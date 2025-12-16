Perú

BCRP lanza nueva moneda de S/1 de plata, pero solo 5.000 unidades: Así se detalla

El Banco Central de Reserva lanzó una nueva pieza de colección para los seguidores de la numimástica, pero solo podrán adquirirla algunos

Así se ve por atrás
Así se ve por atrás la moneda del BCRP. - Crédito Captura del BCRP

Una nueva moneda de S/1 ha sido lanzada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Como se recuerda, hace poco fue puesta en circulación de una flamante pieza de su última serie numimástica; sin embargo, la nueva pertenece a otro grupo de piezas.

Se trata de una moneda de S/1 de plata, que pertenece a la serie de monedas conmemorativas del BCRP. Esta vez, la piez es alusiva al bicentenario de la fundación republicana del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. Estas son sus características:

  • Denominación: S/1,00
  • Aleación: Plata 0,925
  • Peso fino: 1 onza troy
  • Diámetro: 37,00 mm
  • Calidad: Proof
  • Canto: Estriado
  • Año de acuñación: 2025
  • Emisión máxima: 5.000 unidades.
La moneda se puede conseguir
La moneda se puede conseguir en la tienda virtual del BCRP. - Crédito REUTERS/Mariana Bazo

Los detalles de la moneda

Como se sabe, la nueva moneda no pertenece a las series numimásticas usuales, de gran circulación, las cuales emiten millones de unidades de las piezas, sino que pertenece a su serie de monedas emblemáticas, y que se venden a un mayor precio y no se podrán encontrar en el intercambio comercial usual.

Estos son sus detalles:

  • En el reverso se muestra la fachada del colegio, circundando la parte superior la frase GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS y sobre la fachada el escudo del colegio y el período que se conmemora 1825 – 2025
  • En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

Asimismo, la norma legal otorga “curso legal a esta moneda, la misma que estará en circulación desde el 16 de diciembre de 2025″.

BCRP lanza nueva moneda de
BCRP lanza nueva moneda de plata por ocasión especial. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Su precio

Asimismo, la norma aprueba la difusión del precio de esta moneda en el portal del Banco Central de Reserva (en el enlace https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/), el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.

Como se sabe, actualmente, en base al valor de la plata, el costo de estas monedas llega al monto de S/278 por pieza.

BCRP lanzó moneda de S/1

Como se sabe, “a partir del 4 de diciembre de 2025, el BCRP puso en circulación la cuarta moneda de la Serie Numismática ‘Cerámica Precolombina Peruana’ alusiva a la cultura Nasca.

  • Denominación : S/ 1,00
  • Aleación : Alpaca
  • Peso : 7,32g
  • Diámetro : 25,50mm
  • Canto : Estriado
  • Año de acuñación : 2025
  • Anverso : Escudo de Armas
  • Reverso : Imagen de ceramio alusivo a la cultura Nasca
  • Emisión : 10 millones de unidades.

Pero esta, a diferencia de la de plata, a pesar de que tenga una imagen diferente, puede ser usada para colección, se debe aceptar como si fuera una moneda regular de un sol, y vale este mismo valor. Pero, dado que es el caso de otras monedas de series anteriores, su valor podría subir en el futuro en el mercado de coleccionistas.

Así luce la nueva moneda
Así luce la nueva moneda de S/1 que el BCRP ha puesto en circulación. - Crédito Andina

Como se sabe, esta es la cuarta moneda de la serie numismática “Cerámica precolombina peruana”. “Con esta colección, que consta de 11 monedas, se busca difundir, a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura numismática”, resaltó el BCRP. Las otras son las siguientes:

  • La moneda de S/1 alusiva al periodo formativo
  • La moneda de S/1 alusiva a la Cultura mochica
  • La moneda de S/1 alusiva a la Cultura Vicús.

