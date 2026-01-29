Perú

José Jerí supervisó en directo el traslado de ‘El Monstruo’ por Lima tras extradición desde Paraguay, al estilo de Donald Trump

El presidente interino José Jerí supervisó el traslado a Lima de Erick Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay para que responda por cargos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal

Un convoy de la Policía Nacional del Perú escoltó al peligroso delincuente Erick Moreno, alias 'El Monstruo', hasta la Dircote. El operativo fue seguido de cerca por el preidente José Jerí. | TV Perú

El presidente interino José Jerí supervisó este miércoles el traslado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien llegó a Lima tras ser extraditado desde Paraguay para responder por cargos de, extorsión, secuestro y organización criminal.

Jerí monitoreó la operación en el Ministerio del Interior, en el distrito limeño de San Isidro, acompañado por el titular de Educación, Jorge Figueroa, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Cárdenas.

La televisora estatal TV Perú emitió imágenes del seguimiento realizado por el presidente, en una transmisión que recordó la cobertura que hizo la Casa Blanca cuando difundió fotografías de Donald Trump observando la operación ‘Resolución Absoluta’ en Caracas, destinada a capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Moreno Hernández, de 34 años, fue entregado en la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya, en Luque. Desde ese lugar partió a las 9:15, hora local, una aeronave de la Policía Nacional (PNP), según informó el jefe del departamento de Interpol, Julio Maldonado.

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', uno de los delincuentes más buscados, es trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la sede de la Prefectura de Lima. El cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' pasará la noche en una celda de la Dircote. | TV Perú

El detenido, aprehendido en Paraguay el 24 de septiembre, fue sometido a una revisión médica que concluyó que podía viajar. Maldonado explicó que Moreno no enfrentaba cargos en Paraguay, lo que permitió agilizar el proceso de extradición.

Jerí siguió su paso en la capital, tras pasar por Arequipa, con destino a la Dirección de Aviación Policial en el Callao. El 17 de noviembre, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz autorizó el pedido presentado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, que le imputa secuestro y organización criminal, delitos cuya pena máxima asciende a 30 y 20 años, respectivamente.

La PNP lo señala como presunto cabecilla de la banda denominada ‘Los injertos del cono norte’ y le atribuye hechos de extorsión ocurridos en Lima durante los últimos meses.

Moreno Hernández figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior de Perú, que ofrecía un millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información que condujera a su captura.

José Jerí en penal Ancón
José Jerí en penal Ancón I. | Presidencia

Estilo Bukele

Jerí lleva cien días en el cargo con la lucha contra la criminalidad organizada como su principal prioridad y un estilo que busca asemejarse al de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Noboa en Ecuador para tratar de proyectar una imagen de firmeza.

Al contrario que su predecesora, la expresidenta Dina Boluarte, el mandatario no rehúye las cámaras, frente a las que acostumbra a aparecer arremangado con impolutas camisas blancas y un semblante muy serio de operativo contra la criminalidad.

Su primera acción fuera del Palacio de Gobierno fue toda una declaración de intenciones: una intervención en una cárcel para requisar objetos prohibidos, donde los presos fueron tratados y expuestos ante las cámaras como acostumbran a hacerlo en intervenciones carcelarias similares en El Salvador y en Ecuador, apilados unos contra otros y obligados a mirar abajo en señal de sumisión.

