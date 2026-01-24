Magaly Medina se une al trend de fotos rosas con IA y asegura que así quedará luego de su cirugía. IG

Las redes sociales han sido tomadas por una ola de imágenes en tonos rosados y fondos minimalistas, simulando campañas oficiales de la marca Rhode, fundada por Hailey Bieber.

Influencers, celebridades y miles de usuarios han recreado este look utilizando aplicaciones de Inteligencia Artificial, generando un trend masivo que ha llenado Instagram de glamour digital.

Magaly Medina se suma con humor

Magaly Medina, la conductora de espectáculos, no quiso quedarse fuera de la tendencia. A través de sus redes sociales, la periodista compartió varias de estas imágenes rosas creadas con IA, acompañadas de una descripción que arrancó risas y comentarios:

“Uniéndome al trend y probando estilos diferentes a los pañuelos. Usamos IA para que ustedes imaginen cómo quedaré luego de la cirugía”, escribió en la descripción.

Con su característico toque irónico, Magaly se refirió a la próxima intervención estética que planea realizarse, desdramatizando el tema y mostrando su lado más espontáneo.

Otras figuras del espectáculo también se unen al trend

La fiebre de las fotos Rhode no es exclusiva de Magaly. Otras celebridades peruanas han compartido sus propias versiones, sumando creatividad y humor a la tendencia:

Ethel Pozo: “Wow IA. Este trend de @rhode y @haileybieber me tuvo pegada al celular por 3 horas, es que cada imagen es más linda que la otra!!! La primera vez que la vi pensé que una peruana influencer había sido contratada por esta increíble marca 🤩. Luego empecé a ver las mismas imágenes por todo Instagram 🤣 y me di cuenta del #trend y me uní, ¿te unes tú también?"

Dayanita: “Amo”

Tepha Loza: “Me la creí, Rhode”

Flavia Laos, entre otras.

Las redes se han llenado de comentarios, likes y compartidos, consolidando el trend como el más viral del momento.

¿Dónde y cómo hacer tu sesión Rhode con IA?

La aplicación responsable de este fenómeno es Glam IA, disponible en la Apple Store para iOS y Google Play para Android. Esta app permite a los usuarios subir sus fotos y elegir plantillas inspiradas en la campaña de Rhode, generando resultados profesionales en tonos rosas y fondos de tendencia.

Pasos para obtener tus fotos Rhode:

Descarga Glam IA desde la tienda de tu dispositivo. Toma o sube varias fotos de tu rostro. Elige la plantilla Rhode (la más popular del momento). Espera el resultado final: la IA procesará tus imágenes y generará la sesión lista para compartir en redes. Comparte tu resultado en Instagram, TikTok o la red social de tu preferencia.

Nota: Glam IA es una aplicación de paga. La suscripción semanal cuesta aproximadamente 176 pesos mexicanos (10,14 dólares), aunque ofrece dos fotos gratuitas si invitas a cinco amigos a unirse.

Magaly Medina revela que su regreso a la TV demorará

La expectativa por el regreso de Magaly Medina a la televisión sigue en aumento tras su reciente operación estética en Argentina. Aunque ya se han lanzado promociones sobre su retorno, la conductora explicó que aún no tiene una fecha definida para volver a pantalla.

Medina viajó a Buenos Aires para someterse a una cirugía de rejuvenecimiento facial conocida como “deep plane”. Las primeras imágenes mostrando su rostro hinchado generaron debate y comentarios en el medio artístico. En diálogo con Infobae Perú, la periodista detalló cómo avanza su recuperación:

“Mis vacaciones siguen porque esta recuperación no es tan rápida. Todavía tengo la mitad de la cara hinchada, el cuello deshinchándose y las suturas en el cuero cabelludo. No puedo usar secadora”, relató, manteniéndose optimista pese a las molestias posoperatorias.

El proceso incluye sesiones de drenaje linfático y otros cuidados médicos. “Estoy haciendo mis postoperatorios aquí con mi doctora de confianza. Esta operación fue complicada y la recuperación no es de un día para otro”, explicó.

Respecto a su regreso, Magaly Medina confirmó que ya coordina detalles con el canal y su equipo de producción, pero aún no puede anunciar una fecha exacta:

“Sé que hay mucha expectativa, pero necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro que está deshinchando dos kilos de maquillaje, como se necesita para salir en televisión cada noche”.

Por ahora, la “Urraca” prioriza su recuperación antes de volver a liderar el rating nocturno.

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video. ATV