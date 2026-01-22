Perú

Rímac: matan de una puñalada en el pecho a un joven de 19 años que volvía de trabajar al resistirse a un robo

La víctima, identificada como Martín Mamani Velásquez, regresaba a su vivienda al finalizar su jornada laboral cuando fue atacada por un delincuente que buscaba arrebatarle su mochila

Un joven de 19 años perdió la vida tras recibir una puñalada en el pecho al oponerse a un robo mientras regresaba de trabajar en el distrito limeño de Rímac. La víctima, identificada como Martín Mamani Velásquez, cursaba estudios de ingeniería en ciberseguridad y se dirigía a su vivienda en la avenida Alcázar cuando fue interceptado por un delincuente.

El ataque, ocurrido entre las avenidas Prolongación Tacna y La Capilla, conmocionó a la comunidad y puso de relieve la inseguridad en la zona.

Mamani Velásquez volvía a casa tras cumplir su jornada laboral, momento en que un hombre intentó arrebatarle su mochila con sus pertenencias. Su padre explicó que el joven se resistió al robo, lo que motivó al agresor a herirlo con un arma blanca.

El caso está bajo investigación del Departamento de Investigación Criminal del Rímac de la Policía Nacional.

“Al no poder el delincuente robarle, lamentablemente le clava un puñal en el pecho”, describió el padre en declaraciones a RPP. El joven fue trasladado a un hospital cercano, donde se confirmó su deceso.

Familia devastada

El padre de Martín Mamani Velásquez señaló que su hijo, el menor de la familia, había decidido trabajar durante las vacaciones para contribuir con el hogar y para afrontar sus propios gastos.

“Mis hijo es el menor… toma la decisión de en sus vacaciones, como siempre, aportar para la familia, incluso para él también”, relató el padre a América Noticias. Añadió que, aunque la familia tenía reservas por la inseguridad, finalmente apoyaron su decisión de buscar empleo.

La noticia de la muerte de Martín ha generado mensajes de solidaridad de vecinos y conocidos, quienes se acercaron a expresar sus condolencias. “Aún mi familia no lo puede asimilar. Hasta yo tampoco lo asimilo todavía. Para nosotros parece una pesadilla”, expresó el padre al canal televisivo.

Vecinos informaron que la delincuencia en la zona suele actuar en grupo. (Mininter)

Zona peligrosa

El crimen ocurrió en una zona que, según vecinos y familiares, es conocida por la reiterada presencia de asaltantes. “Esa zona es bien peligrosa, porque siempre roban”, advirtió el padre en América Noticias.

Testimonios recogidos señalan que los delincuentes suelen aguardar la salida de trabajadores para atacarlos en las inmediaciones. El padre de la víctima pidió mayor acción policial y justicia para su hijo: “Lo que pido es justicia. Al presidente, que acelere y con la pronta captura de este delincuente que nos ha causado bastante dolor”.

Vecinos informaron que la delincuencia en la zona suele actuar en grupo. “Las personas que viven por ahí me han dicho que lo han visto en varias oportunidades, no solamente a él, (ese delincuente) anda con dos personas más”, apuntó el padre durante la entrevista.

El crimen ocurrió en una zona que, según vecinos y familiares, es conocida por la reiterada presencia de asaltantes.

Investigación en curso

El caso está bajo investigación del Departamento de Investigación Criminal del Rímac. El cuerpo de Martín Mamani Velásquez ya fue retirado de la Morgue Central de Lima, mientras la familia solicita apoyo para que las autoridades identifiquen y capturen al responsable.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque, lo que podría ser clave para la identificación del agresor.

En declaraciones a América Noticias, el padre mencionó que siempre aconsejó a su hijo no oponerse a los asaltos, pero el joven, por su carácter, decidió resistirse: “Siempre le he aconsejado: ‘Nunca hagas esto, hijo. Lo material se puede recuperar’”. La reacción del joven, motivada por el esfuerzo personal que le costó adquirir sus pertenencias, derivó en el fatal desenlace.

Una moto lineal sortea las tranqueras de madera ubicadas en una calle del distrito del Rímac, que fueron puestas para combatir a la delincuencia. (Infobae Perú)

Contexto social y reacción ciudadana

El asesinato de Martín Mamani Velásquez ha puesto en evidencia los riesgos cotidianos que enfrentan jóvenes y trabajadores en zonas con alta incidencia de asaltos.

Vecinos y familiares demandan mayor presencia policial y acciones concretas para prevenir hechos similares. El padre agradeció el apoyo de las autoridades desde el primer momento, aunque la comunidad sigue exigiendo resultados y la detención del responsable.

“Por este medio pido justicia”, reiteró el padre, visiblemente afectado, durante la entrevista con América Noticias. La familia y los vecinos del Rímac permanecen a la espera de avances en la investigación y el esclarecimiento del caso.

