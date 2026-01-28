Jefe de Interpol Paraguay ofrece detalles sobre la entrega de ‘El Monstruo’ a la Justicia del Perú

Julio Maldonado, jefe de Interpol Paraguay, ofrece una conferencia de prensa detallando el exitoso operativo de extradición del ciudadano peruano Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. Conoce los pormenores del traslado desde la penitenciaría hasta la entrega a las autoridades peruanas. América TV

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue entregado a la Justicia del Perú por parte de las autoridades paraguayas la mañana del miércoles. El procedimiento se llevó a cabo bajo un estricto operativo de seguridad en Asunción, que incluyó la participación de cerca de cien agentes armados con fusiles de largo alcance, el apoyo de un helicóptero y vehículos tácticos.

La entrega de este delincuentes se realizó en cumplimiento de una disposición judicial emitida por la Policía de Paraguay, a través de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado.

Desde tempranas horas, el operativo incluyó la extracción del detenido de su celda de máxima seguridad y su traslado directo a la Prefectura Aérea, donde aguardaba un avión Antonov de la Policía Nacional del Perú (PNP) El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes, con la participación de una comitiva de 23 personas, entre ellas el coronel Hans Ruiz, jefe de la Oficina Central Nacional de Lima, fiscales adjuntos y responsables de la causa.

El jefe de Interpol Paraguay, Julio Maldonado, destacó la coordinación entre organismos y confirmó que la extradición responde a delitos graves como secuestro, asociación criminal y homicidios en Lima y otros países - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

El jefe de Interpol Paraguay, Julio Maldonado, ofreció a los medios detalles sobre la operación y resaltó la coordinación entre los diferentes organismos involucrados. Maldonado explicó que la jornada comenzó con la extracción de Moreno Hernández de la penitenciaría, donde fue sometido a una revisión médica a cargo del forense del Poder Judicial, en presencia de los jueces especializados.

“Todo el procedimiento, desde la extracción hasta el traslado a la Fuerza Aérea, se realizó sin inconvenientes, gracias a la colaboración entre las dependencias policiales y judiciales”, afirmó el jefe policial ante las cámaras de América TV y otros canales.

A lo largo de la conferencia, Maldonado evitó profundizar en los aspectos jurídicos del caso y se concentró en los detalles del operativo. No obstante, confirmó que la extradición se realizó por delitos graves, incluyendo secuestro, asociación criminal y homicidios cometidos en Lima y en otros países.

“Sobre los hechos por los que se le imputa, corresponde a las autoridades jurisdiccionales brindar información completa, pero se le vincula con delitos de secuestro, asociación criminal y homicidios”, señaló el representante de Interpol.

El proceso de extradición incluyó estrictas medidas de seguridad, especialmente por versiones no confirmadas sobre posibles intentos de fuga o amenazas a funcionarios del penal.

Erick Moreno Hernández es uno de los delincuentes más peligrosos y buscados en el Perú, debido a que se encuentra implicado detrás de los secuestros, extorsiones y asesinatos - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Maldonado aclaró que Moreno Hernández permaneció aislado en una celda de máxima seguridad, sin contacto con otros internos durante su estadía en la Penitenciaría Martín Mendoza. “Escuché comentarios sobre la posibilidad de un intento de fuga, pero la cantidad y especialización del personal policial permitieron garantizar el resultado del operativo”, puntualizó.

Respecto a la actitud del extraditado, la autoridad aseguró que, durante la inspección médica previa al vuelo, el detenido manifestó su conformidad para ser entregado a las autoridades peruanas y someterse a la justicia de su país.

El operativo incluyó la participación de miembros de la Policía de Cordillera, el jefe de prevención local, la Comisaría Sexta de Emboscada y el director del centro penitenciario, quienes trabajaron en conjunto para asegurar cada etapa del traslado. Sin incidentes ni reportes de amenazas a los funcionarios durante el proceso, la operación fue calificada como exitosa por las autoridades paraguayas.

Con la extradición de Erick Moreno Hernández, las autoridades de Perú esperan avanzar en las investigaciones y procesos judiciales vinculados a los delitos más graves atribuidos al extraditado.