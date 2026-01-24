Jefferson Farfán y cómo luce su mall ‘KM 40′ luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”. Amor y Fuego.

Mientras Jefferson Farfán sigue viviendo un momento muy especial con su pareja Xiomy Kanashiro, su mall, Km40, no estaría pasando por un buen momento al no registrar público.

El 2024 fue un año de grandes expectativas para Jefferson Farfán tras la inauguración de su centro comercial de tres pisos y más de trece mil metros cuadrados ubicado en el sur de Lima.

Sin embargo, a poco más de un año de su apertura, la realidad del mall es otra. De acuerdo a un informe presentado por el programa de Rodrigo González, el pasado 22 de enero, KM 40 lucía completamente vacío en plena temporada de verano, cuando tradicionalmente los centros comerciales de la zona suelen estar repletos de visitantes.

Rodrigo González: “Anda más vacío que mis cuentas a fin de mes”

Según la crónica transmitida por ‘Amor y Fuego’ y replicada en redes sociales, los reporteros que acudieron al mall durante el mediodía se encontraron con un escenario poco alentador:

“Nuestros sapos se dieron un salto por esos lares y se llevaron con la sorpresa de que anda más vacío que mis cuentas bancarias a fin de mes. No hay nadie. Y eso que es temporada alta, es verano, donde el mall debería estar llenecito. Pero aquí es todo lo contrario, con casi trece mil metros cuadrados de terreno y tres pisos que no tienen afluencia de público”.

La voz en off remarcó con ironía: “Definitivamente, este mall no será herencia para la hija que tiene con Darinka Ramírez (risas), porque no hay ganancias de nada”.

¿Por qué no despega el mall KM 40?

Diversos especialistas han señalado que, aunque el proyecto contaba con una ubicación estratégica en el sur de Lima, la competencia con otros centros comerciales, la falta de campañas publicitarias y la poca variedad de tiendas han dificultado la generación de tráfico constante.

Además, la situación económica nacional y la preferencia de los veraneantes por otras zonas comerciales han jugado en contra del desarrollo del mall.

Jefferson Farfán y su romántica sorpresa a Xiomy Kanashiro

A pesar de la situación empresarial, Jefferson Farfán atraviesa un buen momento en lo personal. El exfutbolista celebró el cumpleaños de su pareja, Xiomy Kanashiro, en República Dominicana el pasado 22 de enero.

La bailarina y actriz compartió en sus redes un mensaje de amor: “Un cumpleaños más juntos. Te amo mi Morchi”.

Por su parte, Farfán no se quedó atrás y publicó: “Feliz cumpleaños, mi China hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo”.

La pareja celebró con una romántica sorpresa organizada por Farfán, quien decoró la habitación con globos rojos, letras gigantes y una rosa, mostrando su lado más detallista y enamorado.

Rumores, advertencias y predicciones sobre el futuro amoroso de Farfán

Mientras disfruta de su relación, Jefferson Farfán también enfrenta rumores y advertencias en redes sociales. Recientemente, el exfutbolista advirtió a sus seguidores sobre estafas en línea que utilizan su imagen para promocionar un casino falso:

“Gente, mucho cuidado con estas propagandas falsas”, escribió, mostrando su incomodidad ante el uso indebido de su nombre.

En paralelo, un vidente consultado por medios de espectáculos vaticinó que la relación entre Farfán y Xiomy Kanashiro podría no durar más de tres años, aunque también dejó abierta la posibilidad de que el destino cambie.

¿Qué le depara el futuro al mall de Farfán?

El desafío de levantar el mall KM 40 es grande. El centro comercial, que abrió con bombos y platillos, hoy enfrenta el reto de reinventarse para captar público y lograr la rentabilidad esperada. L

os especialistas sugieren que una estrategia de rebranding, la inclusión de nuevas marcas ancla y una agenda de eventos podrían ser claves para revitalizar el espacio.

Por ahora, Farfán mantiene un perfil bajo sobre el futuro del mall, concentrando su energía en sus proyectos personales y familiares.

