Perú

Esto es lo que los colegios no te pueden exigir en la lista de útiles de tu hijo este año escolar 2026

Además, Indecopi establece que la entrega de útiles debe ser gradual y no puede exigirse la lista completa el primer día de clases

Guardar
utiles escolares
utiles escolares

Con el inicio del Año Escolar 2026 cada vez más cerca, miles de padres de familia en el Perú revisan con preocupación las listas de útiles escolares entregadas por los colegios. Sin embargo, no todo lo que aparece en estas listas es obligatorio ni permitido. La Asociación Peruana de Consumidores (Aspec) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) detallan las reglas claras para proteger a las familias de exigencias indebidas.

Materiales que NO pueden exigir los colegios particulares

Uno de los reclamos más frecuentes es la inclusión de materiales destinados al uso del docente. Según información del Indecopi, los colegios no pueden exigir a los alumnos llevar plumones, tizas, marcadores u otros insumos que utiliza el profesor para dictar clases.

En muchos casos se solicita, por ejemplo, una gran cantidad de plumones por alumno “para el aula” o “para el profesor”. Esta práctica es indebida, ya que los materiales de enseñanza son responsabilidad de la institución educativa, no de las familias. Estas exigencias no pueden condicionar el servicio educativo ni figurar como obligatorias en la lista de útiles.

Tampoco está permitido incluir productos de limpieza o aseo personal para el aula, ya que no están directamente relacionados con el aprendizaje del estudiante.

Otras reglas clave que deben cumplir los colegios

El precio de los útiles
El precio de los útiles se encuentra en un monto módico en las galerías de Mesa Redonda. Crédito: Andina

Indecopi recuerda a los padres de familia que las instituciones educativas privadas deben respetar las siguientes disposiciones:

  • Entrega gradual de útiles: No se puede exigir la entrega completa de la lista el primer día de clases. El plazo debe ser progresivo y no menor a 30 días calendario desde el inicio del año escolar.
  • Prohibición de marcas específicas: Los colegios no pueden obligar a comprar útiles de una marca determinada ni en tiendas específicas.
  • Uso directo del alumno: Solo pueden solicitarse materiales que el estudiante utilice directamente en su proceso de aprendizaje.

¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció, mediante la Resolución Ministerial N.° 501-2025, que el Año Escolar 2026 en los colegios públicos comenzará el lunes 16 de marzo y culminará el viernes 18 de diciembre.

El calendario se divide en cuatro bloques de clases, intercalados con semanas de gestión pedagógica en las que los estudiantes no asisten a clases, pero los docentes realizan labores de planificación y evaluación.En el caso de los colegios privados, estos pueden ajustar sus fechas de inicio según su planificación interna.

¿Cuánto cuesta la lista de útiles?

De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, el gasto promedio en útiles escolares para 2026 oscila entre S/600 y S/1.200 por alumno, dependiendo de si se incluyen libros, cuadernos especiales o dispositivos tecnológicos.

Consejos para reducir gastos

Especialistas recomiendan a los padres:

  • Reutilizar útiles en buen estado de años anteriores.
  • Organizar compras grupales para acceder a descuentos.
  • Verificar que los productos cumplan con estándares de calidad y seguridad.

Infórmate y defiende tus derechos

Conocer estas normas no solo ayuda a reducir gastos innecesarios, sino que también protege el derecho de los estudiantes a una educación sin condicionamientos indebidos. Ante cualquier abuso, los padres pueden acudir a Indecopi para presentar su reclamo.

Temas Relacionados

IndecopiAño Escolar 2026lista de útiles escolaresperu-noticias

Más Noticias

Fuertes vientos forman remolinos que arrasan con techos en Tumbes

Las ráfagas arrastraron materiales por el aire y causaron momentos de desesperación y riesgo entre las familias afectadas

Fuertes vientos forman remolinos que

Petroperú: remueven a Gerente Legal de la petrolera tras denuncia penal a gerente general Rita López

La primera empresa del país enfrenta denuncias cruzadas y pugnas de poder tras el nombramiento reciente de Rita López como gerenta general

Petroperú: remueven a Gerente Legal

Estos son los miembros del Tribunal de Honor del JNE para las Elecciones 2026

Miembros velarán por el cumplimiento del Pacto Ético Electoral, compromiso asumido por 29 agrupaciones para que los comicios se desarrollen sin violencia

Estos son los miembros del

Miranda Capurro ya tenía planeado irse de Zaca TV por “nuevas oportunidades”: “No podía atarse por un año”

El productor Gino Tassara aseguró que fue la propia influencer quien le reveló esta información mucho antes de hacerse pública

Miranda Capurro ya tenía planeado

Cajamarca, nuevo foco de minería ilegal impulsada por empresarios chinos desplazados de La Libertad

La región Cajamarca tendría presencia de mineros ilegales y redes criminales vinculadas a la explotación minera en Hualgayoc, Chugur, Bambamarca y El Indin

Cajamarca, nuevo foco de minería
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Estos son los miembros del

Estos son los miembros del Tribunal de Honor del JNE para las Elecciones 2026

Queman cartel de César Acuña en Jaén y rechazan campaña de Alianza para el Progreso

José Jerí no cumplirá plazo y pospone la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana hasta febrero

Rafael López Aliaga: “Si fuera alcohólico vendría con mi trago (a la entrevista), tipo Alejandro Toledo”

Condenan a la procuradora General del Estado, María Caruajulca, por omisión y rehusamiento de actos funcionales

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro ya tenía planeado

Miranda Capurro ya tenía planeado irse de Zaca TV por “nuevas oportunidades”: “No podía atarse por un año”

Rodrigo González acusó a Sergio Galliani de malos tratos a actrices, pero Gigi Mitre lo defiende

Hermana de ‘El Viejo’ Rodríguez da detalles de su estado de salud y descarta versiones alarmantes: “Él no para”

María Pía Copello ironiza la salida de integrantes de Zaca TV y seguidores reaccionan: “La real María Fría”

EEG Desafío 14: Flavia López, Emilio Jaime, Patricio Parodi y más fueron los primeros ingresos de la temporada

DEPORTES

Oliver Sonne deja la Premier

Oliver Sonne deja la Premier League y jugará junto a Joao Grimaldo: préstamo confirmado del ‘Vikingo’ a Sparta Praga

Alianza Lima forzó el retorno de jugador prestado a Cienciano para reemplazar a Miguel Trauco: “Va a tener que pagar para recuperarlo”

Presidente del Club 2 de Mayo toma recaudos en Copa Libertadores 2026: “Es una lucha entre David y Goliat, enfrentamos al todopoderoso Alianza Lima”

Bassco Soyer está imparable con Gil Vicente: actuación goleadora contra SC Farense en la Liga Revelação

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026