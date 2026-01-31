Hombre en silla de ruedas resulta herido por explosión de dinamita en ataque extorsivo a mototaxi en Breña

Un hombre de 58 años con discapacidad resultó gravemente herido luego de que delincuentes detonaran un artefacto explosivo contra una mototaxi en el distrito de Breña. La víctima, un vigilante de la zona, fue alcanzada por la onda expansiva al intentar ahuyentar a los malhechores. Fuente: Exitosa Noticias

Un hombre de 58 años, que utiliza silla de ruedas y padece diabetes, resultó herido luego de la detonación de un artefacto explosivo colocado en una mototaxi en el distrito de Breña durante la madrugada. El ataque, perpetrado por un grupo de delincuentes que se desplazaban en motocicleta y automóvil, ocurrió en la intersección de los jirones Orbegoso y Napo, y evidencia la escalada de violencia contra transportistas en la zona, en medio de una ola de extorsiones y amenazas.

La víctima, encargada de la vigilancia en la zona y cuyo estado de salud es delicado, fue alcanzada por la onda expansiva al acercarse al vehículo donde descansaba y detectar la presencia del explosivo. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladada a un centro de salud, donde permanece estable.

El atentado ha generado alarma entre los gremios de mototaxistas, que denuncian ser blanco de bandas criminales que utilizan la intimidación y la violencia para imponer pagos extorsivos.

Hombre con discapacidad fue alcanzado por la onda expansiva al intentar alejarse de la mototaxi atacada en plena madrugada, en un hecho que investiga la Policía Nacional. Foto: Captura Exitosa

Este caso se suma a una serie de ataques similares registrados recientemente en Breña, consolidando la percepción de inseguridad entre los vecinos y trabajadores del transporte. Organizaciones como la Asociación Amanecer y Pioneros de Breña han reportado reiteradas amenazas por parte de la banda criminal conocida como La Federación, que exige pagos diarios y ha intensificado sus acciones en las últimas semanas.

Ataque a mototaxista con explosivo en Breña deja herido a vigilante

El atentado ocurrió cerca de la 1:00, cuando varios sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y un vehículo menor. Los atacantes colocaron un artefacto explosivo en la parte delantera de la mototaxi, de color azul con blanco, para luego huir en dirección desconocida.

El encargado de vigilancia, al percatarse de la presencia sospechosa, descendió de su vehículo y se aproximó a la mototaxi para inspeccionarla. Al intentar alejarse, fue impactado por la detonación del dispositivo.

Según testigos, el hombre salió de su unidad en silla de ruedas e intentó advertir a los agresores, sin notar que el explosivo ya había sido depositado en la mototaxi. La explosión lo alcanzó cuando regresaba tras comprobar la situación. Personal de criminalística y UDEX determinó que se trató de una dinamita casera, la cual causó daños materiales significativos y lesiones serias a la víctima.

La Policía Nacional llegó rápidamente al lugar y recogió pruebas de la escena, mientras que la víctima fue estabilizada en el hospital Loayza. Según la información obtenida, el estado de emergencia vigente no ha disuadido la actividad delictiva en Breña, donde este es el segundo atentado contra mototaxistas en menos de veinticuatro horas.

Mototaxistas denuncian amenazas y extorsión de bandas criminales en Breña

El propietario de la mototaxi afectada indicó que, si bien no recibió amenazas directas antes del atentado, tiene conocimiento de que los dirigentes de la Asociación Amanecer, organización a la que pertenecía, han sido objeto de mensajes extorsivos enviados por la banda La Federación.

“Los extorsionadores han pensado que yo pertenezco a la asociación y me han dinamitado la mototaxi, por la línea. Hace dos semanas habían comenzado a mandar imágenes por WhatsApp a las asociaciones. Nos pedían ponernos a derecho, sino iban a comenzar a dejar muertos”, explicó el afectado.

El transportista detalló que en Breña existen cinco asociaciones de mototaxistas, cuyas unidades deben pagar un cupo diario de cinco soles a los extorsionadores. Ante la escalada de amenazas y la reciente violencia, el propietario ha decidido retirarse del sector: “He decidido alejarme del rubro para salvaguardar mi vida”, señaló.

La Policía Nacional investiga la posible conexión entre este atentado y otros crímenes recientes en el distrito, atribuidos a la misma organización criminal. Las autoridades buscan determinar el grado de coordinación entre las bandas y la magnitud de la red extorsiva que opera en la zona.

Dos sicarios dispararon cuatro veces contra la mototaxi estacionada en el jirón Loreto, intensificando la ola de extorsión en Breña. Foto: Captura Latina Noticias

Ola de ataques armados contra mototaxistas en Breña

La violencia contra los mototaxistas en Breña no es un hecho aislado. Hace dos semanas, una conductora fue víctima de un ataque armado cuando estacionaba su vehículo en la cuadra cuatro del jirón Loreto. Dos individuos en motocicleta dispararon cuatro veces contra su mototaxi antes de huir, generando temor entre los residentes y trabajadores del sector.

Una mototaxista fue víctima de un violento ataque en Breña. Su vehículo recibió cuatro impactos de bala por parte de sicarios, presuntamente por negarse a pagar el cupo diario que exigen bandas de extorsionadores en la zona. Fuente: Latina Noticias

Los testimonios recogidos por los medios locales describen una modalidad precisa y violenta, en la que los delincuentes estudian los movimientos de sus víctimas y eligen momentos de mayor vulnerabilidad para atacar. “La extorsión a Breña ha llegado fuerte”, relató un vecino, mientras otro recordó el peligro para las familias: “Estaban mis hijos, estaban mis nietos. Fue una balacera. Dijimos: ‘Gracias a Dios que no ha matado a nadie’”.

Las cámaras de seguridad de la zona se han convertido en pieza clave para las investigaciones, en tanto la comisaría de Chacra Colorada intensifica los patrullajes y la coordinación con los gremios de mototaxistas. La extorsión implica el pago de cinco soles diarios por unidad y una cuota de ingreso de 5.000 soles, con amenazas directas a quienes se resisten.

La organización La Federación está bajo sospecha por estos ataques y por el asesinato de un conductor venezolano a inicios de enero. En ese episodio, los delincuentes dejaron una nota extorsiva y se detuvo a un sospechoso con antecedentes penales, cuyo teléfono almacenaba información detallada de posibles víctimas.

La situación ha generado una crisis de confianza en las autoridades y profundizado el temor en la comunidad de mototaxistas, que exige medidas concretas ante la persistente impunidad y la falta de garantías para continuar trabajando en el distrito.