José Jerí acepta levantar secreto de sus comunicaciones, aunque advierte que expone “información de inteligencia y secretos”

El presidente interino, José Jerí, expresó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso su disposición a autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en caso la Fiscalía lo solicite, dentro de la investigación abierta por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang.

Su pronunciamiento respondió al pedido de la congresista Ruth Luque, quien durante la sesión le consultó si aceptaría esa medida. “No tengo ningún problema si es que en la instancia de Fiscalía se me solicita ello. Lo he hecho antes, lo seguiré haciendo”, afirmó.

“Es más, voy a oficializar autorizando el levantamiento de comunicaciones para efectos de saber con quién he llamado”, añadió ante los legisladores. Posteriormente, en una conferencia de prensa, Jerí ratificó esa posición, aunque advirtió sobre el carácter sensible de la información que maneja como jefe de Estado.

“Si mi parte jurídica me dice mañana mismo presentemos el documento, mañana mismo se presentará“, declaró, al señalar que mantiene una “estrecha coordinación” con su equipo legal para atender cualquier requerimiento formal.

El presidente José Jerí se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. - Crédito: Presidencia

“Eso va a ser una estrecha coordinación que tengo con la parte legal, teniendo en consideración también que el presidente de la República maneja información de inteligencia y secretos que tienen que ver con la integridad del país. Hay que tener en contexto ello”, precisó.

Asimismo, el mandatario interino remarcó la importancia de resguardar determinados contenidos vinculados a la seguridad nacional. Recalcó que su postura no supone una negativa, sino la necesidad de “poner en contexto todas las cosas”, ya que como gobernante “recibe información de primera mano de inteligencia, integridad y soberanía nacional”.

En desarrollo.