Perú

Casa de Mateo Pumacahua, con más de 300 años y parte del patrimonio UNESCO, será restaurada por la Municipalidad del Cusco

Suscribió un acta de compromiso para intervenir el inmueble virreinal que alberga la comisaría de la ciudad, declarado inhabitable desde 2019 por riesgo estructural.

Guardar
La Municipalidad del Cusco firmó
La Municipalidad del Cusco firmó un Acta de Compromiso para la restauración de la Casa de Mateo Pumacahua, inmueble con más de 300 años de antigüedad y declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Con más de 300 años de historia, la Casa de Mateo Pumacahua, Patrimonio Cultural de la Nación, inicia una nueva etapa de recuperación. La Municipalidad del Cusco suscribió el Acta de Compromiso para la intervención de este emblemático inmueble que alberga la Comisaría del Cusco, en una decisión que vincula la preservación del legado histórico con el servicio público y la seguridad ciudadana.

La medida marca un punto de inflexión para una casona virreinal que, pese a su valor patrimonial, enfrentó años de deterioro y restricciones de uso. Desde 2019, Defensa Civil declaró el inmueble inhabitable por riesgo estructural, lo que colocó en tensión la continuidad de las funciones policiales y la obligación de resguardar un bien cultural protegido por el Estado.

En ese contexto, la comuna provincial optó por una intervención directa, respaldada por el Decreto Legislativo N.° 1571, que permite a las municipalidades destinar recursos a favor de la Policía Nacional del Perú mediante convenios específicos. El acuerdo firmado plantea una restauración integral orientada a asegurar conservación, funcionalidad y sostenibilidad del inmueble en el tiempo, sin alterar su valor histórico.

Un inmueble clave en la historia del Cusco

Desde 2019, Defensa Civil declaró
Desde 2019, Defensa Civil declaró la casona inhabitable debido a deficiencias estructurales, lo que puso en riesgo la continuidad de la Comisaría del Cusco y la conservación del inmueble.

La Casa del brigadier Mateo García Pumacahua corresponde al siglo XVII y forma parte de la Zona Monumental del Cusco desde 1972. Además, integra el centro histórico reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983. El inmueble se ubica en la calle Saphy, cuyo trazo sigue el curso canalizado del antiguo río del mismo nombre, uno de los ejes históricos de la ciudad.

La construcción presenta dos plantas y una portada de estilo renacentista. Los vanos del segundo nivel, hoy cubiertos con cancelas de fierro forjado, originalmente funcionaron como balcones con antepecho y balaustrada. La casona cuenta con dos patios, uno de ellos de trazo claustral, además de una capilla privada, elementos que reflejan el diseño propio de la arquitectura virreinal urbana.

A inicios del siglo XX, el Estado peruano adquirió la propiedad. Primero funcionó como colegio de señoritas y, posteriormente, como sede de la comisaría del Cusco, uso que se mantiene hasta la actualidad.

Mateo Pumacahua y su vínculo con la casona

Combatió a Túpac Amaru II,
Combatió a Túpac Amaru II, pero luego tomó las armas contra España. Mateo Pumacahua, líder de la rebelión del Cusco, fue ejecutado en Sicuani el 17 de marzo de 1815, dejando un legado complejo. (Museo Inka, Cusco)

Durante los últimos años del virreinato, la casa perteneció a Mateo García Pumacahua, figura central de la historia política y militar del sur andino. Hijo de Francisco Pumahuaca, cacique de Chincheros y descendiente directo del Inca Huayna Cápac, Pumacahua accedió desde joven a una formación poco común para su tiempo. Sus escritos evidencian una educación sólida, posiblemente adquirida en el Colegio de Indios Nobles y de Caciques de San Francisco de Borja, donde, según registros históricos, coincidió con Túpac Amaru.

En 1780, durante la rebelión de Túpac Amaru II, Pumacahua se consolidó como uno de los principales aliados del poder virreinal. Diversas fuentes lo describen como “el principal enemigo de la rebelión”. Al frente de una compañía de indios nobles, organizó fuerzas que participaron en acciones decisivas como la defensa de Paucartambo, la victoria de Urubamba y la protección de la ciudad del Cusco en enero de 1781.

