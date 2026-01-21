Perú

Colectivero asesinado en La Victoria: Nuevos detalles de crimen perpetuado en la av. México

Cámaras de seguridad y videos de testigos se convierten en piezas clave para reconstruir el crimen de Diego Picone Pizarro, conductor de la ruta Lima-Ica, ejecutado en un paradero informal de la capital peruana

Un colectivero fue asesinado de al menos seis disparos en la cuadra 2 de la avenida México, en el distrito de La Victoria. Según testigos, dos sicarios a bordo de una motocicleta lo atacaron directamente mientras esperaba pasajeros cerca de un conocido terminal de buses. Latina

El asesinato de un conductor de transporte interprovincial en la avenida México, en el distrito de La Victoria, ha encendido las alarmas en el sector, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) sigue el rastro de los sicarios que ejecutaron el ataque en una zona marcada por la informalidad y la violencia.

La víctima, identificada como Diego Picone Pizarro, fue acribillada cerca de las 8 de la mañana de este miércoles 21 de enero mientras esperaba pasajeros en una de las bancas azules, a pocos metros de los terminales de Soyuz y Perú Bus. El crimen se cometió en plena vía pública, bajo la mirada de testigos que, por temor, han preferido mantenerse en el anonimato.

Dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron al colectivero y abrieron fuego sin mediar palabra, impactando a la víctima con al menos siete disparos.

Tras el ataque, los agresores huyeron rápidamente, dejando tras de sí decenas de pasajeros y trabajadores consternados. El área, según constató la policía, presentaba alta afluencia vehicular y peatonal, lo que refuerza la preocupación existente entre los transportistas.

Sicarios asesinan a colectivero al costado de varios terminales terrestres de la avenida México.

Cámaras y videos, claves en la investigación

Los peritos de criminalística de la Policía Nacional acordonaron la escena y levantaron al menos siete casquillos de bala.

Los investigadores consideran que la ruta de escape de los sicarios se ha vuelto un elemento central, ya que un video captado por un testigo muestra el momento exacto en el que los atacantes suben a la motocicleta y se dirigen hacia el distrito de Lince.

Estas imágenes, sumadas a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, forman parte de las pruebas principales para esclarecer el crimen.

El coronel a cargo de la División de Homicidios de la PNP indicó que el análisis de los registros visuales y la colaboración de testigos reservados permitirán reconstruir los minutos previos y posteriores al ataque.

“Estamos recopilando información de los paraderos informales y de los terminales cercanos, así como testimonios de personas que conocen los movimientos habituales de la víctima”, señaló el oficial tras el levantamiento de las primeras evidencias.

El vehículo de Picone fue puesto bajo custodia policial. La PNP solicitó la colaboración del propietario del automóvil para obtener datos sobre posibles amenazas previas o vínculos con mafias dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos, prácticas frecuentes en la zona, según han reportado tanto la prensa local como los propios transportistas.

Contexto de violencia y temor

El asesinato de Diego Picone Pizarro no es un caso aislado en la avenida México. La zona ha registrado incidentes similares, como la detonación de explosivos cerca del terminal de Soyuz en el último año. La presencia de paraderos informales, la ausencia de control estatal y el flujo constante de pasajeros han convertido el corredor en un terreno fértil para la actuación de organizaciones criminales.

Los testimonios recabados dan cuenta del temor que se ha instalado entre los colectiveros y comerciantes, quienes inician sus actividades desde la madrugada.

“La inseguridad es permanente, y muchos prefieren no declarar por miedo a represalias”, relató un trabajador del sector que presenció la escena, según el medio.

La violencia contra conductores y empresas de transporte interprovincial ha ido en aumento en los últimos años, alimentada por mafias vinculadas a la extorsión.

