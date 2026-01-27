Perú

BCRP empieza la semana comprando US$ 239 millones y dólar cae a S/3,3470

El Banco Central de Reserva ya va comprando dólares en catorce sesiones cambiarias. Mientras, el dólar, auque a paso corto, sigue cayendo

Sigue cayendo el precio del dólar. Esta vez el tipo de cambio finalmente ha superado incluso la barrera de los S/3,3500, cayendo ahora a S/3,3470, su valor más bajo desde el 29 de enero de 2020 (cuando estuvo a S/3,3450), según los datos reportados por el Banco Central de Reserva.

Asimismo, en estas mismas últimas sesiones, las del lunes 26 y martes 27, además, el BCRP realizó otra gran compra de dólares, adquiriendo en total US$ 239 millones. Con estas dos intervenciones, el BCRP ha realizado ya catorce compras de dólares este año, solo durante este mes de enero.

  1. Lunes 26 de enero: El Banco Central compró US$ 229 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3500 por dólar.
  2. Martes 27 de enero: El Banco Central compró US$ 10 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3450 por dólar.
Dólar cae a nuevo mínimo

El dólar ha conseguido llegar a un nuevo mínimo en los últimos seis años, y todo indica que podría seguir esta tendencia. Como se sabe, según reveló en su momento el mismo Julio Velarde, el economista actual presidente del BCRP, la entidad ha estado realizando compras de millones de dólares no para detener la caída del dólar necesariamente, pero para evitar que baje a mayor velocidad. Se debe notar que, a pesar de esto, sí, el dólar sigue cayendo sostenidamente en los últimos días.

“Este año hemos intervenido con cierta fuerza en el mercado cambiario. Nos hemos apreciado: el sol se ha fortalecido bastante, a pesar de la intervención del BCRP, comprando dólares, tanto spots como derivados. (...) Estamos interviniendo para que no se aprecie el tipo de cambio tan rápido”, acotó Velarde en el último reporte de inflación del 2025.

Así compró dólares el BCRP

  1. Lunes 5 de enero: El Banco Central compró US$ 4 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  2. Martes 6 de enero: El Banco Central compró US$ 96 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3611 por dólar
  3. Miércoles 7 de enero: El Banco Central compró US$ 53 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  4. Viernes 8 de enero: El Banco Central compró US$ 236 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3610 por dólar
  5. Lunes 12 de enero: El Banco Central compró US$ 56 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3590 por dólar
  6. Martes 13 de enero: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3589 por dólar
  7. Viernes 16 de enero: El Banco Central compró US$ 195 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3580 por dólar
  8. Lunes 19 de enero: El Banco Central compró US$ 261 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar
  9. Martes 20 de enero: El Banco Central compró US$ 112 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar.
  10. Miércoles 21 de enero: El Banco Central compró US$ 441 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3560 por dólar
  11. Jueves 22 de enero: El Banco Central compró US$ 440 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3539 por dólar.
  12. Viernes 23 de enero: El Banco Central compró US$ 67 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3520 por dólar.
  13. Lunes 26 de enero: El Banco Central compró US$ 229 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3500 por dólar.
  14. Martes 27 de enero: El Banco Central compró US$ 10 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3450 por dólar.

