Sicarios persiguen y ejecutan a un hombre a balazos en la puerta de un mercado del Rímac

Un nuevo episodio de violencia sacudió el distrito del Rímac cuando sicarios vestidos como empleados municipales persiguieron y asesinaron a balazos a un hombre en el interior del mercado Cooperativa El Trébol. El crimen, cometido el lunes 19 de enero en la cuadra cinco del jirón Perricholi, desató terror entre vecinos y comerciantes, quienes reclamaron la falta de resguardo policial pese al estado de emergencia que rige en Lima y Callao.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos por Exitosa, 24 Horas de Panamericana Televisión y ATV Noticias confirmaron la violencia con la que actuaron los atacantes. La víctima, identificada como Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez, de treinta y ocho años, se encontraba reunida con amigos en los exteriores del mercado cuando, de manera sorpresiva, fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos, vestido con uniforme de limpieza pública, abrió fuego sin advertencia, obligando a su objetivo a correr por su vida.

En su intento de huida, Carhuaz Ramírez ingresó al mercado, pero fue alcanzado por los disparos. Sus amigos y testigos lo trasladaron rápidamente en un mototaxi hasta el hospital Cayetano Heredia, donde solo se pudo certificar su deceso. El crimen ocurrió en una zona de intenso tránsito comercial, lo que acentuó el miedo en la comunidad y expuso la vulnerabilidad del distrito frente a la delincuencia, a pesar de las medidas extraordinarias vigentes.

Ataque a plena luz del día dentro del mercado Cooperativa El Trébol desata el temor en el Rímac. Captura: Latina Noticias

Sicarios persiguen hasta matar a su víctima dentro de mercado en el Rímac

El ataque se ejecutó con una precisión escalofriante. Según las imágenes y reportes periodísticos, dos sujetos en motocicleta llegaron por la calle Rázuri hasta la zona donde Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez conversaba con sus amigos. Uno de ellos, vestido con uniforme azul de limpieza pública, descendió y comenzó a disparar directamente contra la víctima.

Sicarios disfrazados de trabajadores municipales persiguieron y ejecutaron a la víctima entre comerciantes y clientes. Foto: Composición Infobae Perú

“Estaba conversando con todos sus amigos, con todas sus amistades. Cuando vienen, lo interceptan y pasa lo que pasó”, relató un testigo del crimen. Malherido tras recibir los primeros impactos, Carhuaz Ramírez intentó escapar ingresando al mercado, pero el atacante lo siguió y continuó disparando en su interior. En cuestión de segundos, el sicario salió del recinto, subió a la motocicleta conducida por su cómplice y se dio a la fuga sin que nadie pudiera intervenir.

La policía recogió en la escena diez casquillos de bala y analiza las grabaciones de cámaras de seguridad. La brutalidad del acto quedó marcada en la memoria de quienes presenciaron el ataque: “De la nada, salió una moto por esa cuadra, se bajó un chico, comenzó a disparar, nosotros corrimos, los otros se tiraron al piso y vino la moto y lo acribilló”, relató un amigo de la víctima.

La víctima jugaba cartas poco antes de ser atacada

Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez, de 38 años, era conocido en el barrio por frecuentar la zona. La mañana del crimen se encontraba jugando cartas y conversando con mototaxistas y amigos en la puerta del mercado. Un amigo cercano explicó en diálogo con ATV Noticia: “Como siempre nos reunimos acá, porque este es un paradero donde se le da el servicio a toda la gente del barrio. Y estábamos conversando. (...) Siempre fue discreto con sus cosas y todo lo demás”.

Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez fue sorprendido cuando jugaba cartas y conversaba con amigos en la puerta del mercado. Foto: Composición Infobae Perú

Después de la ráfaga de disparos, fueron los propios allegados quienes lo levantaron y lo subieron a un mototaxi en un intento desesperado por salvarle la vida. “Sí, lo levantamos entre nosotros mismos. Mi amigo lo levantó. Con mi amiga lo subieron a la moto y lo llevaron. Cuando llegó allá, ya sin signos de vida él”, contó un testigo del crimen.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables. Hasta ahora, la información recabada no ha vinculado a la víctima con amenazas previas o actividades ilícitas, y los comerciantes del mercado se han mostrado cautelosos por temor a represalias.

Piden frenar la violencia en la zona

El asesinato ha intensificado el reclamo de la comunidad por mayor presencia policial y patrullaje constante en la zona. Vecinos y comerciantes, alarmados por la facilidad con la que los sicarios actuaron, han expresado su indignación ante la falta de resguardo. “Acá todo esto es una porquería. Deben de limpiar todo esto. Y acá se juntan toditos los mototaxistas”, expresó un vecino de la zona.

Vecinos y comerciantes exigen mayor presencia policial y acciones urgentes para frenar la violencia en el distrito. Captura 24 Horas

El temor se ha apoderado de quienes trabajan y residen en las inmediaciones del mercado Cooperativa El Trébol. Muchos prefieren guardar silencio, pero coinciden en la necesidad urgente de que las autoridades tomen medidas. El hecho de que los delincuentes hayan podido ingresar armados y ejecutar el crimen en pleno horario comercial refleja el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra el distrito.

El caso de Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez se suma a una serie de crímenes que han conmocionado al Rímac y a Lima. Mientras la investigación policial avanza, la comunidad espera respuestas y acciones concretas que frenen la violencia y devuelvan la tranquilidad a sus calles.