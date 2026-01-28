Lluvias en Perú: estas son las 11 regiones en peligro muy alto por huaicos y deslizamientos en las próximas horas

Las lluvias intensas en Perú elevan la alerta por huaicos y deslizamientos en once regiones, con Cusco, Amazonas y Loreto en mayor peligro.

Las recientes precipitaciones han elevado la alerta en Perú ante la posibilidad de huaicos y deslizamientos. El Centro de Monitoreo RIMAC reporta que once regiones se encuentran en peligro muy alto, debido a la activación de quebradas y el aumento del caudal en zonas vulnerables.

Esta situación, prevista hasta el 28 de enero, afecta principalmente a localidades como Cusco, Amazonas, Loreto y la sierra norte, donde la acumulación de lluvias intensas sobre terrenos inestables representa una amenaza directa para las comunidades.

El informe del Centro de Monitoreo RIMAC detalla que las provincias de La Convención, Calca y Quispicanchi en Cusco presentan un riesgo notable por la posibilidad de huaicos y deslizamientos. Además, se identifican zonas críticas en Amazonas, Cajamarca, Áncash, Huánuco, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali, Loreto y Piura.

El Centro de Monitoreo RIMAC advierte que la acumulación de precipitaciones sobre suelos inestables incrementa el riesgo de huaicos en la sierra norte. (Andina)

En estas áreas, las condiciones del terreno y la topografía accidentada incrementan la probabilidad de incidentes que pueden afectar viviendas, carreteras y otras infraestructuras cercanas a ríos y laderas.

Según el monitoreo de RIMAC, la Quebrada Honda figura entre los puntos con mayor atención por la posible activación de deslizamientos y huaicos. La alerta se extiende hacia regiones como Amazonas y Loreto, donde el peligro se considera de moderado a alto debido a la saturación de los suelos y la persistencia de lluvias.

Impactos y consecuencias

De acuerdo con Infobae Perú, las precipitaciones han dejado un saldo de 22 muertos y una persona desaparecida en el país. Los huaicos, las tormentas eléctricas y los deslizamientos han causado la destrucción de viviendas, la interrupción de servicios básicos y la afectación de carreteras.

Río Perené ubicado en Chanchamayo, Junín | Foto: Senamhi

También subraya la magnitud de la emergencia, que no solo compromete la infraestructura, sino que ha generado familias damnificadas y poblaciones aisladas.

El Centro de Monitoreo RIMAC advierte sobre la interrupción de caminos vecinales y carreteras, así como posibles daños en viviendas e instalaciones ubicadas cerca de cauces naturales. La situación exige atención inmediata en las zonas de Cusco, Amazonas y Loreto, donde el peligro de huaicos y derrumbes es especialmente alto.

Declaraciones de expertos

Janeth Valera, ingeniera geóloga de RIMAC, explica que “el riesgo aumenta cuando las lluvias se acumulan en poco tiempo sobre suelos saturados o zonas de pendiente pronunciada. En estos escenarios, los huaicos pueden activarse sin previo aviso y afectar directamente a comunidades cercanas”.

Las autoridades recomiendan evitar quebradas, identificar rutas de evacuación y mantener una mochila de emergencia ante el peligro de huaicos en Perú. (Andina)

La especialista recomienda a la población permanecer informada y priorizar la prevención, especialmente en áreas identificadas como críticas.

El monitoreo de RIMAC se mantiene en alerta para detectar cualquier cambio en las condiciones hidrometeorológicas, instando a los habitantes de las regiones bajo vigilancia a seguir las orientaciones de las autoridades y a adoptar medidas de seguridad.

Medidas de precaución

Las recomendaciones difundidas por el Centro de Monitoreo RIMAC incluyen:

Evitar transitar o permanecer cerca de quebradas, ríos y laderas durante lluvias intensas.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras dentro de la comunidad.

No intentar cruzar corrientes de agua ni zonas con deslizamientos activos.

Mantener una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos personales.

Atender las alertas oficiales y coordinar con las autoridades locales ante cualquier señal de riesgo.

Un grupo de Búsqueda y Rescate de la Compañía de Intervención Rápida y Desastres (CIRD) de Ayacucho participa en la búsqueda de una persona desaparecida por lluvias en la región.

La ingeniera Valera subraya que “el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas se mantiene activo, por lo que se recomienda a la población de las zonas señaladas priorizar la prevención y la seguridad, considerando que estos eventos pueden desarrollarse de manera repentina y con alto impacto en la vida cotidiana”.

Zonas y efectos inmediatos

El alerta del Centro de Monitoreo RIMAC distingue las áreas con mayor riesgo, ubicando a Cusco en el nivel más alto, seguido de Amazonas y Loreto. Tanto autoridades como expertos insisten en que la rápida acumulación de agua durante episodios de lluvia intensa puede detonar la activación de quebradas y la ocurrencia de huaicos de gran magnitud.

Entre los efectos inmediatos identificados se encuentran:

Huaicos en zonas de quebradas activas.

Deslizamientos y derrumbes en laderas inestables.

Interrupciones viales y aislamiento de comunidades.

Daños a infraestructura y viviendas próximas a cauces naturales.

Las autoridades enfatizan la importancia de la preparación y la respuesta coordinada ante la posibilidad de que eventos similares continúen ocurriendo en las próximas jornadas.