Perú

José Jerí acepta levantar secreto de sus comunicaciones, aunque advierte que expone “información de inteligencia y secretos”

El presidente interino afirmó que autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones si la Fiscalía lo solicita, con resguardo de información sensible sobre seguridad nacional

Guardar

El presidente interino, José Jerí, expresó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso su disposición a autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en caso la Fiscalía lo solicite, dentro de la investigación abierta por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang.

Su pronunciamiento respondió al pedido de la congresista Ruth Luque, quien durante la sesión le consultó si aceptaría esa medida. “No tengo ningún problema si es que en la instancia de Fiscalía se me solicita ello. Lo he hecho antes, lo seguiré haciendo”, afirmó.

“Es más, voy a oficializar autorizando el levantamiento de comunicaciones para efectos de saber con quién he llamado”, añadió ante los legisladores. Posteriormente, en una conferencia de prensa, Jerí ratificó esa posición, aunque advirtió sobre el carácter sensible de la información que maneja como jefe de Estado.

“Si mi parte jurídica me dice mañana mismo presentemos el documento, mañana mismo se presentará“, declaró, al señalar que mantiene una “estrecha coordinación” con su equipo legal para atender cualquier requerimiento formal.

El presidente José Jerí se
El presidente José Jerí se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. - Crédito: Presidencia

“Eso va a ser una estrecha coordinación que tengo con la parte legal, teniendo en consideración también que el presidente de la República maneja información de inteligencia y secretos que tienen que ver con la integridad del país. Hay que tener en contexto ello”, precisó.

Asimismo, el mandatario interino remarcó la importancia de resguardar determinados contenidos vinculados a la seguridad nacional. Recalcó que su postura no supone una negativa, sino la necesidad de “poner en contexto todas las cosas”, ya que como gobernante “recibe información de primera mano de inteligencia, integridad y soberanía nacional”.

En desarrollo.

Temas Relacionados

José Jeríperu-politica

Más Noticias

José Jerí se presentó en el Congreso y negó actos irregulares en encuentros privados con empresario chino: todos los detalles

El jefe de Estado compareció en la Comisión de Fiscalización por sus vínculos con Zhihua Yang, con quien se reunió fuera de Palacio en —al menos— dos ocasiones, y Ji Wu Xiaodong, investigado que acudió a Palacio pese a tener una orden de arresto domiciliario vigente

José Jerí se presentó en

JNE establece que condenados penalmente pueden postular en el futuro: ¿después de cuántos años quedan habilitados?

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones surge tras resolver la apelación de un candidato excluido y sienta un precedente aplicable a futuros procesos electorales

JNE establece que condenados penalmente

780 hectáreas de cultivos en riesgo de desaparecer por crecida del río Pisco: agricultores de Ica exigen maquinaria urgente

El aumento extremo del caudal ya ha dañado canales de riego en el sector El Palto y amenaza sembríos de algodón, maíz, palta y espárragos, mientras productores advierten pérdidas inminentes si no se ejecutan obras de defensa ribereña

780 hectáreas de cultivos en

Dos atentados con explosivos sacuden Trujillo: ataques simultáneos a licorerías dejan dos heridos y cuantiosos daños materiales

Los ataques tuvieron como blanco dos locales de una misma franquicia de licorerías, lo que refuerza la hipótesis de un atentado coordinado

Dos atentados con explosivos sacuden

Día Mundial de la Ardilla: el papel crucial de estos simpáticos roedores en la preservación de los ecosistemas

Cada 21 de enero se conmemora el Día Mundial de la Ardilla, fecha consensuada por aficionados y organizaciones ambientales para aumentar la visibilidad sobre la conservación de estas especies y su papel ecológico

Día Mundial de la Ardilla:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí se presentó en

José Jerí se presentó en el Congreso y negó actos irregulares en encuentros privados con empresario chino: todos los detalles

José Jerí asegura que sus encuentros con empresario chino no tuvieron “nada que ver” con reorganización de Petroperú

Empresario chino Zhihua Yang vinculado al presidente José Jerí emite comunicado y niega haber solicitado favores

Patricia Chirinos en manos del JNE: Renovación Popular apela y organismo confirmará si la deja fuera de las elecciones 2026

¿Las elecciones 2026 en Perú pueden aplazarse ante una vacancia de José Jerí? Exjefe de la ONPE lo aclara

ENTRETENIMIENTO

‘Esto es Guerra’ vuelve a

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y todo lo que se sabe

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

Valentino perdió su lugar en ‘La Casita’ de Bad Bunny por no saber datos del artista: “Ni me acuerdo el cumpleaños de la Candela”

Ranking Netflix: “El botín” domina el top 10 de son las películas favoritas del público en Perú

Leslie Shaw responde con ironía a César BK y desestima sus acusaciones de violencia: “es un ‘princeso’”

DEPORTES

Tabla de posiciones del cuadrangular

Tabla de posiciones del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: resultados y puntajes de los equipos en la fecha 2 del torneo

Deportivo Wanka derrotó 3-0 a Molivoleibol y mantiene vivas sus opciones de ascenso en la Liga Peruana de Voley

¿Por qué no habrá equipos argentinos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026? Gino Vegas explica el motivo

El Nejmeh SC abre sus puertas a Alexander Succar y lo aproxima al seleccionado de Líbano: “Bienvenido a tu país”

Jorge Luna amplía su presencia en el fútbol peruano: será auspiciador oficial de FC Cajamarca y Cusco FC