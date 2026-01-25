Año Escolar 2026: Las acciones ejecutadas por Minedu para asegurar el inicio de clases para más de 6.2 millones de estudiantes

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció que el último día de clases del año escolar 2025 será el viernes 19 de diciembre, fecha que marca el cierre formal de actividades académicas en colegios públicos y privados a nivel nacional. | Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha un conjunto de acciones para asegurar que más de 6′225.274 escolares de educación básica regular inicien el año lectivo 2026 en condiciones adecuadas, tras una planificación que involucra la supervisión de procesos críticos en el sistema público.

La estrategia contempla el monitoreo de la matrícula escolar, la entrega de materiales educativos, la contratación de docentes y auxiliares y el mantenimiento preventivo de locales escolares.

Estas medidas buscan que las clases arranquen sin contratiempos en los 53.631 colegios públicos del país, distribuidos entre 10.989 ubicados en zonas urbanas y 42 642 en áreas rurales.

Este despliegue abarca tanto la atención educativa en las ciudades como en los territorios rurales, donde la coordinación es clave para responder a desafíos logísticos y sociales.

El titular de la cartera, Jorge Figueroa Guzmán, señaló que el trabajo articulado entre el Gobierno nacional, las regiones y las 225 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) fortalece la capacidad de respuesta.

“Estamos revisando cada proceso junto con las regiones y las UGEL para que el año escolar empiece bien en todo el país y las familias tengan la tranquilidad de que sus hijos iniciarán clases en condiciones adecuadas”, afirmó Figueroa Guzmán.

La cifra total de escolares beneficiados comprende más de 4.3 millones en zonas urbanas y cerca de 1.9 millones en zonas rurales.

Ministerio de Educación definió las fechas clave para el inicio del año escolar 2026| Andina

<b>Calendario, seguimiento y capacitación docente</b>

Según informó el Minedu, el ciclo escolar está previsto para comenzar el lunes 16 de marzo, en línea con la Resolución Ministerial N° 501–2025.

Se estableció que el calendario académico 2026 tenga un ciclo lectivo de 36 semanas netas de clases, repartidas en cuatro bloques.

Entre cada uno de ellos, se han programado ocho semanas de gestión institucional, espacios dedicados a actividades administrativas, planificación y actualización pedagógica. El cronograma arrancará con una semana de gestión docente del 2 al 13 de marzo.

Los bloques de clases se desarrollarán entre el 16 de marzo y el 18 de diciembre, con semanas intercaladas para gestión y capacitación.

Durante el receso vacacional, que se extiende desde el 19 de diciembre hasta el inicio del nuevo año escolar, los docentes continuarán con labores administrativas y de organización interna hasta el 31 de diciembre.

Este tiempo permitirá capacitaciones, evaluaciones y la preparación del siguiente ciclo lectivo, a fin de asegurar una transición fluida en el sistema educativo.

Las semanas de gestión institucional tienen como propósito que los maestros actualicen estrategias pedagógicas, revisen el avance curricular y coordinen actividades escolares.

La alternancia entre periodos de clases y gestión busca optimizar la calidad educativa y atender las necesidades de los estudiantes en todo el país.

El sistema implementado por el Ministerio de Educación incluye la identificación temprana de alertas, la recolección de información desde el territorio y la coordinación con direcciones regionales. Este esquema permite responder de manera oportuna a desafíos que puedan surgir en la matrícula, infraestructura o distribución de materiales, especialmente durante los meses previos al inicio de clases.

