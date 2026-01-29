Perú

‘El Monstruo’ tras las rejas en Lima: Su captura reducirá extorsiones, asegura jefe de la PNP

La llegada del líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ tras su extradición desde Paraguay marca un punto de inflexión, según el comandante general Óscar Arriola, quien proyecta una disminución de denuncias por extorsión en la capital

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', uno de los delincuentes más buscados, es trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la sede de la Prefectura de Lima. El cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' pasará la noche en una celda de la Dircote. | TV Perú

El arribo de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, al Perú fue el desenlace de un operativo internacional coordinado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y sus pares de Paraguay.

La extradición del principal cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’, quien permaneció prófugo durante años, fue ejecutada al promediar las 6 a. m., tras un vuelo con escalas en Cochabamba y Arequipa.

El operativo de traslado movilizó a las más altas autoridades policiales y del Ministerio del Interior (Mininter). El titular de la cartera Vicente Tiburcio y el comandante general de la PNP Óscar Arriola Delgado supervisaron el arribo del detenido, quien fue conducido bajo estrictas medidas de seguridad hasta la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en el Cercado de Lima. El criminal, de 34 años, fue recibido por su abogado de oficio, quien evitó pronunciarse ante los medios.

El nombre de ‘El Monstruo’ evoca una serie de hechos que han marcado la agenda policial en los últimos años. A Moreno Hernández se le atribuyen crímenes como el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar en mayo de 2024 y el rapto de la menor Valeria en Comas en diciembre de 2023, además de su presunta participación en la balacera durante un concierto de la agrupación Agua Marina en octubre de 2025.

Su historial criminal, documentado por la Fiscalía, abarca delitos como robo agravado, extorsión, homicidio y microcomercialización de drogas.

La extradición de Moreno Hernández respondió a tres solicitudes formales del Ministerio Público peruano: una por secuestro y organización criminal, otra por extorsión agravada y la última por robo agravado.

El prontuariado líder fue condenado en diciembre de 2023 a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, en un proceso que incluyó cargos por secuestro, homicidio y sicariato.

El cabecilla de 'Los Injertos del Norte' llegó a Lima bajo estrictas medidas de seguridad. - Crédito: Andina

“La captura de ‘El Monstruo’ reducirá las extorsiones”

Durante la conferencia de prensa realizada tras el arribo, el jefe de la PNP afirmó que la captura de Erick Moreno permitirá disminuir las extorsiones en Lima.

“Una vez lograda esta captura, se permite también desarticular y seguir desarticulando esta organización que tiñó de sangre al asesinar a Paúl Flores, miembro de la agrupación musical Armonía Diez, entre otros execrables secuestros”, declaró Arriola ante la prensa.

“Hechos como estos, esta captura, es lo que permite disminuir considerablemente las extorsiones. Esta es una de las posiciones que, desarticulando una organización de ochenta miembros, es que permite bajar las denuncias por extorsión”, agregó.

Las autoridades subrayaron la importancia de la cooperación internacional en la captura de Moreno Hernández. El comandante Arriola destacó que el operativo conjunto entre la PNP y la policía paraguaya cerró un ciclo iniciado un año atrás, enfocado en la persecución de bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro.

El historial de ‘El Monstruo’ se remonta a su juventud en el sector de Belaunde, en Comas, donde se ganó los alias de ‘Chonguito’ y ‘Chino Belaunde’. Sus primeros pasos en el delito incluyeron robo de vehículos y la profanación de tumbas para el tráfico ilegal de nichos, según registros de la Fiscalía.

