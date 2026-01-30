Perú

Crédito pignoraticio se dispara en 2025: empeño de joyas en Caja Metropolitana supera los S/141 millones por auge del oro

La escalada internacional del oro impulsa el crecimiento de los préstamos con garantía prendaria, con mayores montos en un entorno de volatilidad económica y restricciones crediticias convencionales

El crédito pignoraticio se consolidó en 2025 como principal fuente de liquidez para familias y pequeños negocios ante la subida mundial del oro.

El mercado peruano de créditos pignoraticios vivió en 2025 uno de sus años más intensos, fuertemente influido por el alza sostenida del precio internacional del oro.

Caja Metropolitana de Lima se ubicó en el centro de esta dinámica, con una utilidad neta de S/ 23.8 millones y una participación del 41% en el segmento pignoraticio, cifras que la consolidan como la entidad líder en este producto a nivel nacional.

El crédito pignoraticio, conocido popularmente como el empeño de joyas y objetos de valor, se transformó en la alternativa de liquidez preferida para miles de familias y pequeños negocios, que buscaron aprovechar el alto valor del oro para obtener préstamos inmediatos.

A lo largo de 2025, la valorización histórica del oro llevó a que la Caja Metropolitana alcanzara una cartera de S/ 141 millones en créditos pignoraticios, superando ampliamente los resultados de años anteriores y marcando un hito en su historia institucional.

El atractivo de esta modalidad —que permite convertir de manera ágil y segura bienes personales en recursos disponibles— creció en paralelo a la volatilidad económica y a la incertidumbre en otros segmentos crediticios.

El auge del oro no solo incrementó la demanda, sino que elevó el valor de las garantías, permitiendo a los usuarios acceder a montos mayores bajo condiciones razonables.

La Caja Metropolitana de Lima obtuvo una participación del 41% en créditos pignoraticios y reportó una utilidad neta de S/ 23.8 millones en el año.

El valor internacional del oro impulsa acceso al crédito pignoraticio en el Perú

El crecimiento del crédito pignoraticio coincidió con una expansión generalizada en la cartera total de préstamos de la Caja Metropolitana, que cerró el 2025 en S/ 557.6 millones.

El ritmo de crecimiento fue sostenido, con alzas de S/ 26 millones en 2023, S/ 96 millones en 2024 y S/ 95 millones en 2025, superando el promedio del sistema de cajas municipales.

Esta evolución financiera se logró manteniendo una tasa de morosidad controlada en 4.7% y una rentabilidad del portafolio de 27.3%, reflejo de una política de gestión del riesgo disciplinada y de una administración eficiente de los costos.

El portafolio de créditos pignoraticios de la Caja Metropolitana marca récord histórico

El fortalecimiento patrimonial fue otro de los pilares del buen desempeño de la entidad. El Ratio de Capital Global (RCG) de la Caja Metropolitana aumentó de 12.6% en 2024 a 14% en 2025, un salto que aporta mayor solidez y capacidad de respuesta ante escenarios adversos.

Este avance se complementó con una apuesta decidida por la transformación digital: la integración de Yape y la habilitación de transferencias interbancarias inmediatas respondieron a la creciente demanda de servicios remotos y mejoraron la experiencia de los usuarios, alineándose con las tendencias actuales del sistema financiero.

Caja Metropolitana lideró el segmento de productos de empeño y respondió a la creciente demanda de liquidez de economías domésticas y microempresas.

Rally imparable del oro en el mundo

¿Qué tanto ha subido el oro en el último año? En 2025, el metal dorado vivió un año excepcional, marcando récords históricos en los mercados internacionales.

La onza superó los 3.000 dólares por primera vez en marzo y continuó su escalada hasta rebasar los 4.000 dólares en octubre, cerrando el año por encima de los 4.300 dólares, lo que representó un aumento del 66% respecto al inicio del año. Pero ahí no quedó todo.

A finales de enero de 2026, el oro alcanzó nuevos máximos, cotizándose entre 5.100 y 5.500 dólares la onza, y las proyecciones para el cierre del año mantienen un escenario alcista, con estimaciones que sitúan el precio entre 4.800 y más de 5.000 dólares.

Algunos pronósticos para el cierre del año apuntan a valores superiores a los 6.000 dólares por onza, impulsados por la inestabilidad geopolítica y la creciente demanda de los inversionistas.

