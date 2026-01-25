Perú

Año Escolar 2026: Las acciones ejecutadas por Minedu para asegurar el inicio de clases para más de 6.2 millones de estudiantes

Millones de escolares esperan el regreso a las aulas el 16 de marzo. El Ministerio de Educación coordina matrícula, materiales, contratación de docentes y monitoreo a nivel nacional para asegurar la continuidad educativa

Guardar
El Ministerio de Educación (Minedu)
El Ministerio de Educación (Minedu) estableció que el último día de clases del año escolar 2025 será el viernes 19 de diciembre, fecha que marca el cierre formal de actividades académicas en colegios públicos y privados a nivel nacional. | Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha un conjunto de acciones para asegurar que más de 6′225.274 escolares de educación básica regular inicien el año lectivo 2026 en condiciones adecuadas, tras una planificación que involucra la supervisión de procesos críticos en el sistema público.

La estrategia contempla el monitoreo de la matrícula escolar, la entrega de materiales educativos, la contratación de docentes y auxiliares y el mantenimiento preventivo de locales escolares.

Estas medidas buscan que las clases arranquen sin contratiempos en los 53.631 colegios públicos del país, distribuidos entre 10.989 ubicados en zonas urbanas y 42 642 en áreas rurales.

Este despliegue abarca tanto la atención educativa en las ciudades como en los territorios rurales, donde la coordinación es clave para responder a desafíos logísticos y sociales.

El titular de la cartera, Jorge Figueroa Guzmán, señaló que el trabajo articulado entre el Gobierno nacional, las regiones y las 225 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) fortalece la capacidad de respuesta.

“Estamos revisando cada proceso junto con las regiones y las UGEL para que el año escolar empiece bien en todo el país y las familias tengan la tranquilidad de que sus hijos iniciarán clases en condiciones adecuadas”, afirmó Figueroa Guzmán.

La cifra total de escolares beneficiados comprende más de 4.3 millones en zonas urbanas y cerca de 1.9 millones en zonas rurales.

Ministerio de Educación definió las
Ministerio de Educación definió las fechas clave para el inicio del año escolar 2026| Andina

<b>Calendario, seguimiento y capacitación docente</b>

Según informó el Minedu, el ciclo escolar está previsto para comenzar el lunes 16 de marzo, en línea con la Resolución Ministerial N° 501–2025.

Se estableció que el calendario académico 2026 tenga un ciclo lectivo de 36 semanas netas de clases, repartidas en cuatro bloques.

Entre cada uno de ellos, se han programado ocho semanas de gestión institucional, espacios dedicados a actividades administrativas, planificación y actualización pedagógica. El cronograma arrancará con una semana de gestión docente del 2 al 13 de marzo.

Los bloques de clases se desarrollarán entre el 16 de marzo y el 18 de diciembre, con semanas intercaladas para gestión y capacitación.

Durante el receso vacacional, que se extiende desde el 19 de diciembre hasta el inicio del nuevo año escolar, los docentes continuarán con labores administrativas y de organización interna hasta el 31 de diciembre.

Este tiempo permitirá capacitaciones, evaluaciones y la preparación del siguiente ciclo lectivo, a fin de asegurar una transición fluida en el sistema educativo.

Las semanas de gestión institucional tienen como propósito que los maestros actualicen estrategias pedagógicas, revisen el avance curricular y coordinen actividades escolares.

La alternancia entre periodos de clases y gestión busca optimizar la calidad educativa y atender las necesidades de los estudiantes en todo el país.

El sistema implementado por el Ministerio de Educación incluye la identificación temprana de alertas, la recolección de información desde el territorio y la coordinación con direcciones regionales. Este esquema permite responder de manera oportuna a desafíos que puedan surgir en la matrícula, infraestructura o distribución de materiales, especialmente durante los meses previos al inicio de clases.

<br>

Temas Relacionados

Año Escolar 2026MineduColegiosperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

El plantel que conduce Javier Rabanal será presentado ante su público y posteriormente disputará un encuentro frente a uno de los equipos más destacados de Chile en el estadio Monumental de Ate. Todas las novedades y momentos clave del evento estarán disponibles en esta cobertura

Universitario vs U. de Chile

Melissa Paredes apareció como conductora de ‘Estás en todas’ junto a ‘Choca’ Mandros: “¿Se quedará?"

La aparición de la actriz generó gran expectativa, tras la reciente salida de Natalie Vértiz. El canal aún no confirma si Paredes asumirá el rol de manera permanente.

Melissa Paredes apareció como conductora

Envío de remesas desde Perú se duplicó en 2025 y alcanzó más de US$ 167 millones: España es el principal destino

El informe señala que el volumen total de transferencias internacionales en el país superó los US$ 366 millones, consolidando a Perú como uno de los mercados más dinámicos de la región

Envío de remesas desde Perú

Cómo luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

A un año de la apertura del mall, el megaproyecto empresarial de Farfán, el espacio luce vacío según reportes recientes de ‘Amor y Fuego’.

Cómo luce ‘KM 40′, el

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los precios más bajos de gasolina y diésel

Todos los días el precio de la gasolina cambia, por lo que es sumamente importante que estés enterado de los precios más recientes

Cómo ahorrar en combustible en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno impulsa proyecto de ley

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera ondea en la embajada mexicana

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes apareció como conductora

Melissa Paredes apareció como conductora de ‘Estás en todas’ junto a ‘Choca’ Mandros: “¿Se quedará?"

Cómo luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

Abel Lobatón sorprende al aparecer con las hijas de Samahara Lobatón luego de ser rechazado por ella

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

‘El Viejo’ Rodríguez agradece las muestras de apoyo y aclara que su cuenta no está hackeada

DEPORTES

Universitario vs U. de Chile

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

Alan Cantero intercambió camiseta con Lionel Messi tras goleada de Alianza Lima a Inter Miami: “Ojalá no me despierte de este sueño”

Pablo Guede rompe el silencio tras denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco: “Más que molestarme, me duele”

Partidos de hoy, sábado 24 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Goles de Paolo Guerrero para doblete en Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026