Dina Boluarte sin salida: congresistas invocan a más de 40 embajadas negarse a dar asilo o refugio político a la presidenta

Congresistas consideran que Dina Boluarte buscaría asilarse. | Presidencia

Ante la inminente vacancia de Dina Boluarte, distintos escenarios son evaluados. Entre ellos, la posibilidad de que la mandataria busque asilo en alguna sede diplomática. Al respecto, los congresistas Patricia Chirinos y Elías Varas exhortaron a más de cuarenta embajadas en Lima a rechazar cualquier solicitud de protección por parte de la jefa de Estado.

A través de oficios dirigidos tanto a misiones diplomáticas de la región como de otros continentes. El objetivo central es bloquear cualquier ruta de salida que permita a la todavía jefa de Estado eludir la acción de la justicia ante una eventual renuncia o vacancia impulsada por el Legislativo.

En los documentos a los que accedió Infobae Perú, los parlamentarios advierten sobre versiones que indicarían gestiones de uno de los abogados de Boluarte para asegurar asilo en diversas embajadas, en particular las de Ecuador y Brasil. Ante esta posibilidad, solicitan a los diplomáticos actuar con “institucionalidad y prudencia”, sustentando su exhortación en los principios de soberanía, independencia judicial y no injerencia en asuntos internos del Estado peruano.

Los oficios consignan que la jefa de Estado mantiene abiertos “múltiples expedientes fiscales por presuntos delitos cometidos durante su gestión”, lo que, de concretarse algún pedido de protección internacional, representaría “un acto de evasión de la justicia peruana”.

Presentan cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. | Presidencia

En los dos oficios enviados por Chirinos a Brasil y Ecuador, la legisladora de Renovación Popular reitera que “el asilo político no puede ser utilizado como mecanismo para evadir la responsabilidad penal o impedir la acción de la justicia nacional. Por ello, solicito respetuosamente a la Embajada del Ecuador mantener una posición institucional y prudente, reafirmando su compromiso con los principios de soberanía, independencia judicial y no injerencia en los asuntos internos del Perú”.

“Exhorto enfáticamente a no aceptar ningún pedido de asilo político de la señora Dina Boluarte, quien debe rendir cuentas ante la justicia peruana por las carpetas fiscales que pesan en su contra, pues hacerlo vulneraría el principio de no intervención”, expresó.

Por su parte, Varas remitió un solo oficio a más de 40 misiones extranjeras acreditadas en la capital peruana, entre ellas las de Estados Unidos, Alemania, España, Chile, México, Francia, China, Argentina y la Unión Europea. El documento subraya que “el país atraviesa una grave crisis política y de legitimidad gubernamental”, y advierte sobre la posibilidad de que Boluarte busque refugio en alguna sede diplomática “con el propósito de sustraerse a las investigaciones y procesos judiciales que podrían iniciarse una vez concluido su mandato”.

“Respetando la autonomía de cada misión diplomática y los principios del Derecho Internacional, solicito expresamente a su digna embajada abstenerse de otorgar asilo o refugio diplomático a la mencionada ciudadana Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en caso de que se presente dicha solicitud, toda vez que ello podría interpretarse como una interferencia en los procesos constitucionales internos del Estado peruano y una vulneración indirecta al principio de no injerencia en los asuntos domésticos de otros Estados, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″, menciona el legislador.

Asimismo, solicita mantener la máxima atención y comunicación inmediata ante cualquier intento de ingreso o solicitud de carácter político por parte de la referida funcionaria o a su entorno, “a fin de evitar una fuga o la obstaculización de la justicia nacional, dado que la inmunidad presidencial cesa automáticamente con la declaración de vacancia prevista en el artículo 117, por lo que Boluarte perdería cualquier protección legal especial y quedaría expuesta al accionar de la justicia ordinaria”.