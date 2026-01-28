Marcha de Sacrificio este 28 de enero EN VIVO: Lima se convierte en epicentro de una movilización nacional que busca justicia

Marcha 27 y 28 de septiembre hacia el Congreso: transportistas, ‘Generación Z y diversos gremios se unen a una tercera movilización| ANDINA/Jhony Laurente

La Marcha de sacrificio, protagonizada por familiares de víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023 en el sur del país, llega a Lima este miércoles 28 de enero para exigir la reactivación del equipo fiscal que investigaba las muertes y lesiones ocurridas durante la represión estatal.

La movilización reúne a delegaciones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, quienes recorrieron más de 140 kilómetros a pie por la Panamericana Sur, llevando consigo el reclamo de justicia y memoria.

La fecha elegida no es casual. El 28 de enero marca el aniversario de la muerte de Víctor Santisteban, asesinado en las protestas de Lima en 2023, cuyo caso se ha convertido en símbolo de la exigencia de verdad y reparación.