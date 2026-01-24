Mató a su propio hijo, dio aviso a la policía y durante las diligencias confesó por qué lo hizo: “Me dio pena”

En declaraciones a la prensa, autoridades policiales confirman la confesión de una madre que asesinó a su hijo de aproximadamente 20 años. La mujer será sometida a exámenes psicológicos para determinar su estado mental al momento de cometer el execrable acto. Fuente: Exitosa Cusco

Un crimen de extrema violencia ha conmocionado al distrito de Quiquijana, en la provincia de Quispicanchi, en Cusco, tras el hallazgo del cuerpo decapitado de un joven de dieciocho años en el sector Nueva Esperanza, comunidad de Pata Quehuar. El cadáver fue encontrado dentro de su vivienda, con las manos atadas con un chumpi (faja andina), lo que generó alarma entre vecinos y autoridades por la brutalidad del hecho.

La madre de la víctima, Yolanda Cañihua (43), fue quien notificó a la Policía Nacional la mañana del jueves 22 de enero para solicitar una constatación policial. Durante las diligencias iniciales, los agentes detectaron indicios sospechosos y procedieron a intervenirla, quedando detenida como principal sospechosa. El caso fue derivado a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Cusco para profundizar las pesquisas.

La noticia impactó de manera profunda a la población local, que sigue de cerca cada avance del caso.

Joven fue asesinado por su madre en su propio hogar

El cuerpo del joven fue hallado en el interior de la vivienda familiar, decapitado y con las manos atadas con una faja andina. El hallazgo, realizado por efectivos policiales tras la notificación de la madre, evidenció la gravedad y violencia del suceso.

El cuerpo del joven fue encontrado decapitado y con las manos atadas, luego de que su madre alertara a la policía en Quiquijana. Foto: Facebook / Inka Visión

El general de la Región Policial Cusco, Virgilio Velázquez, explicó: “Inicialmente, tomamos conocimiento por los vecinos, que dan cuenta a la policía del lugar. Ya estaba consumado este hecho”. Además, detalló que la madre fue quien pidió la constatación policial, información que fue confirmada por la comisaría local.

Velázquez agregó: “Tenemos información de que ella decapitó la cabeza de su hijo. Así se produjo este execrable hecho”. El oficial también aclaró que, aunque en el lugar no se encontró evidencia inmediata de terceros, la participación de otras personas no ha sido descartada: “Estamos en investigación. Podría existir participación de terceros, pero eso se va a determinar en la investigación que estamos llevando a cabo”.

Madre confesó el crimen argumentando que no soportaba ver sufrir a su hijo

Durante las primeras diligencias, Yolanda Cañihua fue intervenida por la policía y, en los interrogatorios iniciales, admitió haber asesinado a su hijo. Según la autoridad policial, la mujer declaró que su motivación fue evitar el sufrimiento del joven: “En las primeras diligencias acepta haber cometido este crimen, según indica, para que no sufra su hijo”, afirmó el general Velázquez.

La madre relató a los agentes que actuó sola y reiteró que nadie la ayudó en el crimen. “Sola, sola”, respondió cuando le preguntaron si tuvo algún cómplice. Además, justificó su accionar mencionando las condiciones de vida de su hijo, quien tenía discapacidad auditiva y del habla, había sido discriminado y había regresado de Lima en estado de abandono. “Me da pena, ya no soporto que a mi gente traten así”, dijo durante su testimonio.

Cabe precisar que según fuentes policiales citadas por RPP Noticias, el fallecido aparentemente padecía problemas de salud que le provocaban convulsiones.

Una madre en Quiquijana, Cusco, confiesa haber asesinado a su hijo, argumentando que lo hizo para terminar con su sufrimiento debido a sus múltiples discapacidades y al maltrato social que recibía. Fuente: Exitosa Cusco

Velázquez precisó que la detención de Cañihua se mantiene y que la investigación busca esclarecer si la mujer actuó con plena conciencia. “Vamos a realizar los exámenes correspondientes para ver cómo está su salud mental. Hay que esperar los resultados del examen psicológico y otras pruebas para poder determinar qué tan consciente pudo haber estado al cometer este crimen”, concluyó el jefe policial.

Investigación por asesinato incluye exámenes de salud mental

La DIVINCRI Cusco continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del crimen y el grado de responsabilidad penal de Yolanda Cañihua. Las autoridades han ordenado exámenes psicológicos y psiquiátricos para establecer si actuó con plena conciencia o si existe algún factor de inimputabilidad.

El general Velázquez resaltó la importancia de estos exámenes: “No sé si podríamos hablar de conciencia en esas circunstancias. Habrá que esperar los resultados para saber qué tan consciente podría haber estado para cometer este crimen”. Mientras tanto, la policía mantiene abiertas todas las hipótesis y la mujer permanece en calidad de detenida.

El crimen ha causado una profunda conmoción en la comunidad de Quiquijana, donde la brutalidad del acto y la relación directa entre víctima y presunta autora han generado debates sobre la salud mental, la exclusión social y la falta de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad. Vecinos y autoridades locales expresaron preocupación y pidieron mayores acciones de prevención.

Números de emergencia para ayuda psiquiátrica

Ante situaciones de crisis emocional o necesidad de atención en salud mental, se pueden contactar las siguientes líneas de ayuda:

Línea 113 Salud Mental: 113, opción 5 (Ministerio de Salud)

Línea 100: Atención psicológica y orientación ante casos de violencia

Buscar ayuda profesional a tiempo puede salvar vidas y prevenir tragedias.