Perú

Nueva moneda de un sol de plata del BCRP: ¿A cuánto puedes adquirirla?

Moneda conmemorativas. Esta vez la pieza celebra el Centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú

Edwin Montesinos Nolasco

Edwin Montesinos Nolasco

La nueva moneda de plata
La nueva moneda de plata del BCRP es conmorativa y hace alusión al centenario de la reincorporación de Tarata al Perú.

El pasado jueves 14 de agosto el Banco Central de Reserva (BCR) puso en circulación desde una moneda de plata alusiva al centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata (Tacna) a Perú, con una emisión de solo 5 mil unidades.

La nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales, según se lee en la Circular 0014-2025-BCRP, que aprobó esta pieza en base a sus facultades atribuidas en los artículos 42°, 43° y 44° de su Ley Orgánica.

Sin embargo, la pieza de plata, cuya emisión fue dispuesta con fines numismáticos, se ha empezado a vender en S/204 la unidad, un precio mayor con respecto al que salían las otras monedas inicialmente en la tienda del BCRP. Para ejemplo, la anterior pieza similar alusiva al Bicentenario de la Batalla de Junín, salió con un precio de S/172 (esta ya también ha subido de precio a S/204).

En diciembre del 2024 la
En diciembre del 2024 la moneda de la Batalla de Ayacucho salió con un precio de S/184.

Nueva moneda de S/1 de plata

El BCRP señaló que las características de la nueva moneda que pone en circulación son las siguientes:

  • Denominación: S/ 1.00
  • Aleación: plata 0.925
  • Peso: 1 onza troy
  • Diámetro: 37 mm
  • Calidad: Proof
  • Canto: estriado
  • Año de acuñación: 2025
  • Emisión: 5 mil unidades

Asimismo, el precio inicial con el que sale en la página del BCRP es de S/204 cada unidad. “En el reverso de la moneda se muestra una composición que presenta en primer plano la actual plaza de la ciudad de Tarata, donde está ubicada la iglesia de San Benedicto y en segundo plano, la andenería actualmente en uso”, la describe el banco.

La moneda de plata fue
La moneda de plata fue la del Bicentenario de la Batalla de Junín salió en julio con un precio de S/172.

Asimismo, se detalal que en la parte superior de la moneda se observa la frase ‘Reincorporación de Tarata al Perú' y el período que se conmemora 1925-2025. “En el anverso figura el Escudo de Armas y el texto ‘Banco Central de Reserva del Perú’, el año de acuñación y la denominación ‘Un Sol’, exponen.

Monedas de plata del BCRP suben de precio

Como se sabe, el valor de la plata ha ido subiendo. El pasado julio llegó a sus niveles máximos en los últimos 14 años. Según el portal Bullion Rates, la onza se cotiza ahora a S/135,11.

Así, en la tienda virtual del BCRP, piezas que costaba antes alrededor de S/172 (hace un año, con ese precio salió la moneda de plata alusiva al Bicentenario de la Batalla de Junín), ahora cuestan S/204.

El BCRP emite las monedas
El BCRP emite las monedas y billetes del Perú.

Esta son monedas con las mismas características que la nueva moneda de un sol de plata: tienen una aleación de plata 0,925 pesa 1 onza troy (aproximadamente 33,625 gramos) y tienen un diámetro de 37 milímetros.

Esta es la lista de las monedas que ahora cuestan S/204, según los datos de la tienda virtual del BCRP:

  • BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO
  • BICENTENARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
  • BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO RAIMONDI
  • BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN
  • CENTENARIO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Esta es la más vendida, según el portal)
  • BICENTENARIO CONGRESO DE LA REPÚBLICA
  • 150 ANIVERSARIO ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ Y JAPÓN
  • CENTENARIO DE LA ESCUELA DE OFICIALES FUERZA AÉREA DEL PERÚ
  • BICENTENARIO CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
  • CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE RICARDO PALMA (Sin stock)
  • 450 ANIVERSARIO CNM - PLATA (Sin stock)
  • CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS (Sin stock)
  • CENTENARIO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ
  • CENTENARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE TARATA AL PERÚ (Nueva).

