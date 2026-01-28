Oro al alza en Perú: crece el interés por la venta de joyas en Lima al cotizarse la onza en más de 5 mil dólares

El precio del oro en Lima supera los 5 mil dólares por gramo y genera largas filas frente a casas de compraventa.

En el corazón del centro de Lima, cada vez más personas llegan a las casas de compraventa de metales preciosos interesados en vender sus joyas. El motivo es uno solo: el precio del oro se duplicó en solo un año y la onza supera los 5 mil dólares, según reportes recientes. Esta tendencia los ha llevado a querer desprenderse de sus valiosos anillos, cadenas y pulseras en busca de liquidez inmediata.

El incremento abrupto del valor del oro ha despertado un auténtico interés, que ya se ve reflejado en el centro de Lima. Comerciantes y compradores coinciden en que la afluencia de público nunca fue tan alta, según informó Latina.

“Los negocios del Centro de Lima comienzan a presentar gran afluencia de público por el interés en la venta de este metal precioso”, remarcó el medio en su informe. Los comerciantes explican que un anillo que el año pasado costaba mil soles ahora llega a los mil ochocientos, lo que confirma el salto exponencial en las cotizaciones.

El auge en la venta de joyas de oro refleja el impacto del aumento histórico de su cotización en el centro de Lima.(iStock)

Mercedes, una de las vendedoras entrevistadas por Latina, llegó hasta el Jirón Lampa para vender dos sortijas antiguas heredadas de su abuela. La motivación: obtener efectivo para regalarle algo nuevo a su madre. “Mi abuelita me los regaló cuando era niña, cuando era jovencita. Y como viene el cumpleaños de mi mamá, pues necesito venderlas para comprarle algo más novedoso”, relató la mujer.

El oro como activo

Especialistas consultados por Latina coinciden en que el oro consolidó su posición como activo refugio, sobre todo desde la pandemia. “Tiene una característica esencial, es un activo refugio. Ha ido cobrando mayor relevancia en los últimos años, sobre todo desde la pandemia. Básicamente, es un instrumento en el cual los mercados financieros se acoplan cuando perciben que hay mucha incertidumbre en el entorno”, explicó uno de los expertos entrevistados.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su informe semanal, detalló que entre el 14 y el 21 de enero de 2026, el precio internacional del oro creció 4,4 %, llegando a 4 831,7 dólares por onza troy, impulsado por la depreciación del dólar y la búsqueda de activos seguros frente a las tensiones geopolíticas. Los datos del BCRP refuerzan la percepción de que el oro mantiene una tendencia alcista sostenida.

El Banco Central de Reserva del Perú reporta un incremento del 4,4 % en el precio internacional del oro en una sola semana. (Andina)

En la compraventa

Las vitrinas de las casas de empeño y joyerías exponen un fenómeno inédito: cadenas, sortijas, pulseras y relojes de oro suben su precio hasta en un 50 %. Comerciantes afirman que una cadena delgada que antes se vendía a precio más accesible ahora elevó su valor. “A veces la gente piensa que nosotros les estamos engañando”, declaró una vendedora a Latina, ante la sorpresa de los clientes por el nuevo valor de las piezas.

La fiebre por el oro también atrajo a quienes buscan invertir. Una compradora consultada por Latina explicó: “En el oro yo pienso que puede ser una buena inversión. Ahorita me está diciendo la señorita que yo lo compro a novecientos dólares. Imagínese, si se me presenta alguna dificultad más adelante de repente lo puedo empeñar”.

El contexto internacional

El BCRP resaltó que el oro, a diferencia de otros metales, mantuvo su tendencia alcista alentado por la depreciación del dólar y la preferencia de los inversionistas por activos considerados seguros. En contraste, el precio del cobre descendió 3,3 % en la misma semana por una menor demanda de China y un aumento de los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres.

Un vendedor muestra un anillo de oro a los clientes en una sala de exposición de joyas en Ahmedabad, India, 8 de octubre de 2025. REUTERS/Amit Dave

El informe del BCRP también señala que el oro creció entre 15 y 20 % al año desde 2020, y en 2025 el incremento rozó el 65 %. En paralelo, las proyecciones del Instituto Peruano de Economía anticipan que el valor de la onza podría alcanzar los 5 500 dólares, lo que refuerza el interés de compradores e inversionistas.

Pese al auge en la venta de piezas usadas, los comercios especializados en joyas nuevas experimentan una caída en sus ventas. Los consumidores privilegian la liquidez inmediata que representa vender sus viejas joyas y relojes, antes que adquirir nuevas piezas.