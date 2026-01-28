Amenaza de muerte contra ‘El Monstruo’: advierten que podrían atentar contra su vida si no declara antes de ir a prisión

Alerta por la vida de ‘El Monstruo’: abogado pide declaración inmediata tras su llegada al Perú

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ ya fue entregado a las autoridades peruanas y en este momento, está volando de regreso al país. Se calcula su arribo al rededor de las 6:00 de la tarde. Si bien primero debe pasar por la audiencia de control de indentidad antes de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine a que penal irá clasificado, altos mandos de la PNP consideraron que debería ser envíado a Challapalca.

Ante esta información, el doctor Mario Amoretti, quien representa a un tercero investigado, presentó un escrito ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, donde pide que se tome la declración de Moreno Hernández a la brevedad posible.

Según expone Amoretti, el traslado inmediato de ‘El Monstruo’ a Challapalca sería ilegal, pues iría en contra del debido proceso. Además, expone un supuesto riesgo de vida de su cliente que podría dificultar el avance de la investigación.

Extradición de ‘El Monstruo’: escrito alerta que su vida correría peligro si es enviado de inmediato a prisión. Foto: captura LP Derecho

Amoretti considera que ‘El Monstruo’ posee información sensible y que complica la situación de varios efectivos policiales que pertenecerían a su organizacipon criminal , por lo que no descarta que pueda ser asesinado.

“La citada fiscalía debe tomarle de INMEDIATO SU DECLARACIÓN INDAGATORIA, antes de ser remitido al PENAL DE CHALLAPALCA, al referido penal, al no declarar de inmediato Y SI ATENTAN CONTRA SU VIDA, NO SE VA A TENER NINGUNA INFORMACIÓN, y los policías que están involucrados en dicha organización”, expone Amoretti en su escrito.

Datos sensibles y altos mandos involucrados

El escrito de Mario Amoretti revela además, como un agente policial que trabajaba con el jefe de la División de Secuestro, también era el informante de ‘El Monstruo’.

Según el escrito, este efectivo tomó fotografías en mayo de 2024, donde aparecían todas las personas que se reunían con el coronel. Asimismo, recuerda que Moreno Hernández se jactó de tener a un miembro de la Dircecicón de Investigación Criminal de la PNP (Dirincri).

Pero una de los más graves señalamientos acerca del poder de ‘El Monstruo’ y la infiltración de su organización en la PNP era conocido por el jefe de la Dirincri y del jefe de la División de Robos, coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, además de otros altos mandos.

Balacera en la Vía expresa: Coronel Juan Carlos Montúfar es dado de alta| Foto: ANDINA/Melina Mejía.

Jueces, fiscales y ministros lo sabían

En el último punto, Amoretti indica que durante las audiencias de su defendido, quien sería un policía sindicado como colaborador de ‘El Monstruo’, se alertó sobre la infiltración de los Injertos del Cono Norte en la PNP.

Sin embargo, ningún juez, fiscal, ni si quiera el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez y el defensor del Pueblo, que tenían conocimiento del hecho lo alertaron, por lo que incurrieron en omisión de denuncia e incumplimiento de funciones.

“Pero, ninguna autoridad, ha denunciado la infiltración de altos mandos policiales, corroborado por José Santivañez, ministro del Interior, defensor del pueblo, incurriendo en omisión de denuncia e incumplimiento de sus funciones”, señala el punto 7.

Así fue el traslado de ‘El Monstruo’

El traslado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se realizó bajo un estricto esquema de seguridad y con coordinación internacional. La extradición se concretó tras un operativo ejecutado por las autoridades de Paraguay, que desde la madrugada del 28 de enero desplegaron un amplio dispositivo para garantizar la entrega del cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ a las autoridades peruanas.

Con un despliegue digno de una película, que incluyó casi 100 efectivos, fusiles de largo alcance y hasta un helicóptero, el peligroso delincuente peruano Eric Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', fue entregado por las autoridades de Paraguay para su extradición. América TV

El procedimiento incluyó medidas de custodia reforzadas durante todo el desplazamiento. Moreno Hernández fue conducido con grilletes y portando un chaleco antibalas con la inscripción “Detenido”, como parte de un protocolo reservado orientado a evitar filtraciones y reducir cualquier riesgo durante su salida del país.