agradecerte profundamente, porque pareces de La República, pero no. Todo fenomenal. Mejor, me encanta ese tipo de preguntas”.

Luego aseguró que el tema lo tiene “enfermo” y que se trata de una difamación impulsada por el periodista Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de ese diario. En tono burlón, sugirió al reportero que coloque un retrato del periodista en su cuarto.

“Esto nace con una difamación, que ya está en proceso. Está en acusación contra tu gran amigo, el señor Páez, de La República. Puede ser hasta tu mentor, por el tipo de pregunta; puedes poner un cuadrito de Páez en tu recámara. Pero es un delincuente para mí”, dijo. Finalmente, al responder sobre sus empresas, agregó: “Mis empresas no pagan poco impuesto, doctor. Te dan de comer. Son cien millones de soles por año”.

Amenaza a Ángel Páez

Los ataques no se limitaron a ese episodio. Días después, durante una entrevista televisiva en el programa de Phillip Butters, López Aliaga volvió a arremeter contra Ángel Páez. En ese espacio cuestionó el trabajo periodístico que viene abordando su situación empresarial y tributaria y anunció nuevas acciones legales en su contra. El tono del mensaje generó preocupación por su carga intimidatoria.

“Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”, afirmó, en una frase que fue interpretada como una amenaza directa contra el jefe de la Unidad de Investigación de La República.