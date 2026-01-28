Perú

Jefe de Interpol Paraguay ofrece detalles sobre la entrega de ‘El Monstruo’ a la Justicia del Perú

La entrega del detenido se realizó cumpliendo una disposición judicial y contó con la participación de una comitiva amplia, incluyendo altos mandos policiales y fiscales de ambos países.

Guardar
Julio Maldonado, jefe de Interpol Paraguay, ofrece una conferencia de prensa detallando el exitoso operativo de extradición del ciudadano peruano Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. Conoce los pormenores del traslado desde la penitenciaría hasta la entrega a las autoridades peruanas. América TV

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue entregado a la Justicia del Perú por parte de las autoridades paraguayas la mañana del miércoles. El procedimiento se llevó a cabo bajo un estricto operativo de seguridad en Asunción, que incluyó la participación de cerca de cien agentes armados con fusiles de largo alcance, el apoyo de un helicóptero y vehículos tácticos.

La entrega de este delincuentes se realizó en cumplimiento de una disposición judicial emitida por la Policía de Paraguay, a través de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado.

Desde tempranas horas, el operativo incluyó la extracción del detenido de su celda de máxima seguridad y su traslado directo a la Prefectura Aérea, donde aguardaba un avión Antonov de la Policía Nacional del Perú (PNP) El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes, con la participación de una comitiva de 23 personas, entre ellas el coronel Hans Ruiz, jefe de la Oficina Central Nacional de Lima, fiscales adjuntos y responsables de la causa.

El jefe de Interpol Paraguay,
El jefe de Interpol Paraguay, Julio Maldonado, destacó la coordinación entre organismos y confirmó que la extradición responde a delitos graves como secuestro, asociación criminal y homicidios en Lima y otros países - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

El jefe de Interpol Paraguay, Julio Maldonado, ofreció a los medios detalles sobre la operación y resaltó la coordinación entre los diferentes organismos involucrados. Maldonado explicó que la jornada comenzó con la extracción de Moreno Hernández de la penitenciaría, donde fue sometido a una revisión médica a cargo del forense del Poder Judicial, en presencia de los jueces especializados.

“Todo el procedimiento, desde la extracción hasta el traslado a la Fuerza Aérea, se realizó sin inconvenientes, gracias a la colaboración entre las dependencias policiales y judiciales”, afirmó el jefe policial ante las cámaras de América TV y otros canales.

A lo largo de la conferencia, Maldonado evitó profundizar en los aspectos jurídicos del caso y se concentró en los detalles del operativo. No obstante, confirmó que la extradición se realizó por delitos graves, incluyendo secuestro, asociación criminal y homicidios cometidos en Lima y en otros países.

“Sobre los hechos por los que se le imputa, corresponde a las autoridades jurisdiccionales brindar información completa, pero se le vincula con delitos de secuestro, asociación criminal y homicidios”, señaló el representante de Interpol.

El proceso de extradición incluyó estrictas medidas de seguridad, especialmente por versiones no confirmadas sobre posibles intentos de fuga o amenazas a funcionarios del penal.

Erick Moreno Hernández es uno
Erick Moreno Hernández es uno de los delincuentes más peligrosos y buscados en el Perú, debido a que se encuentra implicado detrás de los secuestros, extorsiones y asesinatos - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Maldonado aclaró que Moreno Hernández permaneció aislado en una celda de máxima seguridad, sin contacto con otros internos durante su estadía en la Penitenciaría Martín Mendoza. “Escuché comentarios sobre la posibilidad de un intento de fuga, pero la cantidad y especialización del personal policial permitieron garantizar el resultado del operativo”, puntualizó.

Respecto a la actitud del extraditado, la autoridad aseguró que, durante la inspección médica previa al vuelo, el detenido manifestó su conformidad para ser entregado a las autoridades peruanas y someterse a la justicia de su país.

El operativo incluyó la participación de miembros de la Policía de Cordillera, el jefe de prevención local, la Comisaría Sexta de Emboscada y el director del centro penitenciario, quienes trabajaron en conjunto para asegurar cada etapa del traslado. Sin incidentes ni reportes de amenazas a los funcionarios durante el proceso, la operación fue calificada como exitosa por las autoridades paraguayas.

Con la extradición de Erick Moreno Hernández, las autoridades de Perú esperan avanzar en las investigaciones y procesos judiciales vinculados a los delitos más graves atribuidos al extraditado.

Temas Relacionados

InterpolEl MonstruoErick MorenoParaguayperu-noticias

Más Noticias

‘El Monstruo’ llega al Perú: ¿qué sigue en su proceso judicial?

En medio de fuertes medidas de seguridad, Erick Moreno Hernández fue trasladado desde la Penitenciaría de Emboscada al aeropuerto Silvio Pettirossi, donde será entregado a las autoridades peruanas

‘El Monstruo’ llega al Perú:

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 28 de enero de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del

Martín Riepl y Fátima Chávez juntos tras su retiro de La Roro Network: así reaccionó Carlos Orozco

Los periodistas fueron presentados en un canal de TV, luego de su inesperada salida del canal digital. Orozco reveló detalles inesperados

Martín Riepl y Fátima Chávez

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se definirán a los clasificados en la Champions League. También, Boca Juniors y River Plate jugarán en Argentina. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, miércoles 28

Es oficial: las AFP podrán tomar ahora más fondos de los jubilados peruanos para invertir en el extranjero

El Banco Central de Reserva eleva al 50,5% el límite operativo de inversión extranjera para fondos de pensiones desde febrero de 2026

Es oficial: las AFP podrán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos reaparece con fractura

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

ENTRETENIMIENTO

Martín Riepl y Fátima Chávez

Martín Riepl y Fátima Chávez juntos tras su retiro de La Roro Network: así reaccionó Carlos Orozco

Suheyn Cipriani enfrenta a usuario y le aclara que es la futura esposa de Macarius: “No soy su saliente, soy su mujer”

Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario: día,

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso sexual contra su hijo: “Me ha contado algunas cosas”

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”