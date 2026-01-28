Perú

Amenaza de muerte contra ‘El Monstruo’: advierten que podrían atentar contra su vida si no declara antes de ir a prisión

El abogado de un tercero involucrado en la investigación presentó un escrito al fiscal de la Nación para que el cabecilla entregue información sensible, que podría perderse, una vez sea recluido

Guardar
Alerta por la vida de
Alerta por la vida de ‘El Monstruo’: abogado pide declaración inmediata tras su llegada al Perú

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ ya fue entregado a las autoridades peruanas y en este momento, está volando de regreso al país. Se calcula su arribo al rededor de las 6:00 de la tarde. Si bien primero debe pasar por la audiencia de control de indentidad antes de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine a que penal irá clasificado, altos mandos de la PNP consideraron que debería ser envíado a Challapalca.

Ante esta información, el doctor Mario Amoretti, quien representa a un tercero investigado, presentó un escrito ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, donde pide que se tome la declración de Moreno Hernández a la brevedad posible.

Según expone Amoretti, el traslado inmediato de ‘El Monstruo’ a Challapalca sería ilegal, pues iría en contra del debido proceso. Además, expone un supuesto riesgo de vida de su cliente que podría dificultar el avance de la investigación.

Extradición de ‘El Monstruo’: escrito
Extradición de ‘El Monstruo’: escrito alerta que su vida correría peligro si es enviado de inmediato a prisión. Foto: captura LP Derecho

Amoretti considera que ‘El Monstruo’ posee información sensible y que complica la situación de varios efectivos policiales que pertenecerían a su organizacipon criminal , por lo que no descarta que pueda ser asesinado.

“La citada fiscalía debe tomarle de INMEDIATO SU DECLARACIÓN INDAGATORIA, antes de ser remitido al PENAL DE CHALLAPALCA, al referido penal, al no declarar de inmediato Y SI ATENTAN CONTRA SU VIDA, NO SE VA A TENER NINGUNA INFORMACIÓN, y los policías que están involucrados en dicha organización”, expone Amoretti en su escrito.

Datos sensibles y altos mandos involucrados

El escrito de Mario Amoretti revela además, como un agente policial que trabajaba con el jefe de la División de Secuestro, también era el informante de ‘El Monstruo’.

Según el escrito, este efectivo tomó fotografías en mayo de 2024, donde aparecían todas las personas que se reunían con el coronel. Asimismo, recuerda que Moreno Hernández se jactó de tener a un miembro de la Dircecicón de Investigación Criminal de la PNP (Dirincri).

Pero una de los más graves señalamientos acerca del poder de ‘El Monstruo’ y la infiltración de su organización en la PNP era conocido por el jefe de la Dirincri y del jefe de la División de Robos, coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, además de otros altos mandos.

Balacera en la Vía expresa:
Balacera en la Vía expresa: Coronel Juan Carlos Montúfar es dado de alta| Foto: ANDINA/Melina Mejía.

Jueces, fiscales y ministros lo sabían

En el último punto, Amoretti indica que durante las audiencias de su defendido, quien sería un policía sindicado como colaborador de ‘El Monstruo’, se alertó sobre la infiltración de los Injertos del Cono Norte en la PNP.

Sin embargo, ningún juez, fiscal, ni si quiera el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez y el defensor del Pueblo, que tenían conocimiento del hecho lo alertaron, por lo que incurrieron en omisión de denuncia e incumplimiento de funciones.

“Pero, ninguna autoridad, ha denunciado la infiltración de altos mandos policiales, corroborado por José Santivañez, ministro del Interior, defensor del pueblo, incurriendo en omisión de denuncia e incumplimiento de sus funciones”, señala el punto 7.

Así fue el traslado de ‘El Monstruo’

El traslado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se realizó bajo un estricto esquema de seguridad y con coordinación internacional. La extradición se concretó tras un operativo ejecutado por las autoridades de Paraguay, que desde la madrugada del 28 de enero desplegaron un amplio dispositivo para garantizar la entrega del cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ a las autoridades peruanas.

Con un despliegue digno de una película, que incluyó casi 100 efectivos, fusiles de largo alcance y hasta un helicóptero, el peligroso delincuente peruano Eric Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', fue entregado por las autoridades de Paraguay para su extradición. América TV

El procedimiento incluyó medidas de custodia reforzadas durante todo el desplazamiento. Moreno Hernández fue conducido con grilletes y portando un chaleco antibalas con la inscripción “Detenido”, como parte de un protocolo reservado orientado a evitar filtraciones y reducir cualquier riesgo durante su salida del país.

Temas Relacionados

El MonstruoErick Moreno HernándezParaguayExtradiciónChallapalcaInjertos del Cono Norteperu-noticias

Más Noticias

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

Luis Deuteris respondió si los tres jugadores de Alianza Lima involucrados tienen la misma responsabilidad en la fuerte acusación

Abogado de argentina, que denunció

Pamela López arremete contra la abogada de Christian Cueva y desata polémica: “Tanto estudiar para terminar como tiktokera”

La aún esposa de ‘Aladino’ generó revuelo tras cuestionar públicamente a la representante legal del futbolista, dejando entrever su molestia y generando una ola de comentarios entre los seguidores de ambas figuras

Pamela López arremete contra la

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Cansados de los timos, los seguidores de la boyband surcoreana organizaron acciones concretas para que ningún fanático de BTS caiga en engaños al comprar entradas o mercancía en Perú

BTS en Perú: la drástica

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

El familiar del periodista salió al paso de las declaraciones de Carlos Orozco, aclarando públicamente los hechos y poniendo en duda la historia sobre una beca atribuida a su hermano

Hermano de Pol Deportes desmiente

Melissa Paredes, su paso por ‘Estás en Todas’, sus coqueteos con ‘América Hoy’ y lo que piensa de Panamericana tras el ingreso de Ethel Pozo

En conversación con Infobae Perú, la actriz y conductora no descarta integrarse al magazine matutino, destaca la estabilidad de su vida personal y adelanta que seguirá activa en la actuación, conducción y teatro.

Melissa Paredes, su paso por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Chifagate’: Tomás Gálvez niega que

‘Chifagate’: Tomás Gálvez niega que se va a a levantar el secreto de comunicaciones al presidente José Jerí

Sin consenso en APP sobre vacancia de José Jerí: César Acuña y voceros exhiben posturas divididas

Personal del INPE denuncia a José Jerí por ingreso ilegal de celulares a Ancón I y montar un “show mediático”

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

César Acuña sobre presuntas dádivas entregadas por Lady Camones con frases alusivas a él: “Que asuma su responsabilidad”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López arremete contra la

Pamela López arremete contra la abogada de Christian Cueva y desata polémica: “Tanto estudiar para terminar como tiktokera”

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

Melcochita indignado porque sacaron su película de cartelera en su semana de estreno: “No es justo que nos hagan esto”

DEPORTES

Abogado de argentina, que denunció

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

L1 Max se verá gratis por Movistar: beneficios y cómo acceder a los partidos de la Liga 1 2026

Partidos de Liga 1 se transmitirán por Movistar en el 2026: L1 Max reemplazará el canal de GOLPERU

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 4 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26