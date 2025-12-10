Perú

UNESCO reconoció al Sarawja del Perú como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El tradicional ritual de los valles moqueguanos refuerza la identidad y la diversidad del país

Declarado Patrimonio Cultural de la
Declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2010, el Sarawja suma ahora un reconocimiento internacional - Ministerio de Cultura

El Sarawja, música y danza aimara originaria de Moquegua, ha sido inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, según informó el Ministerio de Cultura. El reconocimiento internacional, anunciado el 10 de diciembre de 2025 durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Nueva Deli, India, marca la primera vez que una manifestación cultural de la región moqueguana alcanza este estatus.

El Ministerio de Cultura destacó que la inscripción del Sarawja suma la decimotercera manifestación peruana en la lista de la UNESCO y representa un hito para la identidad regional y nacional. La entidad subrayó que la UNESCO felicitó al Estado peruano por la ejemplar participación de las comunidades portadoras en la elaboración del expediente de postulación, lo que evidencia el compromiso colectivo en la preservación de este patrimonio.

La decisión de inscribirla en
La decisión de inscribirla en la Lista Representativa ha sido tomada el miércoles 10 de diciembre - Ministerio de Cultura

El Sarawja se practica en los valles del Ticsani y San Felipe, en los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal–Calacoa, departamento de Moquegua. Se trata de una expresión musical y dancística de carácter colectivo y ritual, celebrada anualmente tras la Semana Santa. Durante este periodo, las comunidades viven un tiempo festivo vinculado a la abundancia, la renovación y el ciclo vital. La festividad se desarrolla en “ruedas”, grupos familiares unidos por lazos de parentesco, compadrazgo y amistad, que recorren los pueblos con música y danza, mientras las familias anfitrionas ofrecen platos elaborados con productos locales.

El Ministerio de Cultura describió que la manifestación combina canto en aimara y castellano, silbidos ejecutados por los varones y el sonido característico del charango o guitarrilla de hasta 24 cuerdas. La vestimenta femenina resalta por sus ornamentos y el uso del anaco, prenda de origen prehispánico, lo que refuerza la conexión de la tradición con las raíces ancestrales de la región.

El Sarawja es una práctica
El Sarawja es una práctica musical y dancística de carácter colectivo y ritual que se ejecuta en los valles del Ticsani y San Felipe, en los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal–Calacoa, en el departamento de Moquegua - Ministerio de Cultura

Proceso se inició en 2021

El proceso de postulación del Sarawja ante la UNESCO se inició en 2021, impulsado por el Gobierno Regional de Moquegua y desarrollado en coordinación con las comunidades de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal–Calacoa. El Ministerio de Cultura acompañó técnicamente el proceso, que incluyó 16 reuniones técnicas y la participación activa de portadores, autoridades locales y regionales. Incluso durante las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, las comunidades demostraron resiliencia y un profundo compromiso con la salvaguardia de su patrimonio. En 2022, especialistas de la Dirección de Patrimonio Inmaterial registraron material audiovisual y fotográfico necesario para la presentación formal del expediente, que fue remitido a la UNESCO en 2023 y actualizado en 2024 para su evaluación.

El reconocimiento internacional del Sarawja representa un motivo de orgullo para Moquegua y para el Perú, al visibilizar la diversidad cultural del país y el papel fundamental de las comunidades indígenas en la preservación de sus tradiciones. El Ministerio de Cultura recordó que el Sarawja ya había sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2010, y que con esta inscripción el Perú suma trece manifestaciones reconocidas por la UNESCO.

Este avance refleja la dedicación de las comunidades portadoras, que han transmitido el Sarawja de generación en generación, y reafirma la voluntad del Estado peruano de proteger y promover su patrimonio cultural inmaterial, según reiteró el Ministerio de Cultura.

