Casa de Mateo Pumacahua, con más de 300 años y parte del patrimonio UNESCO, será restaurada por la Municipalidad del Cusco

Con más de 300 años de historia, la Casa de Mateo Pumacahua, Patrimonio Cultural de la Nación, inicia una nueva etapa de recuperación. La Municipalidad del Cusco suscribió el Acta de Compromiso para la intervención de este emblemático inmueble que alberga la Comisaría del Cusco, en una decisión que vincula la preservación del legado histórico con el servicio público y la seguridad ciudadana.

La medida marca un punto de inflexión para una casona virreinal que, pese a su valor patrimonial, enfrentó años de deterioro y restricciones de uso. Desde 2019, Defensa Civil declaró el inmueble inhabitable por riesgo estructural, lo que colocó en tensión la continuidad de las funciones policiales y la obligación de resguardar un bien cultural protegido por el Estado.

En ese contexto, la comuna provincial optó por una intervención directa, respaldada por el Decreto Legislativo N.° 1571, que permite a las municipalidades destinar recursos a favor de la Policía Nacional del Perú mediante convenios específicos. El acuerdo firmado plantea una restauración integral orientada a asegurar conservación, funcionalidad y sostenibilidad del inmueble en el tiempo, sin alterar su valor histórico.

Un inmueble clave en la historia del Cusco

La Casa del brigadier Mateo García Pumacahua corresponde al siglo XVII y forma parte de la Zona Monumental del Cusco desde 1972. Además, integra el centro histórico reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983. El inmueble se ubica en la calle Saphy, cuyo trazo sigue el curso canalizado del antiguo río del mismo nombre, uno de los ejes históricos de la ciudad.

La construcción presenta dos plantas y una portada de estilo renacentista. Los vanos del segundo nivel, hoy cubiertos con cancelas de fierro forjado, originalmente funcionaron como balcones con antepecho y balaustrada. La casona cuenta con dos patios, uno de ellos de trazo claustral, además de una capilla privada, elementos que reflejan el diseño propio de la arquitectura virreinal urbana.

A inicios del siglo XX, el Estado peruano adquirió la propiedad. Primero funcionó como colegio de señoritas y, posteriormente, como sede de la comisaría del Cusco, uso que se mantiene hasta la actualidad.

Mateo Pumacahua y su vínculo con la casona

Combatió a Túpac Amaru II, pero luego tomó las armas contra España. Mateo Pumacahua, líder de la rebelión del Cusco, fue ejecutado en Sicuani el 17 de marzo de 1815, dejando un legado complejo. (Museo Inka, Cusco)

Durante los últimos años del virreinato, la casa perteneció a Mateo García Pumacahua, figura central de la historia política y militar del sur andino. Hijo de Francisco Pumahuaca, cacique de Chincheros y descendiente directo del Inca Huayna Cápac, Pumacahua accedió desde joven a una formación poco común para su tiempo. Sus escritos evidencian una educación sólida, posiblemente adquirida en el Colegio de Indios Nobles y de Caciques de San Francisco de Borja, donde, según registros históricos, coincidió con Túpac Amaru.

En 1780, durante la rebelión de Túpac Amaru II, Pumacahua se consolidó como uno de los principales aliados del poder virreinal. Diversas fuentes lo describen como “el principal enemigo de la rebelión”. Al frente de una compañía de indios nobles, organizó fuerzas que participaron en acciones decisivas como la defensa de Paucartambo, la victoria de Urubamba y la protección de la ciudad del Cusco en enero de 1781.

Por esos servicios, recibió ascensos y distinciones, entre ellas el grado de coronel de Milicias y, más adelante, el nombramiento como brigadier. En 1812 asumió la presidencia interina del Cusco, cargo desde el cual intervino en un periodo de fuerte tensión política. Durante una reunión clave, exhortó a los asistentes a actuar “con temor a Dios, fidelidad al Soberano, amor a la Patria y respeto a las autoridades”, frase que resume su posición en un escenario marcado por disputas entre liberales y conservadores.

Patrimonio, uso público y recuperación

El proyecto de restauración de la Casa de Mateo Pumacahua plantea un desafío técnico y simbólico. Por un lado, busca resolver las deficiencias estructurales que motivaron su declaratoria de inhabitabilidad. Por otro, pretende asegurar que el inmueble continúe al servicio de la Policía Nacional del Perú, sin comprometer su condición de bien cultural protegido.

La intervención municipal se inscribe en una política de recuperación del patrimonio construido del Cusco, donde el uso institucional se concilia con criterios de conservación. La casona, testigo de episodios decisivos del periodo virreinal y republicano temprano, se prepara así para una etapa en la que historia y función pública comparten el mismo espacio, bajo supervisión técnica y normativa del Estado.