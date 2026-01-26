Matrícula digital 2026: solo hasta esta fecha puedes tramitar la solicitud en la web del Minedu

El Ministerio de Educación mantiene habilitada la plataforma digital para matrícula escolar 2026 en colegios públicos de Perú. (Andina)

El Ministerio de Educación (Minedu) mantiene abierta la plataforma digital para la matrícula escolar 2026, un proceso que permite a las familias de Lima, Callao y otras localidades asegurar una vacante en la educación pública. El plazo para completar el trámite concluye este miércoles 28 de enero, una fecha establecida en el cronograma oficial que marca el cierre definitivo para la recepción de solicitudes.

La plataforma digital, lanzada el pasado 19 de enero, ha permanecido disponible pese a las complicaciones técnicas iniciales causadas por una alta demanda. Voceros del Ministerio de Educación reiteraron que el acceso a la educación pública es un derecho y el trámite de matrícula digital no exige ningún pago, por lo que la inscripción es completamente gratuita.

Para iniciar el proceso, los padres o representantes legales deben ingresar a la página oficial de matrícula digital (https://matriculadigital.pe/) y seleccionar la opción para crear un nuevo usuario.

El sistema solicita los datos de identidad del apoderado, como un correo electrónico activo y número telefónico vigente. A continuación, se registra la información personal del estudiante y se verifica el vínculo familiar antes de guardar las credenciales, una vez que el sistema confirma el envío exitoso de la ficha de solicitud.

Etapas posteriores

El Minedu estableció que todas las solicitudes deben enviarse antes del 28 de enero, ya que inmediatamente después comenzará la fase de verificación de datos por parte de los directivos de cada institución educativa. Cumplido este plazo, la repartición de plazas se realiza solo entre quienes completaron correctamente el proceso.

El procedimiento administrativo tras la inscripción comprende varias etapas. Entre el 23 de enero y el 9 de febrero, los responsables de cada colegio revisan la documentación presentada por las familias y validan si el estudiante cumple los requisitos para acceder a una vacante. Según lo detalló Líbero, la adjudicación de plazas mediante el software institucional se ejecuta del 9 al 16 de febrero, periodo en el que se asignan oficialmente los cupos.

Posteriormente, del 17 de febrero al 4 de marzo, el registro formal del alumno en el Sistema de Gestión de la Información Educativa (SIAGIE) oficializa su ingreso al sistema educativo estatal. Los tutores deben acudir al centro escolar entre el 17 de febrero y el 5 de marzo para presentar la documentación física exigida, lo que completa el proceso de matrícula.

Proceso educativo

El Ministerio de Educación enfatizó que ningún representante legal debe realizar depósitos ni pagos adicionales durante la matrícula digital, una garantía que busca evitar cobros indebidos y asegurar transparencia. Líbero informó que la gratuidad del procedimiento se mantiene en todas las etapas del ciclo lectivo 2026.

El cumplimiento puntual del calendario escolar resulta determinante para evitar la falta de cupos en los colegios nacionales. Las autoridades educativas recomiendan a las familias realizar el trámite con suficiente anticipación, lo que facilita la validación de datos y la correcta asignación de vacantes para el próximo año académico.

El proceso de matrícula digital 2026 representa un avance en la gestión educativa, al simplificar el acceso y fortalecer la transparencia en la distribución de plazas en las escuelas públicas del país.