Por esos servicios, recibió ascensos y distinciones, entre ellas el grado de coronel de Milicias y, más adelante, el nombramiento como brigadier. En 1812 asumió la presidencia interina del Cusco, cargo desde el cual intervino en un periodo de fuerte tensión política. Durante una reunión clave, exhortó a los asistentes a actuar “con temor a Dios, fidelidad al Soberano, amor a la Patria y respeto a las autoridades”, frase que resume su posición en un escenario marcado por disputas entre liberales y conservadores.

Patrimonio, uso público y recuperación

El proyecto de restauración de la Casa de Mateo Pumacahua plantea un desafío técnico y simbólico. Por un lado, busca resolver las deficiencias estructurales que motivaron su declaratoria de inhabitabilidad. Por otro, pretende asegurar que el inmueble continúe al servicio de la Policía Nacional del Perú, sin comprometer su condición de bien cultural protegido.

La intervención municipal se inscribe en una política de recuperación del patrimonio construido del Cusco, donde el uso institucional se concilia con criterios de conservación. La casona, testigo de episodios decisivos del periodo virreinal y republicano temprano, se prepara así para una etapa en la que historia y función pública comparten el mismo espacio, bajo supervisión técnica y normativa del Estado.

Temas Relacionados

CuscoUnescoMateo Pumacahuaperu-noticias

Más Noticias

La Tinka: resultados del sorteo del 28 de enero y cuánto se llevó el ganador

Como cada domingo y miércoles, se comparten los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

La Tinka: resultados del sorteo

Doña Peta marca distancia en la vida sentimental de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “Ya no es bebé, está viejo”

La mamá del ‘Depredador’ aseguró que ya no se involucra en la vida sentimental de su hijo y que respeta su relación con la modelo brasileña

Doña Peta marca distancia en

Cusco: Desprendimiento de roca impacta bus interprovincial y deja dos heridos

Un bus fue alcanzado por una roca en la vía Cusco-Arequipa, en el distrito de Quiquijana. Dos pasajeros resultaron heridos y uno de ellos permanece en estado grave

Cusco: Desprendimiento de roca impacta

Óscar Arriola revela diálogo con ‘El Monstruo’ y afirma que se entregó a Dios: “Voy a contarlo todo”

En el programa ‘Ahora y en la Hora’, Arriola aseguró que el presunto criminal dijo que confesará todo y colaborará con la justicia

Óscar Arriola revela diálogo con

Rafael López Aliaga critica a José Jerí por supervisar traslado de ‘El Monstruo’: “Se ha dejado estupidizar”

El líder de Renovación Popular criticó al presidente interino por supervisar el traslado del criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y sostuvo que el Gobierno prioriza acciones mediáticas en lugar de una política efectiva contra la inseguridad ciudadana

Rafael López Aliaga critica a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ordenan levantar secreto bancario de

Ordenan levantar secreto bancario de José Luna: las razones detrás de la medida contra el candidato de Podemos

López Aliaga afirma que José Jerí no combate la criminalidad por tener como “cómplices” a José Luna, Keiko Fujimori y César Acuña

ANC abre nueva investigación contra José Domingo Pérez: ¿qué dijo sobre el caso Cócteles que podría considerarse una falta muy grave?

Murió Manuel Augusto Blacker, excanciller de Alberto Fujimori, a los 80 años: era requerido por Albania tras presunto fraude financiero

Ratifican condena contra el exalcalde de Comas Miguel Saldaña por omitir controles en construcción de un centro comercial

ENTRETENIMIENTO

Doña Peta marca distancia en

Doña Peta marca distancia en la vida sentimental de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte: “Ya no es bebé, está viejo”

Laura Bozzo confiesa atracción por exguerrero y sorprende con comentario sin filtros: “tengo un problema gravísimo”

Jazmín Pinedo rechazó ser conductora de ‘América Hoy’ y seguirá al frente de ‘Más Espectáculos’

Melissa Klug deberá pagar millonaria suma a Jefferson Farfán tras perder el juicio por el acuerdo de confidencialidad

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre la relación imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín:

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú: canal TV y streaming en vivo de los duelos decisivos

Esteban Pavez fue anunciado como última incorporación de Alianza Lima bajo el lema de refuerzo de “jerarquía y experiencia”

Mano Menezes vivió momento surrealista en Perú: banner publicitario por poco le cae encima durante su presentación como nuevo DT de la ‘bicolor’

Christofer Gonzáles y Luis Abram, ausentes por lesión en el estreno de Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026