Jefferson Farfán construirá su segundo centro comercial tras el éxito de KM40: “Él pone la plata”

Jefferson Farfán construirá su segundo centro comercial | América Hoy

Jefferson Farfán sigue enfocado en sus proyectos empresariales y ha decidido dejar atrás los asuntos del corazón. Tras su separación de Xiomy Kanashiro, el exfutbolista ha puesto su energía en un nuevo desafío: la construcción de su segundo centro comercial. Su amigo cercano y socio, Roberto Guizasola, confirmó que el exdeportista ya está en proceso de planificación para este ambicioso proyecto, cuyo lugar exacto aún se mantiene en reserva hasta que todo esté completamente definido.

El exjugador de Alianza Lima ha demostrado que su retiro del fútbol profesional a los 38 años no ha sido un freno para su crecimiento personal y financiero. En diciembre de 2024, inauguró KM40, un moderno centro comercial en Lurín, ubicado en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur.

Con una inversión aproximada de 70 millones de dólares, KM40 se convirtió en un importante proyecto familiar para Farfán, quien decidió apostar por este negocio gracias al consejo de su madre. El centro comercial cuenta con tres pisos, más de 200 tiendas y una variada oferta gastronómica, con el objetivo de consolidarse como un destino clave para los residentes del sur de Lima y turistas.

Jefferson Farfán en la apertura de KM40. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

Sin embargo, Jefferson Farfán no se conforma con este éxito y ya está planificando una nueva inversión en el sector inmobiliario. Roberto Guizasola sorprendió al revelar, en diálogo con ‘América Hoy’, que junto al exjugador de Alianza Lima trabajan en la creación de otro centro comercial.

“Es otro emprendimiento. Vamos a hacer otro mall. Estamos viendo, no se puede decir el lugar, pero vamos a hacer otro mall. Tenemos que producir, no estar en chismes. Son un conjunto de personas que están planificando hacer cosas. El que pone la plata es Jefferson, nosotros solamente ponemos la visión”, detalló Guizasola, destacando el rol protagónico del exfutbolista en la financiación del proyecto.

Jefferson Farfán se enfoca en sus negocios tras su ruptura, priorizando su crecimiento como empresario.

¿Sufrió por Xiomy Kanashiro?

En cuanto a su vida personal, Roberto Guizasola afirmó que Jefferson Farfán ha manejado su ruptura con Xiomy Kanashiro con mucha madurez y sin distracciones. “Él está muy bien. (¿Lo ves disfrutando la soltería?) Está bien, está muy bien”, comentó su amigo.

Según indicó, el exfutbolista ha optado por centrar toda su energía en sus proyectos, evitando cualquier tipo de especulación sobre su vida sentimental. “Trabajando. Está enfermo de trabajo”, agregó. Esta dedicación lo ha llevado a enfocarse de lleno en sus negocios, buscando consolidar su faceta como empresario y seguir expandiendo su legado más allá del fútbol.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán terminaron su romance.

Jefferson Farfán y su fracaso empresarial

Antes de consolidarse como empresario con KM40, Jefferson Farfán tuvo un tropiezo en el mundo de los negocios. En diciembre de 2024, el exfutbolista reveló en una entrevista que su incursión inicial en el emprendimiento no fue exitosa y que tuvo que replantear sus planes tras sufrir una pérdida económica significativa.

Jefferson Farfán intentó ingresar al rubro gastronómico con la apertura de un restaurante en Turquía, pero las circunstancias no estuvieron a su favor. La pandemia afectó gravemente su negocio, impidiendo que lograra estabilidad financiera. “En algún momento invertí fuera y me fue mal. Fue toda una experiencia. Invertí en un restaurante, pero me agarró la pandemia”, admitió en diálogo con El Comercio.

Jefferson Farfán perdió su inversión en un restaurante en Turquía, pero luego se reinventó con KM40.

Tras este revés, el exjugador decidió centrarse nuevamente en su carrera deportiva, lo que le permitió recuperarse económicamente y planear un proyecto de mayor envergadura. Fue así como nació KM40, un centro comercial ubicado en Lurín, cuyo concepto empezó a desarrollar en 2019 mientras aún jugaba en Rusia.

Durante cinco años, Farfán trabajó en silencio para dar forma a su nuevo negocio, involucrando a su familia y equipo de trabajo en el proceso. “Se involucró mi familia, mi equipo de trabajo y todas las personas que hemos estado trabajando duro para que se haga realidad. Hacer un mall no es tan sencillo, es complicado. Gracias a Dios lo estamos disfrutando y espero que a la gente también le guste”, expresó.