‘El Monstruo’ llegó a Lima: primeras imágenes de Erick Moreno en mameluco rojo y grilletes tras su extradición desde Paraguay

Imágenes desde el interior del avión muestran al detenido Erick Moreno encadenado de pies y manos. | PNP

Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, llegó a Lima este miércoles 28 de enero, bajo un estricto operativo de seguridad, luego de ser extraditado desde Paraguay. El arribo, a las 18:25 horas en la pista de la Dirección de Aviación Policial del Callao, marcó un nuevo episodio en uno de los casos criminales más seguidos de los últimos tiempos.

Desde el primer momento, el traslado estuvo acompañado de un despliegue policial y logístico sin precedentes, que incluyó la participación de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Interpol y personal del Ministerio de Salud.

El operativo, preparado durante meses, involucró a una delegación de la Policía Nacional del Perú (PNP) que permaneció en Asunción para ultimar los detalles de la extradición. Tras una escala en Arequipa y un vuelo en un Antonov de la Aviación Policial, el detenido fue conducido a Lima, siempre bajo la vigilancia de un cordón humano de seguridad. En todo momento,Moreno Hernández permaneció en silencio, siguiendo las instrucciones de los agentesy sin ofrecer resistencia, según información oficial.

Erick Moreno fue extraditado a Perú para enfrentar procesos por secuestro, extorsión y organización criminal, delitos que habría cometido como presunto cabecilla de una red que operaba en Lima.

Una vez en suelo peruano, el procedimiento incluyó el despliegue de al menos ocho vehículos policiales, el ingreso de personal de Migraciones y la presencia de una ambulancia, reforzando el cerco de seguridad. El criminal fue trasladado a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), donde quedó bajo estricta custodia.

Así lucía Erick Moreno al llegar a Lima con mameluco rojo y grilletes

Las primeras imágenes difundidas por la Policía Nacional del Perú muestran a Erick Moreno Hernández con un mameluco rojo de manga larga, el clásico uniforme de detenido, y un parche en el pecho donde se lee “DETENIDO – DIRINCRI”. En sus muñecas lleva grilletes metálicos, unidos por una cadena corta, que le obliga a mantener las manos juntas. Otra cadena asegura sus tobillos, reforzando la idea de custodia rigurosa.

Erick Moreno, alias “El Monstruo”, aparece con mameluco rojo y grilletes, bajo estricta vigilancia policial tras su arribo a Lima. Foto: X/ Policía Perú

Su aspecto evidencia tensión y contención emocional: rostro serio, ceño fruncido, mandíbula rígida y labios apretados. La mirada, en la mayoría de tomas, se dirige hacia el suelo o a un costado, evitando el contacto visual con la cámara. En una de las fotografías, sin embargo, eleva la vista y adopta una postura erguida, lo que puede interpretarse como firmeza silenciosa o resistencia ante la exposición pública. El criminal nunca sonríe ni muestra gestos de desafío abiertos.

Rodeado por agentes de la PNP e Interpol, todos con rostros imperturbables, la escena transmite la imagen de un operativo de alto riesgo y máxima vigilancia. Un policía mantiene la mano sobre su hombro, marcando la custodia física permanente.

Las imágenes muestran a Moreno Hernández con expresión tensa y postura rígida al llegar a la capital. . Foto: X/ Policía Perú

En su publicación oficial, la Policía Nacional del Perú subrayó la peligrosidad del detenido y la determinación institucional. “Erick Moreno Hernández llegó a Lima, donde es custodiado permanentemente por efectivos policiales especializados, como parte de un estricto dispositivo de seguridad”, destacó la institución.

Cabe precisar que, durante su salida de Paraguay, Moreno portaba un chaleco antibalas, aunque ya no lo llevaba puesto en el interior de la aeronave, siguiendo los protocolos de traslado dispuestos por las autoridades.

La extradición de “El Monstruo”: así se organizó su entrega a la justicia peruana

La extradición de Erick Moreno Hernández fue el resultado de una coordinación internacional compleja, que involucró logística aérea, procedimientos judiciales y la cooperación de organismos como Interpol. El proceso comenzó en Asunción, donde agentes peruanos permanecieron durante horas para garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad antes de emprender el vuelo hacia Perú.

Antes de llegar a Lima, el detenido fue trasladado desde Cochabamba hasta Arequipa, donde permaneció cerca de tres horas bajo custodia en el Ala N.º 3 de la Fuerza Aérea del Perú. Desde allí, abordó la aeronave Antonov alrededor de las 16:30 horas, siempre bajo la vigilancia de un equipo de operaciones tácticas y personal especializado en traslados de alto riesgo.

'El Monstruo' es trasladado a Lima tras permanecer bajo custodia en base de la FAP en Arequipa. Latina

Durante el vuelo, Moreno Hernández fue escoltado por dos agentes a cada lado y cuatro al frente, además de un equipo encargado de monitorear su integridad. No se registró resistencia ni incidentes: el criminal siguió las indicaciones de la custodia en todo momento, lo que permitió mantener el control del operativo hasta el aterrizaje en Lima.

Al llegar al Callao, el despliegue de seguridad incluyó el ingreso de personal de Migraciones, una ambulancia y equipos médicos, como parte de las medidas de prevención y control. El protocolo contempló un rápido traslado en una comitiva blindada de ocho vehículos hasta la sede de la Dircote, donde Moreno quedó a disposición de las autoridades.