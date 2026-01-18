Nuevo ataque contra mototaxistas en Breña: conductora se detuvo a comer y extorsionadores balearon su vehículo

Una mototaxista fue víctima de un violento ataque en Breña. Su vehículo recibió cuatro impactos de bala por parte de sicarios, presuntamente por negarse a pagar el cupo diario que exigen bandas de extorsionadores en la zona. Fuente: Latina Noticias

La violencia contra los mototaxistas no da tregua en Breña. El viernes por la noche, una conductora que había estacionado su vehículo para cenar en un local de la cuadra cuatro del jirón Loreto fue víctima de un ataque armado. Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon cuatro veces contra su herramienta de trabajo y huyeron a toda velocidad, dejando a la comunidad consternada y en alerta. El hecho, reportado por Latina Noticias, evidencia la creciente presión de las bandas extorsivas sobre los trabajadores del transporte en la zona.

Según testimonios recogidos en el lugar, la extorsión golpea con fuerza a Breña. Un vecino relató: “La extorsión a Breña ha llegado fuerte”. La situación es tan grave que resistirse al pago diario impuesto por los delincuentes ha resultado letal para quienes intentan preservar su fuente de ingresos. “Estaban mis hijos, estaban mis nietos. Fue una balacera. Dijimos: ‘Gracias a Dios que no ha matado a nadie’”, señaló otro testigo, reflejando el miedo y la impotencia de los habitantes ante la ola de violencia.

Este nuevo atentado ocurre en un contexto en el que los mototaxistas del distrito denuncian amenazas permanentes y una escalada de ataques. El gremio, especialmente la asociación Pioneros de Breña, enfrenta extorsiones desde hace meses, situación que ya ha cobrado vidas y ha dejado secuelas profundas en la comunidad.

Dos sicarios dispararon cuatro veces contra la mototaxi estacionada en el jirón Loreto, intensificando la ola de extorsión en Breña. Foto: Captura Latina Noticias

Nuevo ataque armado de extorsionadores contra mototaxistas en Breña

El ataque se produjo alrededor de las 20:30 del viernes, cuando la conductora detuvo su mototaxi frente a un puesto de comida, cerca de su paradero habitual. Apenas tomó asiento, dos individuos armados pasaron en una motocicleta y dispararon directamente a la unidad, sin previo aviso. Tras accionar sus armas, los agresores escaparon por el jirón Carhuaz, utilizando rutas secundarias como Yurúa para evadir a las autoridades, según reportaron vecinos que presenciaron la huida.

La modalidad empleada por los extorsionadores es precisa y violenta. Testigos coinciden en que los delincuentes estudian los movimientos de los mototaxistas y eligen momentos de vulnerabilidad para atacar.

Los afectados relatan que estos ataques suelen ocurrir en horas de alta circulación, lo que incrementa el riesgo para transeúntes y familias cercanas. Sin radares, ni comunicación por radio, los mototaxistas quedan expuestos ante bandas que actúan con total impunidad.

La policía ha informado que las cámaras de seguridad de la zona serán elementos clave para identificar a los responsables. El caso está en manos de la comisaría de Chacra Colorada, que ha intensificado los patrullajes y la coordinación con los gremios afectados.

La Policía halló una carta extorsiva junto al mototaxista asesinado en el jirón Manoa, evidencia clave del accionar de bandas criminales en Breña.Foto: Captura Latina Noticias

Tercer ataque contra la asociación de mototaxistas Pioneros de Breña

La mototaxi atacada pertenece a la asociación Pioneros de Breña, colectivo que desde octubre ha sido objetivo de reiterados actos de extorsión y violencia. Este último episodio se suma a una serie de atentados que han dejado, en solo una semana, la trágica muerte de un conductor y el temor generalizado entre sus miembros.

La mecánica de la extorsión es clara: los delincuentes exigen a los transportistas el pago de cinco soles diarios por unidad y una cuota de ingreso de 5.000 soles. Quienes se niegan a cumplir las demandas son inmediatamente amenazados y, como se ha visto, pueden ser víctimas de atentados armados. Autoridades no descartan la participación de la banda criminal La Federación, considerada responsable del asesinato de un mototaxista venezolano el pasado 4 de enero, hecho que marcó un punto de quiebre para la seguridad en Breña.

Hace poco más de una semana, RPP reportó el asesinato a balazos de un miembro de esta asociación en la cuadra tres del jirón Manoa. La víctima, de nacionalidad extranjera, fue interceptada y ejecutada a quemarropa dentro de su vehículo.

Hace una semana, un conductor de la asociación Pioneros de Breña fue asesinado a balazos en el jirón Manoa, hecho atribuido a la banda La Federación.

En la escena, los delincuentes dejaron una nota extorsiva, confirmando el móvil del ataque. La policía detuvo a un peruano con antecedentes penales, cuyo teléfono almacenaba más de mil fichas de Reniec y registros de aplicaciones móviles, insumos usados para perfilar a las víctimas. El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, explicó que la banda exige pagos semanales que oscilan entre 3.000 y 5.000 soles, bajo amenazas de muerte.

La investigación continúa y no se descarta la vinculación de los detenidos en Breña con otros crímenes recientes en Lima. Mientras tanto, el temor se ha instalado en el gremio de mototaxistas, que denuncian la falta de garantías y exigen acciones efectivas a las autoridades. La crisis de seguridad y la desconfianza en las instituciones públicas se profundizan en un distrito golpeado por la violencia y la impunidad.