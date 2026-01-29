Minedu pone límites al uso de celulares en colegios: así será la nueva regulación nacional

Minedu publica proyecto de reglamento para regular el uso pedagógico de celulares en los colegios.

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la propuesta de reglamento de la Ley N° 32385, que busca normar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en instituciones de Educación Básica públicas y privadas en todo el país.

El documento, difundido mediante la Resolución Ministerial N°25 - 2026 - MINEDU, fue presentado oficialmente el 28 de enero en el Diario Oficial El Peruano y está disponible para consulta pública.

La propuesta no elimina el uso de dispositivos móviles, pero sí regula su utilización para que responda a fines estrictamente educativos y pedagógicos.

El objetivo es mejorar la concentración y el rendimiento escolar, así como fortalecer la convivencia y la socialización entre los estudiantes. Se busca, además, prevenir situaciones de riesgo relacionadas con el uso inadecuado de la tecnología, como el ciberacoso o la sobreexposición a contenidos inapropiados.

De acuerdo con el reglamento, las instituciones educativas tendrán que incluir en sus reglamentos internos criterios claros para el uso de los dispositivos móviles durante el horario de clases y en todos los espacios del colegio. Cada institución deberá adaptar estas pautas considerando las necesidades y particularidades de su comunidad escolar.

El Minedu estableció un plazo de 30 días para que la ciudadanía, la comunidad educativa, especialistas y entidades públicas o privadas puedan enviar comentarios y sugerencias que ayuden a fortalecer la propuesta normativa.

Las opiniones deben enviarse al correo oficial del ministerio, utilizando el formato de comentarios dispuesto junto al proyecto.

Foto: Andina

Prohibiciones, excepciones y el rol de los colegios

Según el texto publicado, el uso de celulares estará prohibido durante las clases, tanto en las aulas como en los espacios recreativos internos y externos de los colegios.

Esta disposición responde al objetivo de reducir distracciones y favorecer el enfoque de los estudiantes en el entorno pedagógico.

Existen excepciones para el uso de celulares, siempre que estén debidamente justificadas. Los dispositivos podrán ser empleados con fines educativos y pedagógicos, bajo autorización y supervisión docente.

También se permiten en casos de emergencia, por motivos de salud, discapacidad o en contextos en los que el aprendizaje requiera apoyo tecnológico, como el Servicio Educativo Hospitalario.

La normativa reconoce que la función educativa debe prevalecer sobre el uso recreativo o personal de los dispositivos móviles en el horario escolar.

Por ello, el reglamento enfatiza la necesidad de que los colegios trabajen con los padres de familia y tutores para sensibilizar sobre los riesgos de la sobreexposición digital y promover el uso responsable de la tecnología.

El Minedu pidió a las instituciones impulsar charlas y programas de sensibilización para fortalecer la convivencia escolar y prevenir problemas como el ciberacoso.

Se espera que, al restringir el uso de celulares, los estudiantes desarrollen mejores habilidades sociales y se concentren en las actividades presenciales del currículo.

Las medidas correctivas, en caso de incumplimiento, quedarán a criterio de cada colegio según su reglamento interno, sin que el proyecto especifique sanciones concretas. La responsabilidad de definir los correctivos recae en cada institución educativa.