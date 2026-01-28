Perú

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

La parlamentaria de Renovación Popular reapareció en un video tras la decisión del JEE del Callo que declaró improcedente su candidatura al Senado, mientras el JNE evalúa la apelación presentada por su partido

Patricia Chirinos enfrenta la posible exclusión de las elecciones generales de 2026 tras un fallo del Jurado Electoral Especial

La congresista Patricia Chirinos reapareció este lunes con una fractura en la pierna izquierda, en medio de la incertidumbre sobre su futuro político, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa si queda excluida de los comicios generales de 2026.

Chirinos, cabeza de la lista al Senado de Renovación Popular por el Callao, apareció en un video difundido en su cuenta de X, antes Twitter, luego de la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE), que declaró improcedente su postulación y la de otros aspirantes de la agrupación.

En el material audiovisual, la parlamentaria informó que participó en una reunión con el ministro de Vivienda y vecinos de Pachacútec y Ventanilla. Indicó que el proyecto de pistas y veredas en el asentamiento humano Balnearios de Pachacútec ya cuenta con expediente viable y que el sector brindará asesoría técnica a la municipalidad para su ejecución.

También señaló que se impulsa la incorporación de varios asentamientos de ambos distritos al sistema de agua y alcantarillado, aunque para ello se requiere un nuevo expediente técnico.

Renovación Popular apeló la resolución y solicitó que el caso sea revisado por el Jurado Nacional de Elecciones

Asimismo, el parque industrial de Pachacútec será incorporado a los planes de agua y saneamiento una vez que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reciba la información solicitada.

La semana pasada, el partido dirigido por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga apeló la resolución del JEE que declaró improcedente la inscripción de la lista al Senado encabezada por Chirinos.

El personero legal alterno de la agrupación, Fernando Sandoval, presentó el recurso y solicitó que el caso sea elevado al JNE, instancia que deberá definir si revoca o confirma la exclusión de Chirinos y del exfuncionario municipal Félix Morales Ubillus.

El documento de apelación sostiene que el informe técnico del JEE no tomó en cuenta las 86 candidaturas presentadas a nivel nacional, argumento que, según el partido, respalda la posición de Chirinos dentro del 20% permitido por ley.

“Se ha restringido el derecho a participar en la vida política de la Nación a través de representantes elegidos y de una organización política”, señala el escrito, que además denuncia la vulneración del debido proceso y de los derechos políticos constitucionales de la congresista.

El partido sostiene que la candidatura de Chirinos se encuentra dentro del porcentaje permitido por la ley electoral

El JEE determinó que la candidatura de Chirinos resultó improcedente debido a que fue incorporada de manera directa, sin participación en las elecciones internas, lo que vulnera el principio de democracia interna establecido en el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las elecciones de 2026.

El órgano electoral precisó que el plazo para solicitar reemplazos venció el 23 de diciembre de 2025, lo que impide cualquier modificación posterior en la lista. “No resulta factible que se designe un candidato de reemplazo”, concluye la resolución.

Pese a este escenario, la parlamentaria difundió un nuevo video en su cuenta de X, antes Twitter, en el que mantuvo actividades proselitistas. “Peleo, lucho y alzo mi voz porque el Perú no se rinde, porque la injusticia no se normaliza. Desde muy pequeña he peleado contra lo injusto”, afirmó en el mensaje, donde también recordó su rol como impulsora de la vacancia del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

