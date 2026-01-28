Perú

Monedas de plata del BCRP duplicaron su precio en solo cinco meses: ¿Cuánto cuestan ahora?

Con el aumento del valor de la plata, también las monedas que venden el Banco Central peruano han subido de valor. Hace tan solo cinco meses comprar una tenía precio de S/ 204, ahora cuesta 123% más

Las monedas de plata del BCRP pueden ser un activo atractivo para la inversión. - Crédito Captura del BCRP

Para una muestra: en agosto del pasado 2025, el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) lanzó una nueva moneda de plata alusiva al centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata (Tacna). Esta salió al mercado con un valor de S/ 204, un precio al que estaba disponible en la tienda virtual de la misma entidad.

Sin embargo, han pasado poco más de cinco meses y ahora el valor de la plata ha aumentado de precio tanto, que la moneda del BCRP es una muestra de tal apreciación. Esta moneda de plata, así como muchas otras, ahora valen 223% el valor de hace cinco meses.

Las monedas de plata del BCRP, tienen denominación de S/ 1,00, de aleación de plata 0,925, con un peso fino de una Onza Troy, presentan un diámetro de 37,00 mm, con calidad proof, de canto estriado y de emisión mínima. Ahora valen S/ 455 cada una de estas piezas.

Así se ve la última moneda de plata que lanzó el BCRP. - Crédito Captura del BCRP

Una apreciación de más del doble

Si un usuario hubiese comprado una de las monedas de plata del BCRP, de S/ 204, actualmente tendría un activo que habría ganado S/ 251 de apreciación, una “rentabilidad” envidiable, e imposible para los depósitos de plazo fijo de los bancos, de más del doble del valor.

Como se recuerda, ese mismo agosto, Infobae Perú ya había resaltado que el valor de la plata ha ido subiendo y esto era visible en el valor de las monedas del BCRP. El pasado julio fue un hito, dado que llegó a sus niveles máximos en los últimos 14 años: según el portal Bullion Rates, la onza se cotizaba entonces a S/135,11. Ahora este precio es de S/378,39.

Así, inclusive las monedas llegaban a costar S/172, a mediados del 2024, en la tienda virtual del BCRP. Ahora el precio es mayor, y con la apreciación de la plata podría subir más.

La moneda se puede conseguir en la tienda virtual del BCRP. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo

Las monedas que se pueden comprar

Las monedas con las mismas características que la moneda de un sol de plata que aquí se toman en cuenta tienen una aleación de plata 0,925 pesa 1 onza troy (aproximadamente 33,625 gramos) y tienen un diámetro de 37 milímetros.

Esta es la lista de las monedas que ahora cuestan S/455, según los datos de la tienda virtual del BCRP:

  • BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO
  • BICENTENARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
  • BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO RAIMONDI
  • BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN
  • CENTENARIO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Esta es la más vendida, según el portal)
  • BICENTENARIO CONGRESO DE LA REPÚBLICA
  • 150 ANIVERSARIO ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ Y JAPÓN
  • CENTENARIO DE LA ESCUELA DE OFICIALES FUERZA AÉREA DEL PERÚ
  • BICENTENARIO CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
  • CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE RICARDO PALMA (Sin stock)
  • 450 ANIVERSARIO CNM - PLATA (Sin stock)
  • CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS (Sin stock)
  • CENTENARIO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ
  • CENTENARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE TARATA AL PERÚ.

